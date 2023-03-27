Путин подчеркнул смелость росгвардейцев в ходе СВО

Эксперт рассказал о роли Путина в укреплении суверенитета России с 2000 года

Политолог Шаповалов: Путин опирается на волю подавляющего большинства россиян

Путин восстановил военно-политический потенциал, вернул авторитет и голос России в мире, страна в полной мере принимает самостоятельные решения, что вызывает гнев со стороны Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В этот день 23 года назад, 26 марта 2000 года, на всеобщих выборах граждане России впервые избрали Владимира Путина президентом страны.

«Наш президент всегда опирался на волю и стремления подавляющего большинства россиян, своими решениями и действиями он выражал, продвигал и защищал эти интересы. Именно это позволило ему добиться результата», – считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Благодаря усилиям Путина Россия фактически была спасена от распада. «В момент избрания президентом в 2000 году Путин получил слабую и разобщенную страну, которая находилась в состоянии внутренней войны. Эта была страна, независимость и самостоятельность которой была под большим вопросом. Но за это время удалось восстановить военно-политический потенциал, вернуть авторитет и голос страны в мире. И самое важное – удалось избавиться от зависимости от Запада. Россия защищает своих граждан, национальные интересы. Именно это является признаком суверенитета», – считает политолог.

По его словам, Россия проводит независимую политику по сохранению своего суверенитета, а инициированная Путиным в 2020 году конституционная реформа установила верховенство права, российской Конституции на территории страны. «Этот ключевой момент свидетельствует о том, что был восстановлен конституционно-правовой суверенитет», – уверен эксперт.

Шаповалов отметил также, что защита соотечественников в Крыму, Донбассе и Новороссии – это тоже яркое свидетельство восстановления российского суверенитета. «Россия в полной мере принимает самостоятельные решения, что не может не вызывать гнева со стороны Запада, который ведет необъявленную войну против России именно потому, что она является одной из немногих стран, обладающих реальным суверенитетом», – подчеркнул собеседник.

Шаповалов напомнил, что в 1990-е годы под слова о том, что «берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить», многие региональные элиты стали выходить из-под контроля федеральной власти. «Свидетельством этого стало сепаратистское движение на Северном Кавказе, где на части территории Чечни к власти пришли террористы и радикальные фундаменталисты. В 1999 году, когда началась так называемая вторая чеченская война, реально встал вопрос о самом существовании России. Тем более что Запад очень активно стремился к дальнейшей дезинтеграции России, разделению ее на множество отдельных территорий. Успешное завершение борьбы с террористами в 2000 году стало первым шагом по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны», – напомнил собеседник.

Вслед за этим последовали действия президента, направленные на возрождение военно-политического потенциала, было проведено перевооружение армии. «Россия получила целый ряд новейших вооружений, которые не имеют аналогов в мире, прежде всего это гиперзвуковое оружие. Была создана эффективная структура вооруженных сил. Была возрождена промышленная база и в целом был восстановлен экономический суверенитет, в том числе финансовый, что является ключевым. Восстановление целого ряда отраслей позволило стране создать мощную основу для суверенной экономики. Предпринятые Западом с 2014 года, а затем с 2022 попытки разорвать российскую экономику в клочья и их неудача стали наглядным примером того, насколько России удалось укрепить самостоятельность и независимость собственной экономической базы, основанной на импортозамещении и на создании мощного промышленного потенциала», – указал эксперт.

Шаповалов также отметил вклад Путина в поддержку духовно-нравственных традиций страны. «Сильное и консолидированное общество невозможно без сохранения и воспроизводства национальных ценностей, единых мировоззренческих основ. Президент уделяет этому повышенное внимание и результатом этого становится политика по сохранению и укреплению традиционных ценностей в сфере образования, культуры, воспитания, информации», – напомнил собеседник.

Особое внимание президент уделяет исторической правде, как основе существования и воспроизводства традиционных ценностей, борется с фальсификациями истории, отметил Шаповалов. «Историческая память, ответственность за судьбу страны, служение Отечеству, патриотизм и гражданственность – вот то, что является основой наших традиционных ценностей», – подчеркнул политолог.

Он отметил, что в школы вернулась воспитательная работа, чему ярким примерном является отношение к государственной символике – еженедельное поднятие флага и исполнение гимна, проведение урока «Разговоры о важном», введение в школах должности советника директора по воспитанию. «Эта политика является частью тех действий президента в самых разных сферах, которые направлены на сохранение традиционных ценностей, ценностей крепкой семьи, созидательного труда, ценностей гуманизма, справедливости – тому, что было присуще россиянам на всем протяжении их тысячелетней истории», – считает Шаповалов.

31 декабря 1999 года президент РФ Борис Ельцин объявил о своей добровольной отставке. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин. На выборах 26 марта 2000 года Путин победил в первом туре. Церемония вступления в должность президента состоялась 7 мая того же года в Большом Кремлевском дворце Московского Кремля.