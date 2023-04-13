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Песков заявил, что арест Гершковича не является прерогативой президента
Песков напомнил, что арест Гершковича является прерогативой спецслужб, а не президента
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Арест подозреваемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича – прерогатива спецслужб, а не главы государства Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это не прерогатива президента. Этим занимаются спецслужбы. Они выполняют свою работу», – ответил Песков на вопрос, согласовано ли было с Путиным решение об аресте журналиста, передает ТАСС.
Он напомнил, что Гершковича взяли с поличным.
Между тем замминистра иностранных дел Сергей Рябков пояснил, что Москву не интересует подключение других стран в возможном обмене арестованных по делу Гершковича.
У России «есть работающий канал», который ранее применялся для достижения договоренностей, которые были выполнены, потому необходимости в третьей стороне нет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытки США давить на российскую власть в связи с делом Гершковича бессмысленны.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что задержанный по делу о шпионаже Гершкович является «незаконно удерживаемым» лицом.
NYT: Разведка США готовилась к удару ВСУ по Кремлю
NYT: Разведка США делала прогнозы на случай украинского удара по Кремлю
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Американская военная разведка рассматривала сценарий удара вооруженных сил Украины по Кремлю, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы разведывательного управления Пентагона, которые из-за утечки в интернет стали достоянием общественности.
Помимо сценария с ударом по Кремлю, американская разведка рассматривала и другие варианты непредвиденного развития событий, в том числе гибель президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» сообщение американской газеты The New York Times.
NYT отмечает, что подобное планирование является обычной практикой для разведывательных ведомств.
При этом разведка выделила несколько вариантов последствий: от эскалации до начала мирных переговоров. В разведке не привели оценок, какой из вариантов им казался наиболее вероятным.
Последствия гипотетического удара по Кремлю, по оценке американской разведки, остаются в значительной степени непредсказуемыми. Именно поэтому США отказываются поставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться для такой атаки, считает NYT.
Предположительно документ был подготовлен в конце февраля 2023 года. Представители Пентагона не подтвердили, но и не опровергли его подлинность.
Телеканал NBC ранее в среду сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
Херш: США готовят черновик соглашения на случай окончания конфликта на Украине
Журналист Херш: В США начали готовить черновик соглашения для окончания конфликта на Украине
Американское военное руководство приступило к подготовке черновика соглашения об окончании украинского конфликта, который будет предложен России «в случае ее поражения», сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш сообщил на платформе Substack, что Объединенный комитет начальников штабов поставил соответствующую задачу еще два месяца назад, передает РИА «Новости».
На днях Херш также сообщил, что план о подрыве «Северных потоков» создали на Рождество 2021 года, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации.
Путин поставил задачу увеличить выпуск спутников
Необходимо значительно увеличить производство спутников, Россия может решать эти задачи, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики.
«Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать», – цитирует его РИА «Новости».
Он также добавил, что Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Путин отметил, что за созданием этих решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых.
«Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал… Вот сегодня мы с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой Роскосмоса) отмечали, слава богу, впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги», – добавил президент.
Ранее Путин заявил, что в 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей.
Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
Политолог Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок визитом в Пекин попытается уравновесить Макрона, чей запрос на самостоятельность в последнее время серьезно вырос. Но немецкому канцлеру Олафу Шольцу стоит волноваться, когда он «выпускает ее на вольный выпас», еще и на такой сложной площадке, как Китай. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя предстоящий визит Бербок в КНР.
«Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай – это попытка уравновесить ситуацию в Европе после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку тот начал диссидентствовать, заявляя, что европейцы – союзники США, но не вассалы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«У Бербок четкая глобалистская линия, в фарватере США. Именно поэтому ее выбрали для снижения градуса накала после запроса Франции на самостоятельность. Однако канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит волноваться, если он решил «выпустить на вольный выпас» Бербок, еще и на такой сложно площадке, как Китай», – отметил он.
«В числе вопросов, которые Бербок будет обсуждать с китайскими партнерами, безусловно, значится украинский конфликт и призыв к Пекину давить на Россию. Вместе с тем есть еще и достаточно большая повестка экономического взаимодействия Германии и Китая. Кроме того, довольно остро стоит вопрос технологической войны между Пекином и Вашингтоном. Скорее всего, Берлину здесь нужно будет занимать какую-то позицию, и это то, о чем в первую очередь будут говорить китайцы», – полагает собеседник.
«Примечателен подход Китая к приему подобных визитов. Поднебесная выстраивает отношения в первую очередь с самостоятельными странами, а не с Европейским союзом. Именно этим была обусловлена разница в приеме Макрона и фон дер Ляйен. Бербок – не первое лицо Германии, так что особо церемониться с ней не станут, но сделают все строго в рамках протокола», – отметил политолог.
«У европейцев сейчас сезон «дипломатического наступления» на Китай. Под предлогом обсуждений экономического взаимодействия, представители Старого Света сводят переговоры в политическое русло. Безусловно, Бербок в первую очередь должна будет говорить о бизнесе. Немецкие предприниматели крайне заинтересованы в сохранении и расширении связей с Поднебесной», – добавил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем как представитель более выраженной идеологической линии она публично объявит о том, что убеждала китайских партнеров в необходимости воздействовать на Россию. Я полагаю, что Европа сейчас колеблется по поводу явного желания США добиться конфронтации с Китаем. И, с одной стороны, европейцы пытаются это смягчить, с другой – чрезвычайно опасаются раздражать американского партнера», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня, она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Экс-агент ФБР выдал возможную причину утечки документов США
Экс-агент ФБР Роули: США могли организовать утечку документов для запугивания России
Американская администрация могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России, выразил мнение экс-агент ФБР Колин Роули.
По его словам, это может сделать один человек, а также это могло пройти после одобрения на высоком уровне, возможно президентом, передает РИА «Новости».
Роули добавил, что утечка организована с применением дезинформации, чтобы направить Россию по ложному следу.
Телеканал NBC ранее сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
Путин анонсировал выделение более 251 млрд рублей на космическую деятельность
В 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.
Глава государства поздравил руководителя госкорпорации с Днем космонавтики и предложил обсудить состояние отрасли и ее перспективы, передает ТАСС.
«В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд [рублей], а в этом – уже 251 млрд с лишним. Выручка растет», – отметил Путин.
Он добавил, что всех интересуют планы России «в этой исключительной отрасли».
Борисов в свою очередь рассказал, что финансовое состояние отрасли стабильное. Роскосмас понимает, куда надо двигаться.
Ранее Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса.
Путин удостоил звания Героя России космонавта Дуброва
Российский космонавт Петр Дубров удостоен звания Героя России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Дубров удостоен звания за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полета на МКС, говорится в указе главы государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Космонавт Петр Дубров установил рекорд по длительности пребывания на МКС среди россиян. Он прибыл на Землю в конце марта на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-19» и попросил привезти ему на место посадки напиток из шиповника.
Эксперт: Космос вновь становится важной составляющей технологического суверенитета России
Эксперт Корякин: Россия была, есть и будет великой космической державой
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«Заявленная в 1940-х годах амбиция расщепить атом и попасть в космос привела к тому, что у страны появились ракеты и свой ядерный щит. Главное для нас – понять, на что мы делаем ставку сейчас – на освоение Марса или Луны?» – сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В среду о достижениях и планах российской космической отрасли говорил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики.
«После некоторого затишья космос вновь становится важной составляющей технологического суверенитета России. Если первые ракеты создавались в основном в логике сдерживания вероятного противника, то со временем космические технологии двинулись в сторону народного хозяйства – метеорологии, связи, гражданских спутников. Сейчас возвращается связка между космосом, обороноспособностью страны, подготовкой кадров и мечтой о дальнейшем покорении космоса», – считает член Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин.
Собеседник напомнил, что освоение космоса было большой мечтой советского общества. «Она воплощалась в конкретных победах – первом искусственном спутнике Земли, первом человеке в космосе, первом луноходе. Космос как мечта был большим драйвером развития технологий и социального нарратива. Вспомните труды писателей Кира Булычева, братьев Стругацких, которые использовали космос как площадку для постановки большой оперы будущего», – добавил эксперт.
Помимо технологического задела, космос должен содержать культурную составляющую. «Люди должны мечтать. Когда есть мечта, то появляется творчество. Если оно подкреплено технологическим заделом, тогда будут победы. Об этом говорил президент на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и на открытии торжественного вечера в честь Дня космонавтики. Россия была, есть и будет великой космической державой», – подчеркнул Корякин.
По его мнению, в выделении средств на освоение космоса Россия должна стремиться к стратегическому паритету с другими ведущими странами. «Здесь первична идея и амбициозная цель. Если мы планируем развивать лунную базу, создавать лаборатории, а не обозначать свое номинальное присутствие, то средств нужно выделять как можно больше», – уверен собеседник.
Эксперт приветствовал призыв президента увеличить производство спутников, развивать российские космические обсерватории, возобновить лунную программу и миссии на другие планеты Солнечной системы.
«Амбициозные планы – это очень хорошо. Без амбиций не происходит движения. Заявленная в 1940-х годах амбиция расщепить атом и попасть в космос привела к тому, что у страны появились ракеты и свой ядерный щит. Главное для нас – понять, на что мы делаем ставку сейчас – на освоение Марса или Луны? Будет ли вовлечен частный бизнес и крупные технологические компании в развитие космоса, как это происходит за рубежом?» – задается вопросами эксперт.
«Предприниматели – не самый худший партнер для освоения космоса, если посмотреть на опыт Илона Маска или Ричарда Брэнсона. Задача Роскосмоса – не просто предлагать технологические решения, но и расширять круг тех, кто готов к освоению космоса, чтобы это было делом каждого», – предложил Корякин.
В среду президент России Владимир Путин в ходе своей речи на торжественном вечере в Кремле по случаю Дня космонавтики заявил, что отечественная орбитальная станция, проект которой разрабатывается специалистами, станет форпостом страны в космосе. «Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего», – указал глава государства.
По его словам, освоение космоса – это развитие науки, экономики, надежный уровень безопасности страны. «Россия обязательно будет осваивать космос. Мы обязательно будем работать в этом направлении», – сказал он в Кремле. Глава государства напомнил, что впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд, и «это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги».
«Покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», – сказал президент.
Путин заявил о необходимости возобновить лунную программу
Российской науке нужно вновь заняться проведением миссий на другие планеты и восстановить лунную программу, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики.
В космической сфере перед Россией стоят большие исследовательские задачи, которые нужно выполнять последовательно, сказал президент, передает ТАСС.
«Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», – сказал он.
Глава государства также отметил, что нужно нарастить производство спутников в России.
NYT: Польша выпрашивает у Южной Кореи снаряды для ВСУ
NYT: Премьер Польши Моравецкий призвал Байдена ускорить процесс соглашения о поставке снарядов для ВСУ Южной Кореей
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Только прямое вмешательство американского президента Джо Байдена поможет ускорить процесс соглашения с Южной Кореей о предоставлении Киеву артиллерийских снарядов для борьбы с Россией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Отмечается, что в последнее время до общественности были донесены разведданные, из которых следует, что Польша могла сыграть существенную роль в поставке артиллерийских снарядов из Южной Кореи Киеву. При этом южнокорейские официальные лица до сих пор неохотно предоставляют боеприпасы из опасений, что это нарушает правила суверенитета их страны, передает The New York Times.
В частности, Моравецкий, будучи в Вашингтоне на встрече с официальными лицами США и Международным валютным фондом, заявил, что использование южнокорейских артиллерийских запасов может определить ход спецоперации.
Так, по мнению польского премьера, российские военные располагают большим количеством артиллерийских снарядов и ежемесячно производят гораздо больше выстрелов на поле боя, чем украинская армия. В этой связи Моравецкий призвал оказать на Южную Корею влияние, так как она располагает «огромными запасами артиллерийских снарядов и могла бы помочь».
