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Дзюба забил дебютный мяч за «Локомотив»
Футболист Артем Дзюба забил дебютный мяч за «Локомотив» в матче против «Ростова»
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Нападающий Артем Дзюба забил первый гол за московский «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».
Дзюба забил дебютный мяч в ворота ростовской команды на 33-й минуте. Это первый гол для футболиста с 22 августа 2022 года, передает РИА «Новости».
Ранее 8 февраля Артем Дзюба заключил с «Локомотивом» соглашение сроком до конца нынешнего сезона. Форвард играл за «Ростов» в 2013-2015 годах.
Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с лета 2015 года, был капитаном команды. Вместе с петербургским клубом 33-летний форвард стал четырехкратным чемпионом России, причем все титулы были завоеваны подряд.
Захарова описала инцидент в Белом доме фразой «зомби-апокалипсис»
Дипломат Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о России фразой «зомби-апокалипсис»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер о «Российской народной республике» фразой «зомби-апокалипсис».
Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
Официальный представитель МИД России описала инцидент фразой «зомби-апокалипсис».
Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что, наверное, Карин Жан-Пьер «противник Объединенных Американских Эмиратов и «Британской Конфедерации», отмечает RT.
Накануне американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
В Сети сравнили встречу Лаврова и Бербок в аэропорту Индии
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В Сети распространяются два коротких видеоролика с моментами прилета в разное время в Индию главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Анналены, где наглядно показана разница во встрече официальных лиц со стороны индийских властей.
Так, Лаврова у трапа встречала целая делегация и толпа журналистов. В то время как Бербок встретили пара военных республики, а посол Германии в Нью-Дели подбежал к немецкому министру лишь спустя какое-то время, передает RT.
Как полагают пользователи Сети, это значит, что Германию «больше не воспринимают всерьез».
Некоторые шутят, что самолет неправильно припарковался, ошибся на 360 градусов».
Ранее Бербок предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда «весь мир будет счастлив».
Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, «очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди»,
Бывшую эскортницу на Украине наградили медалью «За содействие военной разведке»
Бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.
Ксюша Манекен не стала раскрывать подробности, отметив, что все расскажет после того, «как закончится война», передает RT.
Ранее девушка призналась в том, что работает в эскорте, но лишь сопровождает мужчин на вечеринки, якобы сексом за деньги не занималась.
Напомним, российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.
Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины
Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины
Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины.
Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева.
Россия обвинила власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери
Посольство РФ в Лондоне обвинило власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ
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Британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения Соединенного Королевства к конфронтации с Россией, говорится в распространенном заявлении посольства РФ в Лондоне.
Российские дипломаты выразили уверенность, что британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери с целью начать готовить население Соединенного Королевства и своих союзников к конфронтации с Россией, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость. В посольстве отметили, что эта провокация была использована для демонтажа конструктива, который присутствовал в 2018 году в отношениях между Россией и Британией, передает ТАСС.
В российском диппредставительстве обратили внимание на то, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения в адрес Москвы.
В посольстве отметили, что с течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, стало очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России.
Российское диппредставительство в Лондоне подчеркнуло, что не прекратит добиваться от Британии ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы, в том числе о здоровье и местоположении Сергея и Юлии Скрипалей.
Напомним, в сентябре 2022 года Россия потребовала у Британии предоставить информацию о здоровье и местонахождении граждан РФ Сергея и Юлии Скрипалей.
Бывший генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу.
По его словам, приказ убыть из города был получен накануне, ранее еще одно подразделение, проходившее службу на Бахмутском направлении, тоже перевели. Он добавил, что доклад о выполнении приказов будет передан офису президента, передает РИА «Новости».
Луценко назвал такое решение «мелкой политической местью».
Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.
Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали все мосты на подъезде к Артемовску.
В Чехии оценили смертельную для ВСУ тактику российских военных
Чешский генерал Чехии заявил, что тактика российских военных оказалась смертельной для ВСУ
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Тактические ходы российских военных оказались смертельными для украинской армии, выразил мнение изданию Parlamentni listy экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
По его словам, российские военные держат ВСУ в постоянном напряжении, так как проводят ежедневные артобстрелы и совершают небольшие вылазки, что, в свою очередь, приводит к большим потерям живой силы и техники в строю украинских военных, передает ФАН.
Шандор добавил, что постоянные неудачи ВСУ негативно сказываются на боевом духе бойцов и не позволяют Киеву «вернуть потерянные территории».
По мнению генерала, Киеву не смогут в полной мере помочь поставки западной военной техники, она и так не покрывает всех нужд украинской армии, к тому же приходит с сильным опозданием.
Ранее сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня» рассказал, что у украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, они стараются вести «более мобильную» войну.
Путин встретился с сыном Кадырова
Российский лидер Владимир Путин встретился с Ахматом Кадыровым
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Российский лидер Владимир Путин встретился с главой совета реготделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни Ахматом Кадыровым, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале он рассказал, что на неофициальной встрече диалог строился вокруг Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам Кадырова, Путин поделился с Ахматом Кадыровым личным опытом, рассказав о своих принципах и видении мирного будущего, дружбе и начале своего пути.
Глава Чечни добавил, что президент дал много напутствий и подчеркнул важность продолжения пути дедушки Ахмата для преумножения успехов.
Кадыров отметил, что «оживший образ глубоко религиозного и переживающего за свой народ человека воодушевляет на новые свершения – важные, ответственные, патриотичные и даже эпохальные.
«Ахмат в конце встречи поблагодарил нашего президента от лица всей чеченской молодежи», – заключил Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров обратился к отцу Ахмату Кадырову, первому президенту Чеченской республики, и вспомнил, как тот обещал закончить войну в регионе.
Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на брифинге упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику»
Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
На следующей неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, решат, как реагировать на вызовы этого «государства», передает RT.
Ранее в пятницу ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
США и Германия договорились вводить неограниченные санкции против России
Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц договорились вводить неограниченные санкции против России
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о возможности вводить неограниченное количество антироссийских санкций, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Из сообщения пресс-службы следует, что Вашингтон и Берлин решили вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо», передает телеканал 360.
При этом они также подтвердили договоренность «возлагать на Россию ответственность столько, сколько потребуется».
Касательно вопроса оказания военной помощи Украине Байден и Шольц заверили, что продолжат курс «экономической и политической помощи».
Кроме того, в ходе встречи президент США и канцлер Германии обсудили и другие международные вопросы, подчеркнув прочные двусторонние отношения.
Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку России в конфликте на Украине.
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.
Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.
Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы футбольного клуба «Зенит»
Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы клуба «Зенит»
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В Украинской ассоциации футбола раскритиковали компанию Joma из-за того, что футбольный клуб Петербурга «Зенит» использовал логотип компании на своей форме.
В ассоциации подчеркнули, что «Зенит» использовал форму бренда, который является техническим спонсором нацсборной Украины и направили в офис Joma просьбу дать разъяснения, передает «Газета.Ru».
Из обращения УАФ следует, что центральный офис Joma должен разъяснить, имеет ли он отношение к презентации и разработке дизайна формы «Зенита». Таким образом, ассоциация выясняет, почему на презентованной форме российской команды «красуется логотип Joma».
«УАФ Маркетинг» надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время», – указано в сообщении.
Напомним, 3 марта «Зенит» объявил о начале партнерства с маркетплейсом Wildberries, который предоставил петербургскому клубу форму компании Joma. Все команды из системы клуба будут выступать в форме от этого поставщика до конца сезона-2023/24.
Ранее футболист «Зенита» Роберт Ренан был вызван в сборную Бразилии на товарищеский матч против команды Марокко.
Байдену удалили злокачественное образование
Reuters: Президенту США Байдену успешно злокачественное образование на коже
Американский президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже, сообщило Reuters.
По информации лечащего врача американского президента, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие у американского лидера базально-клеточной карциномы. Доктор отметил, что Байдену необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога, передает ТАСС.
Напомним, в июле 2022 года Байден заявил, что у него рак.
Шойгу обратил внимание на обеспечение войск боеприпасами
Министр обороны Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами
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Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды.
На совещании с заместителями министра обороны РФ в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, Шойгу уделил внимание организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Министр обороны пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды, в том числе, высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», – обратился Шойгу к военным.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил работу пункта управления на передовой одного из объединений группировки российских военных «Восток» на территории спецоперации на Южно-Донецком направлении.
Артист Шнуров ответил на вопрос об отъезде за границу
Артист Шнуров опроверг сообщение о своих планах покинуть Россию
Сообщение о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров хочет уехать из России, оказались ложными, об этом заявил сам артист.
По словам Шнурова, не нужно распускать сплетни, которые не подтверждены документами. Артист заявил, что живет в России. Также Шнуров сказал, что ему все равно, кто где проживает, говоря об уехавших за границу коллегах, передает ТАСС.
Ранее появлялись сообщения о том, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран, чтобы покинуть Россию.
Напомним, группа «Ленинград» дала концерт в сентябре 2022 года в «Лужниках», организаторы сообщили о 60 тыс. зрителей.