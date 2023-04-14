Калининградский «Автотор» начал производство китайских автомобилей SWM

Немецкий эксперт: Бербок выдвинет Китаю ультиматум по России

Александр Рар: Пекин покажет Бербок достопримечательности, накормит и отправит домой

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с ЕС, но и не позволит учить себя геополитике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о старте трехдневного визита Бербок в КНР.

«Анналена Бербок едет в Китай под громкие фанфары немецких СМИ, которые требуют, чтобы глава МИД ФРГ исправила «ошибку» Эммануэля Макрона. Вместо призывов принять многополярный мир Бербок хочет в разговоре с китайцами жестко отстаивать западную политику ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Немецкий дипломат будет требовать от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Первый вариант обернется санкциями со стороны Евросоюза, а второй – выгодой от многосторонней торговли с ЕС. Бербок также будет угрожать Пекину «жесткой реакцией» ЕС в случае атаки Тайваня. В общем, ФРГ продолжает самоуверенно надеяться на «отрыв» Китая от России», – подчеркнул он.

«Бербок выражает позицию немецких элит и национальных СМИ. Но в итоге все может получиться совсем наоборот. Глава МИД ФРГ настолько уверена в своей правоте, что исключает возможность того, что китайцы встретят ее так же холодно, как председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен», – заметил собеседник.

«Впрочем, ссориться с Берлином Пекин не будет. Китай придерживается политики «тише едешь – дальше будешь». Власти Поднебесной встретят Бербок, покажут достопримечательности столицы, накормят и отправят в Германию с пожеланиями не учить Пекин геополитике и не пренебрегать хорошими экономическими отношениями между Китаем и ЕС. Ведь если они испортятся, то страдать от этого будет в первую очередь Европа, а не Китай», – заключил Рар.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.

Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.

Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».

Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.

Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.

Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.

После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.

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