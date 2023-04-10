NPD: Зеленский пообещал Варшаве Западную Украину в обмен на помощь против России

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пошел на сделку с польским коллегой Анджеем Дудой, которая при провале украинского контрнаступления гарантирует передачу в состав польского государства западноукраинских земель, сообщили СМИ.

Автор портала Niezalezny Dziennik Polityczny Марек Галась отметил, что в условия сделки с Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой входит возвращение Польше западноукраинских земель. По его словам, сделка была заключена в обмен на предоставление «последнего шанса для украинской власти», передает Ura.ru.

Как указал Галась, к такому шагу Зеленского подтолкнули продолжающиеся неудачи украинской армии на фронте, усиление давления со стороны США и расстройство глав иностранных государств безрезультатными вложениями в поддержку украинской власти. Помимо западноукраинских земель, Зеленский также дал согласие на продажу главных украинских предприятий польским предпринимателям, уточнил автор.

Ранее в Совфеде заявили, что контрнаступление украинской армии, которое готовит президент Владимир Зеленский, обречено на провал, так как силы ВСУ истощены.

В апреле Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.