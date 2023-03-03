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Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер во время брифинга упомянула несуществующую страну – Российскую Народную Республику
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Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – Российскую Народную Республику.
На следующей неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, решат, как реагировать на вызовы этого «государства», передает RT.
Ранее в пятницу ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова
В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
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Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс после вопроса о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросила американская сторона.
По словам Прайса, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби сообщил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.
Кирби со своей стороны уточнил, что Лавров и Блинкен находились в одной комнате в Нью-Дели, и «госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной ему возможностью», чтобы подойти к главе российского МИД, сообщил ТАСС.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение США по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
«Американскому народу господину Блинкену нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии», – подчеркнула Захарова. – «Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали».
При этом Лавров в ходе краткого разговора с госсекретарем США в свойственной ему манере «отвел эти заходы» американской стороны, добавила Захарова.
Россия начала разработку нового вида военных операций для защиты от США
Генерал РВСН Фазлетдинов заявил, что Москва разрабатывает новый вид операций для защиты от США
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В России ведется разработка нового вида военных операций с возможностью использования ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщается в издаваемом Минобороны российском журнале для военачальников «Военная мысль».
Авторы статьи замкомандующий РВСН Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке В. Лумпов заявляют, что США планируют уничтожить Россию посредством «стратегической многосферной операции», а именно – ядерным оружием, передает РИА «Новости».
В публикации уточняется, что Пентагон предусматривает «поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию оставшихся и стартовавших российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и затем нанесение минимального достаточного ядерного удара по России с целью ее уничтожения».
В связи с этим в России активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения воздушных сил: операция стратегических сил сдерживания.
В статье поясняется, что операция «предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».
По мнению авторов публикации, целями такой операции станут отражение мгновенного глобального удара США и НАТО, а также подавление американской глобальной системы ПРО для исключения возможности уничтожения в воздухе российских баллистических ракет. Финальным этапом операции предполагается нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
При этом военные авторы подчеркивают, что предотвращение начала агрессии со стороны США может быть возможным при убедительной демонстрации, что Москва способна обеспечить сдерживание хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.
Из статьи следует, что Москве необходимо разработать инструментарий, который убедительно продемонстрирует военно-политическому руководству США невозможность нанесения РВСН в ходе глобального удара чересчур критичного ущерба и неотвратимость получения для Штатов неприемлемого для себя ущерба.
В России оценили переброску американцами «самолета Судного дня» в Европу
Военный эксперт Бартош: Переброска «самолета Судного дня» из США в Европу говорит о неминуемой эскалации
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Перебросив «самолет Судного дня» в Исландию, США умышленно ведут к нагнетанию обстановки в Европе. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош, комментируя данные о том, что американский самолет E-6B Mercury приземлился в Исландии.
«Переброска американского самолета E-6B Mercury – настораживающий фактор. Дело в том, что эту машину могли отправить в Исландию либо в рамках крупных учений, о которых нам должно было быть известно, либо в преддверии серьезного осложнения международной обстановки», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Сама машина предназначена для поддержания связи со стратегическими наземными и подводными силами США. Наиболее активно такие самолеты использовались в годы холодной войны. Их основная задача – быть пунктом управления, она сохраняется и сегодня», – отмечает собеседник.
«Также следует учитывать тот факт, что несколько дней назад американцы перебросили на авиабазу в Испании четыре стратегических бомбардировщика B-52. Все это укладывается в политику нагнетания или эскалации в Европе», – полагает эксперт.
«Очевидно, что подобные действия направлены против России. Однако я не стал бы это связывать с решением Москвы приостановить участие в ДСНВ. Более того, у нас есть свои «самолеты Судного дня» на базе Ил-80, которые полгода назад испытывали систему связи с атомными подлодками», – обратил внимание Бартош.
Напомним, ключевой борт армии США на случай ядерной войны приземлился в Исландии. Об этом сообщили в соцсетях представители Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM). Отмечается, что самолет E-6B Mercury обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным.
