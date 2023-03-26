Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных Атаман Всероссийского казачьего общества побывал в казачьих добровольческих отрядах в зоне СВО 26 марта 2023, 17:19 Текст: Ольга Иванова

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда побывал в казачьих добровольческих отрядах «Кубань» (БАРС 16), «Форштадт» (БАРС 6), «Ермак» (БАРС15), выполняющих задачи в зоне боевых действий специальной военной операции. Атаман встретился с казаками, заслушал командиров боевых отрядов об организации участия в боевых действиях, условиях проживания, быта, питания, обеспечения всеми видами боеприпасов, вооружения, а также имущества. Обсудил с добровольцами имеющиеся в отрядах проблемные вопросы, говорится на сайте Всероссийского казачьего общества. За мужество, смелость и отвагу, проявленные при защите Отечества, 15-ти казакам «Кубани», «Ермака» и «Форштадта» Долуда вручил ведомственные награды – медаль «За выдающийся вклад в развитие российского казачества I степени». «В глазах казаков я увидел силу, почувствовал мощную энергетику казачьего духа, несломленного в непростых условиях боевых действий. Убедился в казачьем братстве, желании бойцов оказать друг другу помощь, поддержать огнем. Казаки, идя на штурм, знают, что спины их прикрыты», – рассказал Долуда. С командирами общевойсковых подразделений и соединений, к которым приданы казачьи добровольческие отряды, Всероссийский атаман обсудил серьезные вопросы взаимодействия добровольческих отрядов и общевойсковых подразделений. «Общевойсковое командование высоко оценило профессионализм, уровень подготовки и слаженность казаков. Отметили бесстрашие, с которым казаки выполняют поставленные задачи», – сказал атаман. По его словам, казаки настроены по-боевому, стремятся противнику нанести максимальный урон, чтобы отстоять интересы России и приблизить победу. Олланд признался в обмане России при помощи Минских соглашений Экс-президент Франции Олланд заявил, что Минские соглашения помогли Украине собрать армию 25 марта 2023, 20:12 Текст: Вера Басилая

Заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд. По словам экс-президента Франции Минские соглашения помогли нарастить Украине военную мощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Олланд также считает, что в Германии надо было запретить «Северный поток–2» еще на стадии строительства, а западным компаниям следовало покинуть Россию гораздо раньше начала СВО. По его словам Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, однако сделать этого не удалось, поскольку Владимир Путин до начала СВО не верил в возможность сильного ответа со стороны западных государств. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года. В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале Российские войска не позволили ВСУ перебросить резервы на купянском направлении Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванных ротации и переброске резервов ВСУ

Фото: Минобороны России/Telegram

Текст: Антон Антонов

Войска России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Зыбинский сообщил, что сорвана переброска резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Кисловки, Стельмаховки, Сеньково, передает ТАСС.

Кроме того, сообщается, что у населенного пункта Нижняя Дуванка расчетом ЗРК «Тор» сбит украинский БПЛА «Фурия». За день на купянском направлении выявлены и ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российская артиллерия в районе Петропавловки и Ревучего уничтожила две самоходных гаубицы ВСУ Krab польского производства. У Прилипко уничтожена украинская Д-20, а у Ольшана – минометный расчет ВСУ. Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении украинской «Фурии» на краснолиманском направлении. Разведка вскрыла украинские артиллерийские подразделения, которые были подавлены, передает РИА «Новости». Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне спецоперации. Сообщается, что на одном из направлений артбатарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата. На днях офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что в Харьковской области ликвидированы две украинские разведывательно-диверсионные группы. Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО 26 марта 2023, 03:05 Текст: Антон Антонов

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости». По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум». «Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш. По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог. Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии. В Британии раскрыли потери ВСУ в Артемовске Sunday Times: Украина теряет до 200 солдат в день в Артемовске 26 марта 2023, 14:37 Текст: Дмитрий Зубарев

