Политолог: Губернатор Самарской области умеет искать ответы на нетипичные вызовы

Политолог Кислицына: Умение Азарова преодолевать трудности позитивно скажется на его шансах переизбраться

Дмитрий Азаров уже продемонстрировал, что умеет находить решение самых сложных проблем. Так, на его руководство пришлась пандемия коронавируса. А в условиях санкций, благодаря мерам господдержки и усилиям губернатора, свою работу возобновил АвтоВАЗ, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Ранее Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области, который заявил о решении идти на второй срок.

«Дмитрий Азаров руководит Самарской областью с 2018 года. Он застал все самые сложные социальные общественные вызовы последних лет – пенсионную реформу, коронавирус, СВО, частичную мобилизацию, санкции. И в этом смысле он действительно губернатор новой волны – менеджер, умеющий работать в непростой ситуации. Ему приходилось искать новые ответы на нетипичные вызовы», – считает Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Команда губернатора Самарской области активно работает не только над решением текущих проблем, но и уделяет большое внимание стратегическому развитию. Рост уровня качества жизни в регионе говорит именно об этом», – добавляет эксперт.

По ее словам, разговор Азарова с президентом России Владимиром Путиным получился откровенным. Среди прочего губернатор уделяет пристальное внимание «поддержке военнослужащих и их близких». «Разработан комплекс мер всесторонней поддержки. Регион первым в России создал систему социальных паспортов семей бойцов СВО», – отметила собеседница.

Кислицына также напомнила, что в минувшем году, благодаря мерам господдержки и усилиям губернатора, свою работу возобновил АвтоВАЗ. «Предприятие наращивает производственные мощности и набирает сотрудников. Идет модернизация социальной инфраструктуры. Запущено 115 новых объектов в сфере здравоохранения, 192 учреждения капитально отремонтированы. В первом полугодии 2023 года начнет работу детская инфекционная больница. Построено 54 детских сада, 9 школ, отремонтировано 600 объектов», – перечислила эксперт.

Кроме того, в регионе высокими темпами идет жилищное строительство. В 2022 году введено около 1900 тыс. квадратных метров жилья, что позволило превысить плановые показатели. «Во время рабочей встречи тема стратегического развития региона была магистральной. Уверена, что заданный курс на стратегическое развитие и способность команды губернатора преодолевать вызовы позитивным образом скажутся на шансах Азарова на переизбрание. Президент свое доверие к действующему главе региона выразил, а в сентябре работу губернатора оценят жители Самарской области», – уверена Кислицына.

То, что Азаров уже заручился поддержкой президента на предстоящих осенью губернаторских выборах, свидетельствует о том, «что он и его управленческая команда очень эффективно справлялись с вызовами». «Азаров был первым, кто заключил договор о подшефной помощи. Губернатор предпринял очень много усилий для поддержки территории – города Снежное в ДНР. Он постоянно ездит туда, ситуация находится под его личным контролем», – подчеркнула эксперт.

Встречу с Азаровым президент Владимир Путин начал с вопроса о ситуации с АвтоВАЗом. Глава государства отметил наличие в области проблем в сфере ЖКХ. Азаров подтвердил это и рассказал о расселении аварийного жилья. Он уделил внимание обманутым дольщикам, так как в области раньше остро стояла эта проблема. По словам губернатора, предстоит помочь 1781 человеку, это планируется сделать до конца года.

Азаров также сообщил о получении областью компенсации из федерального бюджета на сумму свыше 1 млрд рублей, которые были направлены на восстановление социальных объектов и объектов инфраструктуры в городе Снежное на территории ДНР. На эти деньги, как и планировалось, удалось восстановить все 82 объекта. Среди них школы, детские сады, котельные, дома, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного строительства.



Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров проинформировал главу государства о том, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Песков уточнил, что «президент пожелал успехов Азарову».