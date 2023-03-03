Путин расширил перечень обязанностей военкоматов

В Сербии опровергли поставки вооружения на Украину

Сербское оборонное предприятие опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину

Ни одна мина или ракета производства компании «Крушик» с начала конфликта на Украине не была предоставлена ни одной из сторон, прилагаемые к сообщениям о продаже оружия на Украину «документы» подложны, сообщило руководство сербского предприятия.

Руководство предприятия назвало недостоверной информацию о предположительных поставках 122 мм ракет «Град» компании «Крушик» на Украину. Подчеркивается, что продажи на этот рынок не было, не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации, передает РИА «Новости».

В официальном релизе компании указано, что сообщения в СМИ построены на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, опубликовав части документа на бланке предприятия и сертификата конечного пользователя.

«Первая страница документа на нашем бланке не содержит даты, а речь идет о документе, которым определяются характеристики безопасности продукции, значимые для ее перевозки, и нет никаких доказательств, что он связан с другими документами, опубликованными в СМИ», – говорится в сообщении. Там же указано, что документ относится к 122 мм ракетам «Град–2000» дальности 40 км.

Также опубликована первая страница сертификата конечного пользователя на количество 3,5 тыс. ракет М-21 «Град» дальности 20 км. На предприятии пояснили, что такие ракеты компании «Крушик» не имеют подобной кодификации.

«Кто-то намеренно хотел нанести ущерб «Крушику», но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции», – подчеркнуло руководство оборонного предприятия.

Отмечается, что ни одна мина или ракета производства «Крушик» с начала конфликта на Украине не была продана ни одной из противоборствующих сторон.

До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.