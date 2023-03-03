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Путин расширил перечень обязанностей военкоматов
Путин обязал военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий
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Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военных комиссариатов. Теперь военкоматы будут принимать заявки о выдаче удостоверений ветерана боевых действий.
Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, положение о военных комиссариатах дополняется подпунктом «рассмотрение обращений на выдачу удостоверения ветерана боевых действий и организация выдача таких удостоверений в установленном порядке».
Кроме того, в пункт, определяющий круг задач военкоматов, внесено указание, делающее перечень задач учреждений открытым. То есть указывается, что они могут выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны», пишет «Московский комсомолец».
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО.
В Николаеве уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ
База Вооруженных сил Украины, готовившая диверсантов-подводников, уничтожена в Николаеве российским ударом по координатам, сообщает один из подпольщиков, чья группа передала данные.
Отмечается, что на этой базе британские инструкторы готовили солдат ВСУ к атаке на российские корабли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, на острове Майский британские инструкторы должны были обучать военнослужащих ВСУ, как пользоваться подводными беспилотниками. Активисты передали координаты и 25 февраля база была уничтожена.
Взрыв был такой мощности, что детонация длилась долго, склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.
Подпольщик добавил, что беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Их целью была атака российских кораблей в Черном море в районе Одессы и базе в Севастополе.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию вокруг Приднестровья и сообщала, как регион готовится к атаке ВСУ.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР
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Российские истребители ВКС сбили украинский Су-24 в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны.
Как говорится в Telegram-канале Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212-ти районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Краснореченское, Кременная, Куземовка, Стельмаховка, Житловка Луганской Народной Республики, Егоровка, Ивановка, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики, Алешки, Голая Пристань, Крынки, Новая Збурьевка и Червоноподолье Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8129 танков и других боевых бронированных машин, 1048 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4262 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8680 единиц специальной военной автомобильной техники.
Напомним, в четверг авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты Су-24, Су-25 и вертолет Ми-8.
В Сербии опровергли поставки вооружения на Украину
Сербское оборонное предприятие опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину
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Ни одна мина или ракета производства компании «Крушик» с начала конфликта на Украине не была предоставлена ни одной из сторон, прилагаемые к сообщениям о продаже оружия на Украину «документы» подложны, сообщило руководство сербского предприятия.
Руководство предприятия назвало недостоверной информацию о предположительных поставках 122 мм ракет «Град» компании «Крушик» на Украину. Подчеркивается, что продажи на этот рынок не было, не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации, передает РИА «Новости».
В официальном релизе компании указано, что сообщения в СМИ построены на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, опубликовав части документа на бланке предприятия и сертификата конечного пользователя.
«Первая страница документа на нашем бланке не содержит даты, а речь идет о документе, которым определяются характеристики безопасности продукции, значимые для ее перевозки, и нет никаких доказательств, что он связан с другими документами, опубликованными в СМИ», – говорится в сообщении. Там же указано, что документ относится к 122 мм ракетам «Град–2000» дальности 40 км.
Также опубликована первая страница сертификата конечного пользователя на количество 3,5 тыс. ракет М-21 «Град» дальности 20 км. На предприятии пояснили, что такие ракеты компании «Крушик» не имеют подобной кодификации.
«Кто-то намеренно хотел нанести ущерб «Крушику», но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции», – подчеркнуло руководство оборонного предприятия.
Отмечается, что ни одна мина или ракета производства «Крушик» с начала конфликта на Украине не была продана ни одной из противоборствующих сторон.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
На Украине вернули на рельсы старые паровозы
Financial Times: На Украине из-за проблем с электроснабжением возвращают в строй дизельные паровозы
Удары по электросети вынудили украинских железнодорожников поместить в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также вернуть старые паровозы, сообщает Financial Times.
Издание пишет, что компания «Украинские железные дороги» вынуждена помещать в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также возвращать в строй старые паровозы в связи с нарушением электроснабжения после российских ракетных ударов, передает РИА «Новости».
По словам автора материала, он почувствовал запах угольной пыли, когда ехал на поезде из Киева, отметив, что в вагоне обнаружил тщательно спрятанные запасы угля.
Как отмечается, украинские чиновники настаивают, что мера носит временный характер, и стране нужна зеленая энергетика.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру, и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ.
Россия решила отправить в ООН данные о нападении террористов в Брянской области
МИД России отправит в ООН данные о террористической атаке в Брянской области
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Постпредство РФ при ООН в ближайшее время отправит в офис генсека официальную информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что, несмотря на то, что весь мир уже ознакомлен с официальными заявлениями Кремля, ФСБ и местных властей о нападении террористов в Брянской области, постпредство России при ООН отправит в офис генсека организации информацию о ситуации.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации нет конкретной информации по поводу инцидента, и нет какого-либо комментария на этот счет, он отметил, что в ООН не хотят какой-либо дальнейшей эскалации этого конфликта.
Напомним, при нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. В ФСБ сообщили, что напавших на Климовский район Брянской области выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.
Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.
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Российские войска за сутки уничтожили более 640 украинских военных
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В последние сутки российские военные на шести направлениях уничтожили более 640 украинских военных, а также технику, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что на Купянском направлении возле населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское ЛНР уничтожено до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град».
В то же время на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка ДНР и Червонопоповка ЛНР уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубица Д-20.
Также в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, а также пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.
Сообщается, что возле Авдеевки в ДНР уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.
Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар ДНР уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.
В это же время на Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.
Всего ВС России за сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212 районах.
Ранее российские десантники пресекли попытку прорыва украинских сил в ЛНР.
