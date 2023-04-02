На севере Турции произошло землетрясение

Европе предрекли катастрофу из-за запрета на выращивание мака в Афганистане

Politico: Европе грозит катастрофа из-за запрета на выращивание мака в Афганистане

Европейским странам грозят «катастрофические последствия» в связи с введенным талибами (организация запрещена в России) запретом на выращивание мака в Афганистане, пишет Politico.

По информации издания, эксперты прогнозируют столкновение европейского рынка героина с дефицитом предложения, вследствие чего этот вакуум придется заполнить «чем-то гораздо более серьезным», передает «Газета.Ru».

Предполагается, что нехватка мака может создать благоприятные условия для производства синтетических опиоидов, таких как фентанил, что будет более прибыльным делом для преступников.

Также издание подчеркивает, что такое решение может стать серьезной угрозой для здоровья населения, так как синтетические опиоиды намного сильнее его. В частности, фентанил ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Америке. В 2022 году от передозировки фентанила в США скончались более 68 тыс. человек.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала экспериментальное решение властей Канады в феврале декриминализировать в Ванкувере героин и ряд других наркотиков в целях борьбы с их употреблением.