Россия намерена создавать условия для прекращения недружественных действий со стороны Европы

Россия будет создавать условия для прекращения недружественных действий со стороны Европы

Россия будет уделять внимание созданию условий для прекращения недружественных действий со стороны европейских государств, говорится в новой Концепции внешней политики России, утвержденной в пятницу указом президента России Владимира Путина.

Как говорится в документе, большинство государств Европы проводят агрессивную политику в отношении России, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету РФ, получение односторонних экономических преимуществ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных духовно-нравственных ценностей, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами, передает ТАСС.

В связи с этим Россия намерена последовательно защищать свои национальные интересы, уделяя приоритетное внимание созданию условий для прекращения недружественных действий европейских государств и их объединений, полного отказа этих государств и их объединений от антироссийского курса (в том числе от вмешательства во внутренние дела России), а также для их перехода к долгосрочной политике добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с РФ.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу.