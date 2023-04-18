Армия Судана решила расширить масштаб операций против спецназа

Представитель ВС Судана: Армия республики объявила о расширении масштаба боевых операций против спецназа

Суданская армия объявила о расширении боевых операций против отрядов сил быстрого реагирования (спецназ) и призвала население страны к осторожности, сообщил представитель суданских вооруженных сил.

Как сообщил представитель суданских вооруженных сил, слова которого привел телеканал Al Hadath, армия республики в ходе первого этапа отразила удар спецназа и закрепила свое положение, после чего созрели условия для перехода ко второму этапу с новыми силами, в связи с чем армия Судана обратилась к гражданам страны с просьбой быть осторожными в связи с расширением масштаба операций. Он заверил, что командование армии собрало всю необходимую информацию для дальнейшего развития ситуации, передает ТАСС.

В понедельник армейские подразделения, согласно заявлению представителя ВС, проводили решающий этап, который сводился к преследованию отрядов сил быстрого реагирования. По его утверждению, члены спецназа разбегаются во все стороны. Он добавил, что большое количество бойцов сил быстрого реагирования сдаются вооруженным силам. Тогда же он заверил, что армия ведет бои по ранее разработанному плану и удерживает все свои позиции, и выразил сожаление по поводу действий спецназа, который, по его словам, стремился вести бои у жилых районов и вблизи населенных пунктов, не принимая во внимание безопасность мирных жителей.

Накануне в столице Судана Хартуме возобновились бои между армией республики и спецназом. Боевые действия вспыхнули в минувшую субботу на фоне разногласий по поводу интеграции спецназа Судана в состав вооруженных сил страны.