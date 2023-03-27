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ВСУ получили польские установки Krab на Купянском направлении
Марочко: ВСУ получили польские артиллерийские установки Krab на Купянском направлении
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Дислоцированные на Купянском направлении подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) получили самоходные артиллерийские установки Krab («Краб») польского производства, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил ТАСС, что прибытие Krab (калибр 155 мм) зафиксировано в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка.
По его словам, на большинстве техники нанесена «родная» раскраска, характерная для польской техники. При этом на бортах и башне присутствуют украинские флаги и кресты, сообщил Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.
Накануне Минобороны сообщало об уничтожении польских установок Krab на Донецком направлении.
В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе
Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине
Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит».
Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. Причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен.
Так Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами.
В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской
Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль России
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Одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов отметил, что Одесса обязательно должна быть под российским контролем: иметь российский статус или нейтральный, главное – находиться под контролем, передает РИА «Новости».
По его словам, сама Украина, в каком виде она останется, должна утратить свои агрессивные возможности.
«Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, – это временное явление. Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан. Поэтому нужно полное уничтожение нацистской идеологии», – считает Константинов.
Он указал, что при заключении мирного соглашения важно четко обозначить его условия, чтобы не дать противнику возможность найти лазейку для несоблюдения и нарушения.
Глава парламента подчеркнул, что, оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, можно заложить бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян, а это очень опасно.
Константинов считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы. «У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш», – сказал Константинов.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами.
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Зеленский пожаловался на украинский тыл
Зеленский высказал недовольство настроениями украинцев в тылу
Многие жители Украины в тылу ведут себя так, будто боевые действия уже закончились, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский призвал к «неизменной мобилизованности», которой, по его словам, не хватает многим украинцам в тылу. Как заявил президент Украины, «несправедливо», когда у вернувшихся с передовой военных «появляется такое ощущение, будто для многих в тылу» конфликт «уже кончился», передает ТАСС.
Президент Украины сообщил, что провел с военными «специальную встречу». «Особый круг участников», – заявил он. По его словам, также состоялись «совещания по сектору безопасности, с разведкой», обсуждалось укрепление «защиты» не только от «внешней угрозы», но и от «внутренних угроз».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Ани Лорак открестилась от помощи для ВСУ
Лорак после угрозы отмены концерта в России заверила, что не оказывает помощь ВСУ
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Певица Ани Лорак после того, как проведение ее концерта в России оказалось под угрозой, заверила, что не оказывает военную помощь Украине. Также она заявила, что переехала в Россию из-за «ультиматума» украинских властей.
Лорак в Telegram решила «прояснить свою позицию относительно ложных сообщений». Как подчеркнула Лорак, она как украинская певица гордиться «своим наследием и культурой», но из-за «конфликта между Россией и Украиной оказалась в центре внимания множества сплетен».
Певица заявила, что в 2014 году некоторые политики на Украине «хотели использовать» ее «в своих целях», с чем Лорак, по словам самой исполнительницы, отказалась соглашаться. В результате она столкнулась «с негативными последствиями».
«Мне предоставили только два варианта: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране», – сообщила она, добавив, что этот ультиматум украинского правительства «стал переломным моментом, который подтолкнул к переезду в Россию».
В России Лорак «была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру», хотя, как заявила певица, Украина у нее «всегда в сердце».
«Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения», – заявила она.
Лорак подчеркнула, что «не поддерживает никакие формы насилия», а гибель людей в результате конфликтов «разбивает сердце» певицы. При этом она заверила, что «никогда не оказывала военной помощи», хотя и «помогает в рамках гуманитарной миссии».
Исполнительница заявила, что ее желание продолжать выступать в России не имеет отношения к политике, она «глубоко дорожит своими российскими и украинскими поклонниками, а также своей глобальной аудиторией».
Заявление Лорак сделала после того, как ее концерт в Краснодаре, запланированный на 27 марта, оказался под угрозой, поскольку у ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
На Украине заявили об опасности из-за эмиссии гривны
Глава Нацбанка Пышный: Эмиссия гривны создала серьезные риски для Украины
На Украине эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала значительные риски относительно макрофинансовой стабильности, страна больше не будет прибегать к «опасному» денежному финансированию, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
Пышный в интервью газете Financial Times отметил, что это было быстрое средство, но очень опасное, передает РИА «Новости».
Напомним, 21 марта МВФ официально подтвердил новую программу кредитования Украины. Известны сумма кредита (15,6 млрд долларов), срок действия программы (48 месяцев), а также некоторые подробности: 4,5 млрд долларов из этой суммы Украина должна получить в 2023 году.
Отмечается, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.
ООН опубликовала доклад о дискриминации УПЦ
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором говорится о дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
В докладе выражается обеспокоенность, которую вызывает применение так называемых мер безопасности СБУ в отношении УПЦ. Отмечается, что среди таких «мер» обыски СБУ в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях, передает РИА «Новости».
В документе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека также отмечается, что в ряде случаев сотрудники СБУ допрашивали нескольких священнослужителей с применением полиграфа.
В докладе говорится, что ООН также напоминает о необходимости обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались полным спектром применимых прав на справедливое судебное разбирательство.
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже в среду.
Ранее глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.
Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.
МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте
МВД России объявило в розыск вероятного участника нападения украинских террористов на Брянскую область Канахина
Вероятный участник террористического нападения украинских диверсантов на Брянскую область актер Кирилл Канахин объявлен в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД России. Также в розыск объявлен Алексей Огурцов.
Сообщается, что Канахин разыскивается по статье УК, но не указывается, по какой именно, передает РИА «Новости».
Мать Канахина рассказывала, что актер уехал на Украину. По ее словам, участвующий в конфликте на стороне Украины мужчина на фотографиях и видеозаписях, опубликованных в интернете, похож на ее сына.
Канахин родился в Москве, Огурцов – в городе Рыбинске Ярославской области, передает ТАСС.
Напомним, МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина. Террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.
Украинские власти объявили эвакуацию коммунальной службы из Авдеевки
Украинский мэр Авдеевки Барабаш объявил о начале эвакуации коммунальной службы и призвал жителей покинуть город
Из Авдеевки начинается эвакуация коммунальной службы, жителям, которые все еще остаются в Авдеевке, рекомендуется покинуть город, заявил украинский мэр Виталий Барабаш.
Барабаш предупредил о планах «выключать мобильную связь в городе». Кроме того, нельзя будет «заряжать телефон», поскольку через пару дней «некому будет обслуживать генераторы», как и «запускать мобильную вышку», передает РИА «Новости».
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что на основании опыта боев за Соледар и Артемовск российские войска намерены перерезать транспортные артерии, Авдеевка попадет в оперативное окружение.
Власти Тульской области рассказали о последствиях падения украинского БПЛА
В результате падения украинского БПЛА в Тульской области пострадали три человека и повреждены 16 домов
Трое пострадавших в результате падения и взрыва украинского беспилотника в Киреевске получили легкие ранения, повреждены 16 домов, сообщило правительство Тульской области.
Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных выбиты стекла в подъездах, передает ТАСС.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин собрал оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Правительство сообщило, что пострадавшие получат по 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Кроме того, те, «кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового», а «нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн рублей». Дюмин велел определить целесообразность восстановления поврежденных домов, а также восстановить остекление многоквартирных домов. Он поручил организовать пункты временного размещения, если в них возникнет потребность.
Напомним, Минобороны России сообщило, что Украина предприняла попытку атаковать беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
Российские войска за сутки уничтожили 440 военных на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации поражена живая сила и техника противника возле пунктов Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Двуречная, Новоселовка, Степовая, Синьковка и Табаевка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Ликвидированы свыше 70 военнослужащих, бронемашина и четыре пикапа. Также возле Лукьянцев Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады терробороны.
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 90 военнослужащих, четыре бронемашины и две гаубицы Д-30.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск за сутки ликвидированы более 200 военнослужащих, девять бронемашин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за последние сутки уничтожены до 20 военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также американская артсистема М777.
Накануне сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях более 400 украинских военных, нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки.
Орландо Блум приехал на Украину
Актер Орландо Блум приехал на Украину для встречи с украинскими детьми
Голливудский актер Орландо Блум сообщил, что впервые с 2016 года приехал на Украину, где встретился с детьми в центре, поддерживаемом Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Блум в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) написал, что сегодня он прибыл на Украину в рамках первой с 2016 года поездки в эту страну. «Никогда бы не подумал, что с момента моего последнего пребывания здесь всю страну охватит война. Однако сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре «Спильно», поддерживаемом ЮНИСЕФ», – добавил он, передает РИА «Новости».
Блум – посол доброй воли ЮНИСЕФ, в марте прошлого года он уже посещал Молдавию, чтобы встретиться с украинскими семьями и поддержать детей.
В 2016 году Орландо Блум записывал видеообращение к детям Донбасса, в котором на фоне разрушенного здания рассказал об опасностях, которые угрожают детям, живущим в зоне конфликта на востоке Украины.
Киев решил созвать СБ ООН из-за планов размещения ядерного оружия России в Белоруссии
МИД Украины призвал созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН на фоне информации о планах размещения тактического ядерного оружия России в Белоруссии.
В МИД Украины считают провокационным шагом заявление о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передает РИА «Новости».
Киев призвал страны G7 и ЕС предупредить белорусские власти о далеко идущих последствиях для Белоруссии, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
Полянский объяснил бесчеловечное обращение Украины с пленными
Полянский указал на отказ американских наемников и украинских националистов соблюдать правила ведения боевых действий
Некоторые американские наемники на Украине и все украинские националисты считают, что им можно не придерживаться международных правил ведения боевых действий, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как пишет New York Times, на Украине получают возможность участвовать в боях люди, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США». При этом они имеют возможность пользоваться американским оружием. Также указывается, что наемники из США «конфликтуют друг с другом» и пытаются нажиться на конфликте, передает РИА «Новости».
Как отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Полянский, New York Times признает, что часть наемников из США придерживаются мнения, что на Украине нет необходимости «беспокоиться о международных правилах ведения войны». Он предложил добавить к этому «всех украинских националистов, которые делают то же самое», чтобы понять, почему украинская сторона «так бесчеловечно обращается» с пленными.
Напомним, ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.
СМИ: Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма
«Страна.ua»: Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма, повреждены здания
Морская мина взорвалась под Одессой во время шторма, в результате были повреждены здания, сообщили СМИ.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», под Одессой во время шторма взорвалась морская мина, повреждены прибрежные здания, шторм продолжается, передает РИА «Новости».
При этом государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям о происшествии пока ничего не сообщает.
Местные соцсети сообщают, что взрыв произошел в Сычавке.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках спецоперации «надо забрать Одессу и Харьков», чтобы обезопасить Россию.
Экс-депутат ЕП напомнил о ядерном оружии США в Европе
Бывший депутат Европарламента Филиппо указал на размещение ядерного оружия США в Европе
Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо подверг критике заявление Киева о том, что Москва якобы взяла Белоруссию в «ядерные заложники».
Филиппо заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах размещены 100 американских ядерных боеголовок. Он поинтересовался, следует ли считать эти страны «ядерными заложниками» США.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин сообщил, что Россия не будет передавать свое тактическое ядерное оружие, но разместит его в Белоруссии, как США – в Европе.