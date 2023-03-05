Член Нацсовета Швейцарии Кеппель: С помощью Украины США хотят ослабить Россию

США и НАТО поддерживают Украину, чтобы ослабить Россию, заявил член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель.

Кеппель в интервью изданию Mysl Polska отметил, что в интересах США поддержать Украину в военном отношении, приблизить ее к НАТО и таким образом ослабить или оказать давление на Россию. По его словам, это внешнеполитическая тактика США времен холодной войны, направленная на ослабление Москвы, передает РИА «Новости».

Политик добавил, что такая геополитическая стратегия США вызвана материальной заинтересованностью. Вашингтон зарабатывает на российско-украинском конфликте огромные деньги – он поставляет много оружия Киеву, продает вооружение Европе, а в результате санкций поставляет ей и энергию, уточнил он.

Это означает, что, помимо воюющих наций, больше всего в этом конфликте проиграла Европа, указал Кеппель.

Американцы совершили большую ошибку, проигнорировав аспекты безопасности России после окончания холодной войны, продолжает политик. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Украина – это красная линия, если Запад попытается подчинить ее себе, это приведет к столкновению.

«Санкции не сломили Россию, эта стратегия не работает. Лично я не верю, что эту страну можно победить на поле боя. Поэтому, на мой взгляд, не может быть другого решения, кроме мира. При его заключении необходимо учитывать и интересы безопасности России», – считает Кеппель.

Он также напомнил о том, как восемь лет назад Запад заявлял, что хочет заключить мир посредством Минских соглашений.

«И что теперь заявляют те, кто был у власти в то время? Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд, экс-глава украинского государства Петр Порошенко: «Мы никогда не хотели мира с Россией, мы просто хотели выиграть время для модернизации и подготовки украинской армии». Кто будет вести переговоры со странами, лидеры которых солгали?» – резюмировал политик.

Ранее президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине.

Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.

Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.