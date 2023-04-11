Исполнительного директора ФК «Чайка» заподозрили в подкупах для побед команды

Исполнительного директора ФК «Чайка» Баяна заподозрили в подкупах для побед команды

Исполнительного директора ФК «Чайка» (Ростовская область) Олега Баяна обвинили в подкупе на спортивных соревнованиях, сообщила прокурор Оксана Радостина.

В деле зафиксированы 11 эпизодов взяточничества, общая сумма взяток составляет 1,9 млн рублей, сказала Радостина ТАСС.

По ее словам, это дело – следствие первого уголовного дела о договорном матче между «Чайкой» и «Черноморцем».

В Железнодорожном райсуде Воронежа допросили нескольких свидетелей, включая ассистента судьи на матче 15 апреля 2019 года «Чайка» – «Краснодар 3» Романа Селезнева.

Селезнев заявил, что после игры получил от судьи Игоря Верткова 10 тыс. рублей на свою карту.

Также допрошен инспектор матча 11 ноября 2018 года между «Чайкой» и «Динамо Ставрополь» Владимир Степанищев. Он заявил, что получил после матча от судьи Романа Сафьяна 10 тыс. рублей переводом.

Первый помощник судьи Алексей Линкин дважды получил перевод от судьи Антона Фролова после матча «Чайки» и «Спартака» (Нальчик) 30 тыс. рублей, после матча 16 марта 2019 года между «Чайкой» и «Машук КМВ» – 60 тыс. рублей. Он также должен был перевести половину средств воронежскому арбитру Александру Чекалину.

Первое заседание по делу Баяна прошло 16 марта, следующее пройдет 11 мая.

Баяна обвиняют по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

По данным следствия, в ходе Олимп – Первенства России по футболу с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019 года Баян предлагал судьям от 50 до 520 тыс. рублей, чтобы те создавали условия для победы «Чайки».

12 мая 2019 года он предложил главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче. Дышеков принял предложение, вступил в сговор с шестью игроками «Черноморца» и обеспечил победу «Чайке».