В Калининграде назвали количество готовящихся к выпуску китайских авто BAIC

Объем производства автомобилей китайского бренда BAIC в 2023 году составит 30 тыс. штук, следует из сообщения концерна BAIC и его дилера Major Auto.

Отмечается, что всего на заводе в Калининграде в текущем году будет представлено семь моделей BAIC, передает ТАСС.

Так, в ближайшее время стартуют продажи седана BAIC U5 Plus и кроссовера X35. До конца года линейка пополнится еще двумя кроссоверами, двумя внедорожниками и электромобилем.

По словам гендиректора ООО «Баик рус» Виталия Рябкина, Major – достойный и профессиональный партнер, его опыту и квалификации можно полностью доверять. В России в текущем году планируется открытие около 80 дилерских центров.

Ранее сообщалось, что калининградское предприятие «Автотор» начало промышленную сборку автомобилей китайского бренда BAIC. Продавать машины начнут во втором квартале.