В Киеве оценили последствия утечки разведданных в США

Секретарь СНБО Украины Данилов: Утечка данных Пентагона не повлияет на военную стратегию Киева

Утечка секретных материалов Пентагона не повлияет на планы контрнаступления ВСУ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что у Украины есть более одного варианта действий. По его словам, в нынешней ситуации «даже три варианта – это мало».

Секретарь СНБОУ добавил, что украинские власти примут окончательное решение о контрнаступлении «в самый последний момент», передает ТАСС.

Комментируя сообщение американского телеканала CNN о том, что Киеву пришлось изменить военные планы после утечки данных Пентагона, Данилов сказал, что не знает, с кем говорил CNN. По его словам, число тех, кто в курсе военных планов украинской стороны, «крайне ограничено». Он выразил сомнения в уровне осведомленности источника CNN.

Также Данилов заявил, что Киев находится в постоянном контакте со своими основными союзниками, к коим он причислил США, Британию, Германию и Польшу. При этом данные об определенных операциях «совершенно секретны», заверил он.

Ранее СМИ сообщали, что утечка в Сеть секретных документов США по Украине вызвала панику в руководстве Пентагона. При этом эксперты высказывали мнение, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» изображаются «для отвода глаз».