Упавший в Енакиеве в ДНР самолет был военным
Мэр города: Упавший в Енакиеве самолет был военным, место приземления летчиков еще не установили
Самолет, упавший в Енакиеве в ДНР, был военным, местоположение катапультировавшихся летчиков пока остается неизвестным, заявил мэр города Енакиево Роман Храменков.
По его словам, самолет военный, но принадлежность его пока неизвестна, так же как неизвестно местоположение пилотов, поскольку поиски затрудняют лесополоса и поля, передает ТАСС.
Храменков добавил, что пострадавших на земле в результате падения самолета в Енакиеве в ДНР нет, на месте падения находится фермерское хозяйство, хозяин которого сообщил, что самолет лежит в полях.
Ранее Храменков сообщил, что неопознанный самолет сбит над территорией Енакиева в ДНР.
Спасшего детей мальчика из Брянской области наградили медалью «Доблесть и отвага»
Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» спасшего девочек под Брянском мальчика
Глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» мальчика Федора, спасшего девочек во время нападения украинских диверсантов под Брянском, сообщили в СК России.
В сообщении на сайте СК России говорится, что десятилетний житель Брянской области Федор награжден по поручению Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Награду он получил за проявленные героизм и самоотверженность во время теракта в Климовском районе Брянской области.
Ранее десятилетний Федор Симоненко, который спас двух детей в Брянской области, смог поговорить из больницы по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО на Украине.
Напомним, десятилетний Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух девочек и помог им спрятаться.
Мальчик перенес операцию. Врачи извлекли пулю, и теперь жизни Федора ничто не угрожает.
Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мужчины, погибшего при теракте в Брянской области, и мальчика, который спас двух девочек.
Над Енакиевом в ДНР сбит неопознанный самолет
Мэр города: Над Енакиевом в ДНР сбит самолет
Неопознанный самолет сбит над территорией Енакиева в ДНР, сообщил мэр города Роман Храменков.
По его словам, над территорией Енакиева сбит самолет, он попросил всех жителей покинуть улицы города, передает ТАСС.
По его словам, пока нет понимания, чей это самолет, на место выехали экстренные службы.
Храменков отметил, что летчики катапультировались. «Спускаются два летчика на парашютах», – сказал Храменков.
Также мэр опубликовал фотографию, на которой видно, что над предположительным местом падения самолета поднимается черный дым.
Енакиево – город в восточной части ДНР, расположен на автодороге из Донецка в Дебальцево. С 2014 года находится под контролем ДНР, в ходе конфликта в Донбассе боевыми действиями затронут не был.
Спасший детей мальчик из Брянской области поговорил с находящимся в зоне СВО братом
Спасший детей мальчик из Брянской области Федор поговорил по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО
Десятилетний Федор Симоненко, который спас двух детей в Брянской области, смог поговорить из больницы по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО на Украине, сообщили СМИ.
После ранения Федор восстанавливается в больнице. Сестра мальчика Эльзара через военных связалась с одним из их старших братьев. Увидев брата, Федор не смог сдержать слез. Брат отметил, что они гордятся Федей, и как только появится возможность, отправятся в отпуск, чтобы поскорее его увидеть, пишет Telegram-канал Readovka.
Братья, по словам мамы, всегда были для Федора примером – теперь мальчик доказал, что достоин их.
Ранее депутат Госдумы Артем Бичаев обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой отметить мужество и героизм Федора Симоненко, который, несмотря на ранение, спас двух девочек во время нападения в Брянской области.
Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО
Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО
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Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины.
По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит».
Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом.
Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года.
«Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха.
Стало известно о нехватке еды и воды у ВСУ под Кременной
Марочко: Военные Киева под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением
Украинские военные в районе города Кременная на севере ЛНР столкнулись с острым дефицитом воды и провизии, это связано с большими потерями в подразделениях тыла, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в связи с большими потерями у ВСУ, украинские тыловые службы перестали вовремя доставлять на передовую в районе Кременной провизию, передает РИА «Новости». Марочко рассказал, что сухие пайки у украинских военных почти закончились, поставок не предвидится, а воду они пьют дождевую и ту, которая скапливается в лужах.
Ранее Марочко рассказал, что ВСУ возвели новые переправы через реку Жеребец в районе населенного пункта Макеевка на севере ЛНР, что может быть связано с российскими ударами по основным маршрутам подвоза в данном районе.
Российские «Грачи» уничтожили опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении
Фронтовая штурмовая авиация России нанесла удары и уничтожила несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении.
Цели для ударов выявили разведчики России, речь идет об опорных и наблюдательных пунктах, которые были важны для ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего ВС России.
Координаты были оперативно переданы в штаб, а затем по ним отработали Су-25 «Грач», рассказал солдат. При авианалете использовались бомбы ФАБ-500.
Авианалет совершен 2 марта, около 20.30 мск.
Киев предпринял неудачную попытку атаковать на краснолиманском направлении
ВСУ попытались контратаковать в районе населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в ЛНР, но попытка оказалась неудачной, рассказал подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, вооруженные формирования Киева были остановлены и понесли потери как среди солдат, так и среди техники, вернувшись на ранее занимаемые рубежи, передает РИА «Новости».
Он добавил, что контратаку удалось остановить силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также войсками РХБЗ.
Ранее сообщалось, что Киев начал насильно вывозить местных жителей из Купянска.
СК возбудил дело после нападения украинских диверсантов на Брянскую область
СК РФ возбудил дела по трем статьям после нападения украинских диверсантов на жителей Брянской области
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Следственный комитет России возбудил уголовные дела по трем статьям, в том числе о террористическом акте, из-за нападения украинских боевиков на села в Брянской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст. ст. 205, 317, 167 УК РФ), передает РИА «Новости».
В пресс-службе добавили, что следователи собирают и фиксируют доказательства совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области.
Сейчас в области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и управления по Брянской области.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека, терактом.