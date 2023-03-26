Турчак навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на кременском направлении, им передали квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы и дизельные генераторы.

«На Кременском направлении навестил свою родную 76 ДШД. Передали парням квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы, дизельные генераторы и другое. Душевно пообщались, обсудили что еще необходимо для ребят, каждая такая встреча остается в памяти навсегда. Пусть каждый из парней вернется домой живым и здоровым», – написал он в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий также в своем Telegram-канале рассказал о посещении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«Посещая вместе с секретарем Генерального Совета ЕР Андреем Турчаком на линии разграничения в районе СВО Кременная-Сватово позиции 76-ой ДШД, встретил казака Енисейского казачьего войска. Обсудили с ним ход боевых действий, и то, что еще необходимо солдатам для успешного выполнения поставленных задач и максимального сохранения своих жизней», – написал он.

Водолацкий рассказал, что «казак с позывным «Тайфун» рассказал о себе, своем казачьем роде, попросил оказать помощь маме, живущей Красноярском крае, в завозе угля, дров и решении еще ряда семейно-бытовых проблем. С этой просьбой обращусь к своим коллегам из Красноярского края, чтобы они оказали всю необходимую помощь».

«На обратной дороге наш транспорт вышел из строя. Машина не выдержала те условия местности, в которых мы находились. Но бойцы спецподразделения забрали нас с непростого участка, где мы сломались, и дотащили до рембазы. Так и проходит ежедневная жизнь на территории ЛНР», – добавил он.

Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы, Дмитрий Саблин рассказал в своем Telegram-канале, что «с добровольцами расчетов БАРС «Каскад», работающими на Сватовском, Кременском, Донецком и Запорожском направлениях, встретился Андрей Турчак».

«Для нас он не гость, а один из нас, свой с начала создания подразделения аэроразведки. Ситуация на многих участках фронта непростая. Говорили о проблемах, выполненной работе, пораженных целях, о новых разработках, которые тестируем и начинаем использовать в работе. Для победы нужны новые технологии и новые подходы», – рассказал Саблин.

Турчак в своем Telegram-канале также рассказал, что «в Херсонской области, как и в других наших новых регионах, полным ходом идет предварительное голосование».

«С главой региона Владимиром Сальдо и секретарем реготделения «Единой России» Игорем Кастюкевичем провели встречу с кандидатами. Среди них много людей, кто с нами плечом к плечу с первых дней работает над возвращением мирной жизни на Херсонщину», – написал он.

Турчак отметил, что юолее 2,5 тысяч жителей получили партийные билеты «Единой России». «Это серьезный актив, на который мы будем опираться в этой выборной кампании», – добавил он.

«В ближайшие месяцы должен быть сформирован региональный раздел Народной программы. Подобно федеральной ее части в нем должно найти отражение все: и социалка, и блок решений в ЖКХ, дорожном строительстве, развитии инфраструктуры. Чтобы каждый житель смог увидеть в этой программе себя, будущее своего района, города, области», – рассказал секретарь Генсовета партии.

Он заключил, что с этой программой партия пойдет на выборы и в последующем подкрепит ее конкретными строчками бюджета.