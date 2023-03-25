Глава района: ВСУ строят оборонительную линию в районе Снигиревки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительные позиции по всей линии между Снигиревкой и Александровкой, повторяя действия немецкой армии в 1944 году, заявил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Глава района рассказал, что ВСУ строят укрепрайон в Снигиревке, в Павловке, в Евгеновке. Он отметил, что сооружаются оборонительные позиции по всей линии от Снигиревки до Александровки на высоком берегу Ингульца, где открывается большая видимость на восток, такие укрепрайоны строили немцы в 1944 году, чтобы задержать советские войска, передает ТАСС.

Барбашов также заявил, что ВСУ в Снигиревке размещают танки, а также минируют поля и дороги, и ведут агрессивную пропаганду среди населения.

Он рассказал, что после того как Снигиревка была освобождена, еще полтора месяца люди приходили и спрашивали, зачем «российские войска по ним стреляют».

«И только месяца через два люди действительно поверили, что по ним стреляет украинская армия», – рассказал Барбашов.

Барбашов напомнил, что в настоящий момент подконтрольная Киеву администрация района проводит эксгумацию жертв обстрелов, а в информационных сообщениях указывает, что эти люди погибли от действий российских войск.

Ранее Барбашов заявил, что мирных жителей Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии.

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