В заключение издание отмечает, что такое соглашение будет возможно только при прямом участии Байдена, который, по задумке польского премьера, пообещает Южной Корее «поддержку перед лицом любого агрессивного ответа со стороны Китая или России».
Ранее главе Пентагона Ллойду Остину пришлось объясняться с Южной Кореей из-за сообщений о прослушке.
Напомним, в результате утечки документов Пентагона стало известно о прослушке США чиновников Южной Кореи – среди материалов есть «отчет о разведке сигналов», где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу действий Вашингтона в отношении военной помощи Украине.
ФСБ сообщила об использовании Западом против России новых видов кибероружия
ФСБ: Запад при помощи Украины использует против России новые виды кибероружия
США и страны НАТО используют инфраструктуру Украины для массированных хакерских атак на Россию, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, украинская сетевая инфраструктура используется подразделениями наступательных киберопераций западных стран, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия, передает РИА «Новости».
При этом США пытаются скрыть причастность к кибератакам на Россию. Сэтой целью Штаты стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, в частности хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи атак на российские информационные ресурсы.
При этом Пентагон напрямую участвует в кибератаках на Россию совместно с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan – США, GNG – Грузия, RedHack – Турция, Squad 303 – Польша и другие) хакерскими группировками.
ФСБ отмечает, что у нее есть возможности установить и привлечь к ответственности конкретные организации и заказчиков хакерских атак.
По данным ведомства, с начала 2022 года было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременные меры помогли предотвратить негативные последствия от подобных атак.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как о каких киберугрозах со стороны Украины идет речь и чем Россия ответит на очередной вызов Запада?
МИД: Россия не потерпит вмешательства США по ситуации с Гершковичем
В МИД заявили, что Россия не потерпит вмешательства США по ситуации с Гершковичем
Попытки США оказывать давление на российские органы власти и суд в ситуации с американским журналистом газеты «Уолл-стрит джорнэл» Эваном Гершковичем бессмысленны, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В комментарии на сайте МИД говорится, что Вашингтону пора усвоить, что «мы не потерпим вмешательства в наши внутренние дела и будем действовать исключительно в соответствии с нашими национальными интересами».
Также она добавила, что призывы госсекретаря Энтони Блинкена и других официальных лиц США к своим согражданам «немедленно покинуть Россию» на фоне ситуации с арестом Гершковича являются лицемерными и двусмысленными.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что задержанный по делу о шпионаже Гершкович является «незаконно удерживаемым» лицом.
Такой статус подразумевает, что дело Гершковича переходит в ведение спецпосланника президента США по делам заложников.
В Киеве призвали сделать Черное море «внутренними водами НАТО»
Глава МИД Украины Кулеба призвал превратить Черное море в «демилитаризированные внутренние воды НАТО»
Черное море необходимо демилитаризовать и превратить в «море НАТО», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, необходимо последовать по тому же пути, что и с Балтийским морем, – сделать Черное море зоной НАТО, чтобы «мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», передает РИА «Новости».
Кулеба выразил сожаление в связи с тем, что у Запада нет определенной стратегии по Черному морю, и добавил, что у России она была всегда.
В заключение, министр снова заявил о намерении Киева установить свой контроль над вернувшимися в состав России регионами.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что после превращения зоны Балтийского моря в область военного соперничества становится все яснее, что возрастают риски столкновения сил России и НАТО.
Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года
Глава Роскосмоса Борисов сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года
По решению правительства России работа российского сегмента Международной космической станции продлена до 2028 года, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Борисов при этом отметил актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции, поскольку «время бежит быстро», а в пилотируемой космонавтике ни в коем случае нельзя допустить перерывов, передает РИА «Новости».
Глава Роскосмоса сообщил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) и этапы ее создания Роскосмосу уже известны. Эскизный проект будет готов летом, пообещал он.
Путин со своей стороны поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса.
Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» не сбавляет работы по созданию Российской орбитальной станции.