В частности, с помощью данного аппарата в период «кризиса» планируется налаживание взаимодействия национального командования с военно-морскими силами, сообщается на официальном сайте ВМФ Соединенных Штатов.
E-6B Mercury является ключевым элементом TACAMO – системы передачи приказов на погруженные подлодки с использованием специально оборудованных самолетов-ретрансляторов. Подчеркнем, что создание сети было напрямую связано с опасностью уничтожения иных каналов связи в случае ядерной войны.
Ранее «самолеты Судного дня» армии США находились в воздухе непрерывно на протяжении 30 лет, отмечает издание The Washington Post. Однако в 1991 году, после распада СССР, ВМФ перевел аппараты системы TACAMO в режим «временной наземной боевой готовности». При этом вылеты продолжают осуществляться у восточного и западного побережья «на случайной основе».
Примечательно, что перебазирование E-6B Mercury произошло после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Возобновить действие документа может только глава государства.
Поводом для подобных мер стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона. В условиях откровенных высказываний о «необходимости стратегического поражения РФ» подобное недопустимо, отмечал Путин.
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Эксперт оценил желание США принудить Киев платить за вооружения
Политолог Тимофеев: Запад устает от бесконечных финансовых вливаний в Украину
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Чем больше денег Запад передает Украине, тем чаще начинает звучать вопрос об их возвращении. Через какое-то время это перерастет в серьезные политические требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Ранее Пентагон заявил, что Украине необходимо самой платить за вооружения.
«На Западе зарождается примечательная тенденция – требовать от Украины возмещения переданных средств. Пентагон под давлением республиканцев заявляет о том, что Киеву надо самостоятельно оплачивать вооружение. И в то же время в Германии от правительства ФРГ требуют отчета о потраченных суммах», – рассказывает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
«Возникновение подобных дискуссий закономерно. Правительства Запада отправляют на Украину миллиарды долларов. И сейчас самое удобное время для местной оппозиции покритиковать оппонентов по столь больным для общества вопросам», – считает эксперт.
«Однако надеяться на быстрые изменения не стоит. Мы имеем дело с популистской риторикой. Задача подобных действий проста – показать населению, как сильно управленцы заботятся об их благосостоянии. Но реально менять обстановку они не станут», – акцентирует Тимофеев.
«При условии, что конфликт на Украине затянется еще на какое-то время, подобные заявления могут перерасти в политические требования. Когда гремели конфликты в Ираке и Афганистане, Конгресс США на первых порах выступал в поддержку спонсирования военных действий», – подчеркивает собеседник.
«Однако стоило ситуации превратиться в «бездонную яму», требующую все большего капитала, парламентарии стали задаваться вопросом о целесообразности таких трат. Аналогичную ситуацию мы увидим и тут. Вопрос лишь в том, когда она приобретет критический вес», – считает эксперт.
«Конечно, ни о каких денежных траншах со стороны Украины речи быть не может. Экономика развалена, хотя при должном управлении страну можно было бы вывести на минимальное самообеспечение за счет сохранившихся заводов», – отметил он.
«Вместе с тем сейчас Зеленский выполняет серьезную роль – жертвует жизнями собственных граждан ради борьбы с Россией. Именно этого хочет Вашингтон. Вероятно, еще какое-то время Запад такая форма возврата долга устроит», – заключил Тимофеев.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения. Как отмечает помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, Вашингтон должен добиться от украинских властей планирования собственных расходов.
Члены республиканской партии обратились к военному ведомству Соединенных Штатов с вопросами об эффективности предоставления средств Киеву, сообщает издание The New York Times. Так, представитель штата Калифорния Майк Гарсиа заявил, что поддержка Украины дорого обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов.
Мэтт Гетц, член Палаты представителей от Флориды, усомнился в возможности военного ведомства страны обеспечивать мониторинг конечного использования денег Киевом. Республиканец Эндрю Клайд также отметил, что отчетность о переданных вооружениях должна иметь «первостепенное значение».
