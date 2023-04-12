МИД: Россия не потерпит вмешательства США по ситуации с Гершковичем

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12 апреля, среда | Последнее обновление — 21:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В зерне с Украины нашли пестициды
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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МИД: Россия не потерпит вмешательства США по ситуации с Гершковичем
В МИД заявили, что Россия не потерпит вмешательства США по ситуации с Гершковичем
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Попытки США оказывать давление на российские органы власти и суд в ситуации с американским журналистом газеты «Уолл-стрит джорнэл» Эваном Гершковичем бессмысленны, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В комментарии на сайте МИД говорится, что Вашингтону пора усвоить, что «мы не потерпим вмешательства в наши внутренние дела и будем действовать исключительно в соответствии с нашими национальными интересами».
Также она добавила, что призывы госсекретаря Энтони Блинкена и других официальных лиц США к своим согражданам «немедленно покинуть Россию» на фоне ситуации с арестом Гершковича являются лицемерными и двусмысленными.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что задержанный по делу о шпионаже Гершкович является «незаконно удерживаемым» лицом.
Такой статус подразумевает, что дело Гершковича переходит в ведение спецпосланника президента США по делам заложников.
США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
Рябков: Лаврову и российской делегации не выданы визы США для участия в заседаниях СБ ООН
Министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков сообщил ТАСС, что США не выдали пока ни одной визы.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
При этом по соглашению о центральных учреждениях ООН США как страна пребывания штаб-квартиры ООН обязаны максимально оперативно выдавать визы любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации.
NYT: Разведка США готовилась к удару ВСУ по Кремлю
NYT: Разведка США делала прогнозы на случай украинского удара по Кремлю
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Американская военная разведка рассматривала сценарий удара вооруженных сил Украины по Кремлю, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы разведывательного управления Пентагона, которые из-за утечки в интернет стали достоянием общественности.
Помимо сценария с ударом по Кремлю, американская разведка рассматривала и другие варианты непредвиденного развития событий, в том числе гибель президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» сообщение американской газеты The New York Times.
NYT отмечает, что подобное планирование является обычной практикой для разведывательных ведомств.
При этом разведка выделила несколько вариантов последствий: от эскалации до начала мирных переговоров. В разведке не привели оценок, какой из вариантов им казался наиболее вероятным.
Последствия гипотетического удара по Кремлю, по оценке американской разведки, остаются в значительной степени непредсказуемыми. Именно поэтому США отказываются поставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться для такой атаки, считает NYT.
Предположительно документ был подготовлен в конце февраля 2023 года. Представители Пентагона не подтвердили, но и не опровергли его подлинность.
Телеканал NBC ранее в среду сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
Херш: США готовят черновик соглашения на случай окончания конфликта на Украине
Журналист Херш: В США начали готовить черновик соглашения для окончания конфликта на Украине
Американское военное руководство приступило к подготовке черновика соглашения об окончании украинского конфликта, который будет предложен России «в случае ее поражения», сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш сообщил на платформе Substack, что Объединенный комитет начальников штабов поставил соответствующую задачу еще два месяца назад, передает РИА «Новости».
На днях Херш также сообщил, что план о подрыве «Северных потоков» создали на Рождество 2021 года, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации.
Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку
Россиянин Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку ограничения свободы
Гражданин России Денис Дубников, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег, приговорен американским судом к уже отбытому сроку ограничения свободы, свидетельствуют документы окружного суда Орегона.
Также Дубников должен выплатить штраф в 10 тыс. долларов, передает ТАСС.
Он пошел на сделку со следствием и признал вину по одному пункту обвинения, передает РИА «Новости».
Дубникову было предписано отмечаться у полиции, сдавать анализы на наркотики и предоставлять по запросу властей США образцы ДНК.
Напомним, в августе Нидерланды экстрадировали Дубникова в США. Его обвинили в отмывании денег в интересах киберпреступников. В США он был освобожден из-под стражи до вынесения приговора.
Рябков выдвинул неожиданную версию об утечке данных в США
Рябков: Утечка данных в США может быть намеренным вбросом, чтобы ввести Россию в заблуждение
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Утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение, считает замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков отметил, что у России нет позиции по вопросу утечки данных в США. По его словам, «кому-то, наверное, интересно эти документы посмотреть, если это вообще документы». Замглавы российского внешнеполитического ведомства предположил, что эти данные могут оказаться фейком и целенаправленным вбросом, передает ТАСС.
Замглавы МИД допустил, что такие приемы возможны, поскольку США являются стороной конфликта и ведут гибридную войну против России. Утечка документов, считает он, могла произойти, чтобы ввести Россию в заблуждение.
«Ничего не утверждаю, просто допускаю, что разного рода сценарии, модели здесь вполне мыслимы», – добавил Рябков.
Ранее эксперты высказывали мнение, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» изображаются «для отвода глаз».
В США выразили опасения из-за возможной отправки американских военных на Украину
Responsible Statecraft: Отправка американских военных на Украину может спровоцировать эскалацию
Соединенные Штаты идут на огромный риск, если решатся отправить американских военных на Украину, выразил мнение обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен.
По его словам, согласно информации из недавней утечки документов Пентагона, подготовку бойцов проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО, передает РИА «Новости».
Также публицист подчеркнул, что конгресс и общественность даже не проинформировали о том факте, что военные США и НАТО якобы находятся на территории Украины.
«Их присутствие, очевидно, создает риск, что они могут быть убиты или схвачены в плен», – резюмировал Ливен, отметив, что это может спровоцировать «опасный цикл эскалации» ситуации.
Ранее было названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине.
Политолог: Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России
Политолог Лукьянов: Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России
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Заявления об отправке в Польшу американских военных вызваны планами США переустроить Европу. Вашингтон умышленно делает ставку именно на государства восточной части континента. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Федор Лукьянов. Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены направить в Польшу дополнительно несколько тысяч солдат.
«Сегодня мы наблюдаем острую фазу самой настоящей холодной войны, которая, судя по всему, не планирует ослабевать. Польша – это страна, которая и по своему психологическому настрою, и по географическому положению является примыкающей к зоне острого конфликта. По сути – это прифронтовая зона», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России. Это связано с их пониманием собственной безопасности, а также желанием играть серьезную роль и быть значимыми. Кроме того, чем больше в Польше будет американских военных, баз и техники, тем, с их точки зрения, выше шансы, что США их не бросят в случае эскалации», – отметил он.
«Вместе с тем, оценивая заявления польского премьера Матеуша Моравецкого, необходимо учитывать, что обещания ему дала вице-президент США Камала Харрис – не самый видный стратегический игрок в американской администрации. Кроме того, ее слова пока не являются официальной позицией США», – добавил собеседник.
«Однако, я допускаю, что Штаты все же пойдут по сценарию, озвученному Моравецким. Большую роль в принятии такого решения сыграют последние события на европейском континенте. В частности, свою роль сыграют заявления президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что Европа не видит необходимости во всем следовать американской стратегической линии», – полагает политолог.
«В отличие от стран Западной Европы, в Восточной, наоборот, видят полную необходимость следовать в фарватере США. Поэтому для американцев укрепление отношений с этими странами и расширение своего военного присутствия на их территории становится важно с точки зрения закрепления влияния на континенте», – отметил Лукьянов.
«Сегодня, по сути, речь идет о желании Шатов провести стратегическое переустройство Европы. В реализации этого плана очень многое будет зависеть от ситуации на Украине, однако сами по себе позиции Польши и США вряд ли как-то изменятся в зависимости от исхода украинского конфликта», – добавил он.
«Что касается России, наша основная задача сегодня – добиться успеха в кампании на Украине, а также осложнить для НАТО и США процесс стратегического переустройства Европы. Второе направление нашей деятельности может наметиться, в случае если ситуация с размещением американских военных в Польше получит свое продолжение», – заключил Лукьянов.
Ранее стало известно, что США намерены направить в Польшу дополнительно несколько тысяч солдат. Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий со ссылкой на обещание вице-президента США Камалы Харрис. После встречи с Харрис премьер сказал, что они говорили о присутствии американских войск в Польше. По его словам, вице-президент заявила «об усилении постоянного присутствия» сил США. Моравецкий с радостью отметил, что Харрис сообщила не только о «дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения».
Премьер-министр Польши также подчеркнул, что страна создает условия для переброски сил США из других европейских стран. По его словам, это можно осуществить «быстро». Как указал премьер, в Европе находится свыше 100 тыс. «готовых к бою солдат» США, более 10 тыс. из них – в Польше. «Но главное сегодня – это техника».
Напомним, польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor. Варшава также выступила с намерением закупить у США 486 систем HIMARS.
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Стало известно о желании Зеленского ударить дронами по Ростовской области
NBC: Зеленский предлагал ударить по российским силам в Ростовской области
Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области, пишут американские СМИ, ссылаясь на утечку секретных документов Пентагона.
По данным телеканала NBC, который ссылается на один из попавших в Сеть документов американской разведки, соответствующее предложение было озвучено Зеленским 28 февраля, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что Зеленский жаловался на отсутствие у Украины ракет большой дальности.
Британские СМИ ранее сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
В России вскрыли планы США разработать универсальное генно-инженерное биооружие
Доклад: США разрабатывают универсальное генно-инженерное биооружие, способное поражать людей, животных и сельхозкультуры
Американские власти намереваются разработать универсальное генно-инженерное оружие, способное поражать людей, животных и сельскохозяйственные культуры, говорится в докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Применение такого вида оружия предполагает нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба, передает РИА «Новости» содержание доклада.
Применения такого оружия может привести к «чрезвычайным по своим последствиям эпидемиям», которые могут быть сопоставимы с «ядерной зимой», предостерегают авторы доклада.
В документе также сказано, что обладание США таким высокоэффективным биологическим оружием, по мнению американских военнослужащих, формирует реальные предпосылки для изменения характера современных вооруженных конфликтов.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в четырех лабораториях Украины.
Трамп оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
Экс-президент США Трамп охарактеризовал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как умнейших людей
Российский лидер Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, выразил мнение на телеканале Fox News бывший американский президент Дональд Трамп.
По его словам, про Ким Чен Ына людят говорят разное, однако в действительности «он очень умен», это же касается Путина и Си Цзиньпина, последний, по мнению Трампа, является «блестящим человеком», передает Ura.ru.
Также Трамп подчеркнул, что все три лидера государств являются лучшими политиками на своих местах.
В заключение экс-президент Соединенных Штатов добавил, что американским коллегам до этого уровня далеко.
Ранее Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне.
Глава ЦРУ заявил, что Россия «удвоила усилия» в конфликте на Украине
CNN: Глава ЦРУ Бернс заявил, что Россия удвоила усилия в конфликте на Украине
Президент Владимир Путин «вместо того, чтобы отступить», удвоил усилия в конфликте на Украине, заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
Бернс считает, что Россия «не готова вести серьезные переговоры» по Украине, сообщает RT со ссылкой на CNN.
Кроме того, глава ЦРУ отметил важность ожидаемого наступления украинских вооруженных сил. По его словам, «на карту поставлено очень многое».
В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.
Кроме того, источник в Москве заявлял, что так называемое летнее контрнаступление ВСУ не имеет ни одного шанса на успех.
Песков: У России есть данные об участии граждан стран НАТО в боях на Украине
Россия знала и без утечек документов Пентагона об участии военные стран НАТО в боевых действиях на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в Кремле, как и везде, не знают о степени достоверности этих документов, передает ТАСС.
Но даже если от них абстрагироваться, Москве было давно известно о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Британии, и бойцы принимают участие в боевых действиях на Украине.
Ранее британские СМИ сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, есть данные о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
Кремль потребовал от США выполнять обязательства по выдаче виз участникам СБ ООН
Песков о невыдаче виз Лаврову для СБ ООН: США должны выполнять обязательства
Американская сторона должна выполнять обязательства страны, принимающей штаб-квартиру ООН, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя данные о том, что главе МИД Сергею Лаврову до сих пор не выдали визу для участия в заседаниях СБ ООН.
Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может отреагировать на невыдачу виз, ответил: «Негативно».
Представитель Кремля напомнил, что у американской стороны есть обязательства в качестве страны, которая принимает штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. «И Америка должна выполнять эти обязательства», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле.
В Кремле заявили о намерении привлекать внимание мира к незаконной работе биолабораторий США
Москва будет делать все, чтобы обратить внимание мировой общественности на незаконную работу распространенных по всему миру американских биолабораторий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Москва намерена сделать все возможное для привлечения внимания мировой общественности к незаконной деятельности Штатов, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биолабораторий на Украине, доложен главе государства.
Ранее сообщалось, что в биолабораториях Украины обнаружили патогены холеры и сибирской язвы.
Напомним, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине пришла к однозначному выводу, что биологические программы США предназначены для использования в том числе в военных целях.
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