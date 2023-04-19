Стал известен формат участия Путина в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую»

Политолог: Псковский губернатор Ведерников с честью выдержал экзамен президента

Политолог Линдигрин назвала главные достижения Псковской области под управлением губернатора Ведерникова

Псковский губернатор Михаил Ведерников на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о развитии социальной, медицинской и транспортной сфер. Итоги работы позволяют Ведерникову рассчитывать на успех на выборах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Во вторник Путин провел встречу с Ведерниковым.

«Конечно, такие встречи для губернатора – это своеобразный экзамен, завершение одного цикла и начало другого. И Ведерников с честью выдержал это испытание. Экономика Псковской области перестроилась и показывает рост по основным направлениям социально-экономического развития», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем.

«За последний год собственные доходы регионального бюджета увеличились почти на три млрд рублей. Такая динамика позволила Псковской области сократить до 70,6% госдолг, превышающий еще в 2017 году 100% собственных доходов», – напомнила она.

«Регион уверенно развивается, можно отметить большую работу по обновлению социальной и коммунальной инфраструктуры. В сфере образования строятся, готовятся к строительству и реконструкции сразу девять образовательных учреждений. Проведен капремонт объектов на полтора млрд рублей. Принят пакет мер поддержки педагогов», – указала эксперт.

«Помимо этого, псковским студентам-«целевикам» повысили стипендию. Подъемные молодым специалистам в течение первых трех лет работы удвоили до 100 тыс. рублей в год. Участникам программы «Земский учитель» дополнительно к федеральным выплатам предусмотрели и региональные – по 500 тыс. рублей. А преподаватели-наставники будут получать ежемесячную доплату 10 тыс. рублей», – отметила Линдигрин .

«Напомню также, что регион закупил медоборудование на один млрд рублей, гарантировав жителям самые современные условия лечения и профилактики. Области удалось добиться положительных результатов и в кадровой политике. А ведь на протяжении многих лет дефицит медицинских работников здесь был одним из самых высоких по стране», – подчеркнула собеседница.

«Отдельных слов заслуживает и решение транспортной проблемы. В 2017 году по маршруту «Псков – Санкт-Петербург – Псков» ходил единственный ежедневный поезд с пересадкой через Лугу, а время в пути превышало пять часов. Сейчас ежедневно ходит четыре пары современных, комфортных «Ласточек». А время в пути сократилось до 3,5 часов», – рассказала политолог.

«Кроме того, в 2017 году в Псковской области не было ни одного авиарейса, аэропорту угрожало банкротство. Сейчас налажено регулярное авиасообщение по пяти направлениям: Москва, Сочи, Калининград, Минводы, Казань. В общем, я уверена, что жители области позитивно оценивают деятельность губернатора и окажут ему поддержку на выборах», – резюмировала Линдигрин.

Во вторник президент России Владимир Путин в Ново-Огарево провел встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Глава региона рассказал про работу индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР).

«Мы создали базу для роста экономики. У нас на 40% вырос турпоток. Решена проблема транспортной доступности региона, появились крупные проекты в сельском хозяйстве. Благодаря этому экономика перестроилась, и к осени прошлого года мы вышли на заданные показатели», – сказал губернатор.



По словам Ведерникова, в регионе выросла зарплата на 10%, нацпроекты были реализованы на 99%, а рост собственных доходов консолидированного бюджета позволил области выйти из состояния технического банкротства.

В ходе встречи Путин одобрил намерение Ведерникова участвовать в сентябрьских выборах, посоветовав прежде всего обращаться за поддержкой к людям. «Команда у вас эффективная, вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха», – подчеркнул глава государства.