Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль России

Одним из условий завершения спецоперации на Украине должен быть переход города Одесса под контроль России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов отметил, что Одесса обязательно должна быть под российским контролем: иметь российский статус или нейтральный, главное – находиться под контролем, передает РИА «Новости».

По его словам, сама Украина, в каком виде она останется, должна утратить свои агрессивные возможности.

«Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, – это временное явление. Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан. Поэтому нужно полное уничтожение нацистской идеологии», – считает Константинов.

Он указал, что при заключении мирного соглашения важно четко обозначить его условия, чтобы не дать противнику возможность найти лазейку для несоблюдения и нарушения.

Глава парламента подчеркнул, что, оставив врага, который не связан никакими моральными обязательствами, врага, исповедующего нацистскую идеологию, можно заложить бомбу замедленного действия для следующих поколений россиян, а это очень опасно.

Константинов считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы. «У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш», – сказал Константинов.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами.