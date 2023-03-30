СМИ: События на Украине мешают Грузии ремонтировать советскую военную технику

Грузия в связи с событиями на Украине не имеет возможности ремонтировать в этой стране остающуюся на вооружении местной армии советскую военную технику, сообщает грузинское издание «Квирис палитра» («Палитра недели»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным издания, значительную часть вооружения армии Грузии составляют выпущенные еще в СССР бронетехника, артиллерия, средства ПВО и авиация. Сообщается, что эту технику в течение десятилетий Грузия именно с помощью Украины там ремонтировала, получала в этой стране запчасти или помощь специалистов. Газета пишет, что сегодня ремонтировать эту технику нереально.

«Палитра недели» отмечает, что остающаяся на вооружении в Грузии советская военная техника нуждается в серьезной модернизации.

«Лучшим выходом было бы от нее избавиться, а в качестве компенсации получить западную военную технику, даже состарившуюся, но с гарантиями ее ремонта в будущем в странах НАТО и получения там запчастей», – пишет грузинское СМИ.

Ранее экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили допустил, что нынешние власти страны предложат военным принять участие в вооруженном противостоянии с Украиной на стороне России.