В сражении за Артемовск ВСУ теряют от 100 до 200 солдат в день. Такие значительные потери могут вынудить ВСУ оставить город, сообщают британские СМИ. Как пишет Sunday Times, Киев теряет до 200 военнослужащих в день, что может заставить ВСУ оставить город и отступить к Краматорску и Славянску, передает URA.RU. Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске. Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска на удалении от основных дорог в ДНР. Новости СМИ2 Российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области Рогов: ВС России сорвали наступление украинских войск в районе Орехова Запорожской области 25 марта 2023, 21:57 Текст: Вера Басилая

Наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области сорвано массированным ударом по позициям противника, ВСУ потеряли 550 человек ранеными и убитыми, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Рогов заявил, что российские военные нанесли превентивный массированный удар по позициям ВСУ, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом. Всего было поражено около 25 целей. По его словам, количество убитых и раненых, по самым скромным подсчетам, превысило 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ, передает РИА «Новости». Он также отметил, что украинская группировка под Ореховым находится в недееспособном состоянии для ведения наступления. При этом, по его словам, ВСУ вряд ли откажутся от планов наступления в Запорожской области, и попытаются вскрыть оборону ВС России. Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам в Запорожской области. Американский полковник назвал просчет Зеленского в Артемовске Экс-советник Пентагона Макгрегор обвинил Зеленского в провале обороны Артемовска

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимира Зеленского загнал большое количество военных в Артемовск, город стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Полковник в эфире своего YouTube канала заявил, что украинцы бросают в Артемовск еще больше военных, которых будут уничтожать в огненной ловушке, пока Киев будут подпитывать это направление, передает РИА «Новости». Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ. Новости СМИ2 Путин стал часто пользоваться квартирой в Кремле после начала СВО Песков рассказал об «очень частом» использовании Путиным квартиры в Кремле после начала спецоперации на Украине 25 марта 2023, 22:59 Текст: Антон Антонов

После начала специальной военной операции на Украине глава российского государства Владимир Путин стал «очень часто» пользоваться квартирой в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков пояснил, что Путин использует квартиру в зависимости от «загруженности рабочего графика», передает ТАСС. Напомним, президент России рассказал, что в ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву пригласил его «по дружбе перейти» в квартиру в Кремле, где Путин «в последнее время много проводит времени» и «очень часто ночует». В Латвии запретили кукольные спектакли с Чебурашкой и крокодилом Геной Латвийский кукольный театр запретил постановки с Чебурашкой и крокодилом Геной 25 марта 2023, 19:28 Текст: Вера Басилая

В Латвии спектакль «Крокодил Гена и Чебурашка» сняли с репертуара «в связи с неприемлемым для театра кукол использованием любимых детских персонажей в российской военной пропаганде». На сайте Латвийского театра кукол сообщили о снятии с репертуара спектакля с Чебурашкой и крокодилом Геной из-за якобы использования героев сказок в «пропаганде войны», передает Sputnik. Ближнее зарубежье. Кроме того, со следующего сезона будут прекращены все постановки на русском языке, основанием стал приказ министерства культуры Латвии. Ранее в школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом». Между тем, после нападок на Чебурашку со стороны Украины в арсенале российских бойцов появился соответствующий патч с предупреждением «Зачебурашим». Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных 26 марта 2023, 14:45 Текст: Ольга Иванова

Российские войска за сутки уничтожили 440 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа. Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны. На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30. На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30. На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США. Накануне сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях более 400 украинских военных, нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка. Росгвардия изъяла экстремистскую литературу в школе в Херсонской области Росгвардия нашла книги Бандеры и Шухевича в школьной библиотеке в Херсонской области 26 марта 2023, 09:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Издания с пропагандой фашизма обнаружили росгвардейцы в образовательных учреждениях и библиотеках Херсонской области, сообщила пресс-служба ведомства. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Росквардии, бойцами было найдено более 200 экземпляров экстремистской литературы, в том числе публикации Бандеры и Шухевича. По словам директора и библиотекаря школы, литература поступала по программе обучения из министерства образования Украины. В центральной библиотеке этого же населенного пункта обнаружено более 150 экземпляров изданий, искажающих исторические факты, поступившей из украинского минкульта. Ранее Росгвардия нашла документальное подтверждение участия USAID в дестабилизации на Украине. Новости СМИ2 Путин сравнил темпы развития ВПК России с поставками западного вооружения Киеву Путин: Россия произведет вооружения втрое больше, чем Запад даст Киеву 25 марта 2023, 21:16 Текст: Вера Басилая

Российский военно-промышленный комплекс развивается и расширяется быстрыми темпами, и за один период Россия произведет втрое больше боеприпасов, чем страны Запада поставят Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. «Российское производство, военно-промышленный комплекс... развивается очень быстрыми темпами – такими, которых многие не ждали. И за тот же период российская промышленность произведет в три раза больше боеприпасов... даже более чем в три раза», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков. «За это время мы произведем новых, и модернизируются имеющиеся тоже, свыше 1600, а общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков ВСУ, даже более, чем в три раза», – добавил Путин. Ранее Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном. Подоляк призвал Европу к санкциям против Росатома Подоляк попросил у Европы больше вооружений и призвал к санкциям против Росатома 26 марта 2023, 03:33 Текст: Антон Антонов

Украине от Европы нужно больше вооружений, необходимо усилить санкции против России, распространив их на Росатом, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Подоляк призвал усилить «военный потенциал Украины для контрнаступления». От Франции Украина ожидает лидерства, ответственности, решительности и «совершения исторического выбора». Подоляк пожаловался, что «Россия атакует при помощи беспилотников, баллистических ракет», которые Украина «не может перехватить», передает ТАСС со ссылкой на LCI. «Против нас используют авиацию, в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием, и мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении», – сказал он. При этом Киев не рассчитывает на истребители Mirage, но хочет, чтобы в Европе создали «авиационную коалицию», при этом Франция «могла бы взять роль лидера и координатора для поддержки переговоров». Подоляк сказал, что у Украины «есть концепт поставок дополнительных вооружений». Он заявил, что это необходимо для контрнаступления, для которого пока «не собрали достаточно ресурсов» – вооруженным силам Украины требуются «155-мм снаряды, танки, тактическая аммуниция». Напомним, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция.

Новости СМИ2 Гагин: Иностранные наемники в Донбассе стараются держаться подальше от передовой 26 марта 2023, 12:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Иностранные наемники стараются оставаться на второй или даже третьей линии обороны, на передовую попадают только самые неопытные из их числа, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, большинство иностранных наемников предпочитают занимать вторую или третью линии обороны, а на передовую попадают лишь наименее опытные, передает ТАСС. Гагин отметил, что такие новички, попав на передовую, нередко погибают одними из первых. Он добавил также, что больше всего наемников наблюдается на артемовском и авдеевском направлениях. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки наемников и инструкоров. Мирный житель погиб в результате украинского обстрела ДНР Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели пострадавшего при украинском обстреле мирного жителя 26 марта 2023, 01:30 Текст: Антон Антонов

Мирный житель, который пострадал в результате обстрела, устроенного в четверг украинскими войсками, скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Как сообщил Приходько в Telegram, мужчина 1956 года рождения «скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью», хотя «медики боролись до последнего». 23 марта под украинским обстрелом оказались Донецк, Горловка, Гольмовский, Ясиноватая и Еленовка, передает ТАСС. Напомним, в субботу украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, известно об одном пострадавшем.

Новости СМИ2 Тайник с автоматами обнаружили полицейские в Херсонской области ГУ МВД: Полиция нашла тайник с автоматами в Херсонской области 26 марта 2023, 10:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники полиции обнаружили тайник с автоматами Калашникова на окраине села Челбурда в Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. По сообщению ведомства, сотрудники уголовного розыска в Алешковском муниципальном округе Херсонской области нашли тайник с девятью автоматами Калашникова на окраине села Челбурда передает ТАСС. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ранее полицейские нашли крупный схрон с зарядами для гранатомета в Херсонской области.