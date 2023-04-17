Названы сроки начала выпуска электромобилей BAIC в Калининграде

Калининградский «Автотор» начнет выпуск электромобилей BAIC в 2023 году

Калининградский автомобильный завод «Автотор» расширит модельный ряд собираемых на предприятии китайских автомобилей BAIC и начнет выпуск электромобилей этого бренда в 2023 году, соглашение об этом подписано руководством предприятия в ходе поездки в Китай на переговоры с партнерами, сообщили в пресс-службе «Автотора».

По сообщению пресс-службы, в 2023 году «Автотор» приступит к производству инновационного модельного ряда автомобилей, включая автомобили на новых видах энергии, отличающиеся усовершенствованным дизайном и улучшенными техническими параметрами, передает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что достигнута договоренность о производстве электромобилей.

Ранее в концерне BAIC сообщили, что объем производства автомобилей китайского бренда BAIC на заводе «Автотор» в 2023 году составит 30 тыс. штук.