Однако вопросами возмещения потраченных средств обеспокоены не только в Вашингтоне, но и в Берлине. Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
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В Пентагоне заявили об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
Помощник министра обороны США Уолландер заявила об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
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В США считают, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
По ее словам, Киеву следует начать приобретать некоторые военные средства, в Штатах необходимо добиться того, чтобы украинские власти начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, передает ТАСС.
Такое заявление она сделала в ответ на замечание конгрессмена Майка Гарсии (республиканец от штата Калифорния), который подчеркнул важный момент для американских налогоплательщиков, если Киев сам начнет покупать вооружения, а не получать их бесплатно.
При этом Уолландер добавила, что в бюджете Украины «нет такого масштаба возможностей сейчас».
Напомним, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.
После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Также он добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру. Кроме того, по мнению Столтенберга, победа России в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.
В США рассказали, что Байден теряет способность говорить
Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить
Американский президент Джо Байден постепенно теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий утверждает, что видел «миллион подобных отрывков за последние годы», передает РИА «Новости».
«Сейчас он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить», – пояснил он.
Карлсон также отметил, что по его собственному наблюдению, у президента США недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.
«Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это», – добавил ведущий.
Ранее большая часть граждан США одобрила идею проведения тестов на когнитивную пригодность вне зависимости от возраста всех претендующих на пост президента. Почти половина респондентов (49%) заявили о сомнении по поводу того, что Байден пройдет этот тест.
Эксперт назвал главное направление санкционного удара США по Китаю
Китаист Маслов: Россия может облегчить Китаю жизнь под санкциями США
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Запад планирует нанести Китаю серьезный ущерб с помощью новых санкций. Однако благодаря сотрудничеству с Россией, Пекин преодолеет образовавшиеся проблемы. К тому же Поднебесная способна ответить США и их союзникам. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил китаист Алексей Маслов. Ранее стало известно о планах Вашингтона ввести ограничения против КНР.
«Санкции со стороны США могут создать Китаю серьезные проблемы. Ограничения, скорее всего, коснутся нескольких направлений. Во-первых, главный удар на себя примет технологическая сфера. Будут наложены запреты на экспорт и импорт в КНР запчастей для создания мобильных телефонов и компьютеров», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова.
«Большое число ИТ-гигантов Поднебесной высоко котируются на биржах США. Чтобы снизить показатели конкурентов, Штаты инициируют новые ограничения на ввоз продуктов таких компаний, как Huawei, ZTE и Lenovо. В целом такая работа ведется Вашингтоном в течение последнего месяца», – отмечает эксперт.
«Во-вторых, пострадает энергетическая сфера. Многие компоненты американского производства используются на китайских электростанциях. Также Соединенные Штаты являются важным поставщиком СПГ в КНР. Однако Пекин понимает сложность ситуации, поэтому уже сейчас работает над диверсификацией закупок», – подчеркивает собеседник.
«В-третьих, Поднебесная – крупный импортер продуктов питания. Большая часть продовольственных закупок Китая приходится именно на США. В-четвертых, большое число студентов из КНР обучаются в лидирующих университетах Великобритании и Соединенных Штатов. В теории, Запад может ограничить поток молодежи из Китая», – акцентирует Маслов.
«Вместе с тем Пекин наращивает сотрудничество с Россией, что облегчит его существование под санкционным давлением. В частности, Москва может нарастить поставки энергоресурсов и еще больше укрепить образовательные связи. Если Штаты запретят преподавателям выезжать в КНР, то мы способны предложить высококвалифицированных специалистов на замену», – рассказывает эксперт.
«Однако Москва не всесильна: в области высоких технологий и биофарма полностью заменить Запад не удастся. В частности, Китай давно сотрудничает со странами ЕС в сфере кибербезопасности. Если ограничения коснутся данного направления, то Поднебесной придется рассчитывать только на усилия собственных инженеров», – рассуждает собеседник.
«Важно понимать, что уже несколько лет Пекин живет под давлением со стороны США. Китай уже приспособился к новой реальности. К тому же КНР занимает существенное место в глобальной экономической системе. Им есть чем ответить. В частности, Поднебесная может наложить ограничения на поставки в страны Запада редкоземельных металлов», – считает эксперт.
«Более того, Пекин ежегодно инвестирует в страны ЕС около 40–50 млрд долларов. И если Китай решится на снижение поставок капитала в Европу, заменить его будет непросто. Однако главным ответом может стать выстраивание собственной макроэкономической структуры», – полагает собеседник.
«КНР может предложить миру альтернативные финансовые и банковские системы. Это станет большим ударом для США. Пекин также способен на более решительную политику «размежевания» Вашингтона и ЕС. Полагаю, что Китай в силах начать общаться с Европой без оглядки на Вашингтон», – резюмирует Маслов.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты неформально уведомляют союзников о возможности введения санкций против Китая. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что ограничения станут ответным шагом Запада, если КНР окажет военную поддержку России в рамках конфликта на Украине.
Подчеркивается, что США хотят заручиться поддержкой участников G7. В настоящий момент уже планируются консультации по данному вопросу, однако какие именно санкции будут предложены Вашингтоном, до сих пор неизвестно.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Примечательно, что тема санкций в отношении КНР стала использоваться Вашингтоном после публикации Китаем инициативы по мирному урегулированию противостояния Москвы и Киева. Напомним, американист Дмитрий Дробницкий рассказал, почему предложения Пекина не устраивают Соединенные Штаты.
При этом в Америке уже начали прибегать к экономическому давлению в отношении Поднебесной. Так, по словам замминистра торговли США Алан Эстевес, Вашингтон планирует ограничить количество современных полупроводников, выпускаемых южнокорейскими фирмами на территории Китая.
Также американская администрация начала изучать вопрос об отзыве экспортных лицензий, выданных поставщикам Штатов для продаж продукции компании Huawei Technologies Co. Помимо этого, ограничения коснулись разработанного в КНР приложения TikTok, которое, по мнению правительства Штатов, является «угрозой национальной безопасности США».
О санкциях против КНР размышляют не только в Вашингтоне. Так, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 решил «донести» до каждого коллеги, в том числе из Китая, что страны, которые будут оказывать военную помощь России, столкнутся с «последствиями».
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Байден рассказал о пикантном опыте с медсестрой
Байден рассказал о пикантном опыте с медсестрой в 1988 году
Президент США Джо Байден во время мероприятия по здравоохранению рассказал о своем пикантном опыте с медсестрой и «хорошем лечении» во время его пребывания в армейском медицинском центре в 1988 году.
По словам главы США, у него была медсестра Перл Нельсон. Женщина, по рассказам Байдена, «делала вещи, которым не учат в школе медсестер». «Она шептала, наклонялась и дышала на меня», – приводит слова Байдена Ura.ru.
По данным Daily Mail, Байден проходил в 1988 году лечение в армейском медицинском центре имени Уолтера Рида с двумя аневризмами головного мозга.
Ранее Байден в эфире Fox News пошутил по поводу собственных частых ляпов и сразу же допустил очередной, перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.
Захарова разоблачила ложь Госдепа о встрече Лаврова с Блинкеном
Захарова: Блинкен на встрече с Лавровым даже не заикался на тему американца Уилана
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым не поднимал тему обмена американца Пола Уилана, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что уточнила у Лаврова, поднимал ли Блинкен накануне на полях встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) в Нью-Дели тему Уилана, и оказалось, что госсекретарь США «на этот счет даже не заикался».
По ее словам, все заявления Госдепа о том, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг американца, это ложь.
«Невероятное поведение американской администрации», – добавила Захарова.
Также Захарова называла самопиаром заявления Блинкена, прозвучавшие после встречи с Лавровым.
США получили уведомление о решении России приостановить участие в ДСНВ
Вашингтон получил от Москвы официальное уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс рассказал, что государства обменялись официальными нотами, но российских документ не дал США информации свыше той, которая уже прозвучала от представителей России, передает РИА «Новости».
По его словам, этот шаг России «безответственный и достоин сожаления». При этом Вашингтон готов продолжать конструктивное взаимодействие с Россией по контролю над вооружениями. Американский дипломат добавил, что в Вашингтоне готовы к новой встрече консультативной комиссии в рамках договора.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – заявил российский лидер в послании Федеральному собранию в конце февраля.
Поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда со стороны ВС Украины при содействии Пентагона были предприняты попытки нанесения ударов по критически важным для обороны страны объектам. «США и НАТО прямо говорят, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И при этом собираются разъезжать по нашим оборонным объектам?» – риторически спросил президент.
«Это театр абсурда какой-то, – добавил он. – Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. Они нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты».
Комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), Путин также отметил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех стран НАТО.
Байден оскорбил белых американцев
Президент США Джо Байден оскорбил белых американцев
Шутка президента США Джо Байдена в ходе мероприятия в честь «месяца афроамериканской истории» возмутила читателей New York Post, они сочли ее расистской.
«Может, я и белый, но я не дурак», – заявил Байден гостям, состоящим преимущественно из афроамериканцув, которые отреагировали на высказывание одобрительными возгласами, сообщает РИА «Новости».
«Извини, Джо. Ты дурак, как и раньше», – заявил пользователь Bobby Horton.
«Не волнуйся, Джо. Это нормально быть белым», – заметил Dwayne Camacho.
«Интересно, что он говорит про черных, когда другие не слышат», – задался вопросом Jake.
«Какой стыд! Представьте себе такое заявление: «Может, я и черный, но я не дурак», – отметил Ling McFing.
В декабре прошлого года Байден сделал похожее высказывание, в тот раз объектом «шутки» стали ирландцы. Беседуя с участниками встречи, посвященной пособиям для ветеранов, американский лидер поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны словами: «Может, я и ирландец, но не дурак».
Байден продлил действие санкций против России на год
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Американские антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, продлены на год по решению президента США Джо Байдена, сообщили в Белом доме.
Байден продлил санкции, введенные 21 февраля 2022 года нынешней администрацией, также введенные предыдущей администрацией Дональда Трампа в 2018 году и администрацией Барака Обамы 2014 года по Крыму, передает ТАСС.
Действующий президент США заявил, что такие санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года».
«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – утверждается в пояснительной записке президента. «Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660», – добавил Байден.
Ранее в Белом доме заявляли, что экономика России показывает устойчивость к западным санкциям из-за введенных Москвой ответных мер.
Эксперт объяснил желание Венгрии создать аналог НАТО без США
Политолог Ткаченко: Венгрия хочет «сбросить оковы» американского гегемона
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Западные санкции против Москвы негативно сказываются и на венгерской экономике. Антиамериканская риторика стала единственной возможностью для Будапешта повлиять на ситуацию. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Станислав Ткаченко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен создать альянс аналогичный НАТО, но без США.
«Столь резкие заявления Виктора Орбана объясняются его недовольством политикой санкций США и ЕС в отношении России. Рестрикции наносят ущерб экономике Венгрии, что позволяет оппозиции критиковать премьер-министра», – объясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Будапешт исторически крайне зависим от Москвы в энергетическом плане. Из-за ограничений российские поставки снижаются, Венгрия ощущает острую нехватку ресурсов. Нанесен удар и сельскому хозяйству, которое также ориентировано на Россию», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому сухопутные маршруты превратились для нее в жизненно важные экономические артерии. Исходя из этого обстоятельства, сформировалась и весомая роль РФ в жизни Будапешта», – уточняет Ткаченко.
«ЕС не может предложить Венгрии приемлемого выхода из ситуации. Сложившаяся система распределения труда в Европейском союзе отводит ей незавидную роль, предоставляя крайне мало экономических возможностей. Фактически страна может потерять промышленный потенциал, что грозит еще большим оттоком населения», – рассуждает эксперт.
«Также важно понимать, что Орбан представляет консервативные силы, которым экстремальный либерализм США и повестка Демократической партии не близки. За последние годы это недовольство усилилось, из-за чего и появилось желание «сбросить оковы» гегемона», – подчеркивает собеседник.
«При этом идеи о создании истинно европейской системы безопасности звучали и ранее. Например, Макрон и Саркози не раз говорили о важности подобной инициативы. В Германии достаточно часто звучат призывы к тому, чтобы ЕС защищал себя самостоятельно без оглядки на Вашингтон. Но реализовать это сейчас просто невозможно», – отмечает политолог.
«Во-первых, страны Евросоюза остаются крайне зависимыми от Соединенных Штатов. Во-вторых, ЕС не располагает существенным запасом ядерного вооружения. Без этого фактора полностью встроиться в систему глобальной безопасности в качестве самостоятельного актора невозможно. В-третьих, организация не имеет необходимых промышленных мощностей для производства военной техники», – заключил Ткаченко.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС должны создать свой собственный оборонный альянс без США. Об этом сообщает издание Die Weltwoche. По его мнению, это необходимо потому, что Вашингтон преследуют личные интересы при решении вопросов международной безопасности.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что в критические моменты истории именно Вашингтон определяет судьбу Европы. В условиях, когда инициативу перехватывает США, страны ЕС постепенно «теряют собственную идентичность в эмоциональном и интеллектуальном планах».
Орбан считает, что многие народы мира желают скорейшего окончания текущего кризиса, однако для этого на Западе «не хватает политической воли». Премьер-министр отметил, что Евросоюз утратил способность «объединять мир ради общего дела». При этом он напомнил, что выступал с идеей создания европейского НАТО еще в 2012 году.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа в результате конфликта на Украине окончательно утратила независимость, а также экономическую и военную мощь. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.
При этом он неоднократно подчеркивал, что переговоры о мире со стороны России будут вестись не с Украиной, а с Соединенными Штатами.
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СМИ: Блинкен на G20 призвал Лаврова отменить решение о приостановке участия России в ДСНВ
Reuters: Блинкен на G20 призвал Лаврова отменить решение о приостановке участия России в ДСНВ
Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях G20 якобы обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с призывом отменить решение Москвы о приостановке участия в Договоре СНВ-3, сообщает Reuters.
Дипломаты якобы разговаривали менее 10 минут, Блинкен также заявил Лаврову, что Вашингтон готов помогать Киеву «обороняться столько, сколько потребуется», сообщил Reuters, передает ТАСС.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что официальных переговоров не было.
«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», – указала она.
Между тем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что провел разговор с американской делегацией в Женеве по теме ДСНВ. «С американской делегацией состоялся деловой, профессиональный разговор. Естественно, он был сфокусирован на тематике ДСНВ и всего того, что происходит вокруг», – уточнил дипломат.
Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон по закрытым каналам обсудили ДСНВ, дальнейшие контакты по этому вопросу не исключены.
Захарова назвала самопиаром заявление Блинкена по беседе с Лавровым
Захарова назвала заявление Блинкена по беседе с Лавровым самопиаром и непрофессиональной дипломатией
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым говорит о самопиаре, дешевке, рекламе и непрофессионализме, ему больше предложить нечего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, Блинкен и Госдеп прекрасно понимают, что ответ России на бездумные действия США не заставляет себя ждать, а американскому народу нужно что-то предъявить.
«Блинкену предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, заявление Блинкена после беседы с Лавровым нацелены лишь на саморекламу, и он использует дешевые, непрофессиональные приемы, чтобы закрыть эту брешь американской дипломатии.
Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с Лавровым на полях министерской «двадцатки» в Индии. В частности, он призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.