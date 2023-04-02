Украинские власти пообещали принудительно эвакуировать детей из Славянска

Администрация пригрозила принудительно эвакуировать детей из Славянска

Власти города Славянска, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав по воспитанию детей в случае отказа покинуть город Славянск и эвакуировать их принудительно.

Как сообщили в администрации, несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, в связи с чем опекунов, которые отказываются уехать из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно, передает РИА «Новости».

Уточняется, что эвакуироваться власти предлагают в город Львов и Черкасскую область и.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что озабоченность стран Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем несовершеннолетних украинцев в странах Евросоюза.