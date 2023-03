Зеленский заявил о невозможности перехода ВСУ в контрнаступление Украина собралась поднять тариф на транзит российской нефти Ценовое агентство Argus: Украина с 1 апреля решила повысить стоимость транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» 25 марта 2023, 07:24 Текст: Антон Никитин

Украина второй раз за год намерена повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Восточной Европы, сообщило международное ценовое агентство Argus со ссылкой на участников рынка. Как сообщает «Коммерсант», украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины. По словам источников издания, речь идет о повышении ставки вдвое, до 27,2 евро за тонну. Рост тарифа в Киеве объяснили затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий. Издание отмечает, что в случае одобрения решения о повышении транзитной ставки, оно станет уже вторым с начала 2023 года. Источники издания связывают попытку Киева повысить ставку с решением Венгрии не отказываться от покупки российской нефти. Напомним, с 1 января 2023 года Украина повысила тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии на 18,3% – до 13,6 евро за тонну. Украина начала возводить оборонительные укрепления в ряде регионов Власти Украины выделили 27 млн долларов на строительство фортификационных сооружений 24 марта 2023, 20:28 Текст: Кристина Цыцура

Власти Украины решили расширить строительство фортификационных сооружений, сообщается на сайте правительства страны. «На соответствующую программу предусмотрено около 1 млрд гривен (27 млн долларов) в бюджете», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Строительством фортификационных сооружений займутся областные военные администрации Украины совместно с Минобороны и военным командованием, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. В каких регионах Украины возведут укрепления, не сообщается. Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает

«В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. «Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник. «Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов. Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин. Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ. Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика». По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.

Несколько бригад вооруженных сил Украины с начала марта в боях под Артемовском потеряли не менее пяти танков и семи бронетранспортеров из-за срабатывания немецких противотанковых мин AT-2, PARM-1 и PARM-2. Из-за больших потерь в инженерных подразделениях ВСУ установкой мин в районе сел Приволье, Голубовка и Васюковка занимались «смешанные инженерные группы», в которые входили не только кадровые военные, сообщает RT. Предположительно дороги заминировали еще в конце февраля, но командование механизированных бригад ВСУ вовремя не получило карты минных заграждений. Такая же ситуация сложилась в районе Дылеевки и Озаряновки, которые находятся в 35 км от города. Здесь были заминированы сразу пять основных дорог, но данные с координатами мин инженерные части не оставили. В результате инцидентов за месяц погибли не менее 20 украинских военных, еще 50 получили тяжелые ранения. Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ заявлял, что Киев готовится к наступлению в районе Артемовска. По его словам, это должно произойти «совсем скоро».

Россия считает передачу самолетов МиГ-29 Словакией Украине недружественным шагом, нарушено соглашение о реэкспорте, заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. «Речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», – говорится в сообщении ФСВТС, передает РИА «Новости». В службе напомнили, что в соответствии с соглашением между Россией и Словакией нельзя без письменного согласия второй стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные в результате военно-технического сотрудничества двух стран. Ранее Украина получила от Словакии четыре истребителя МиГ-29 из обещанных 13, эти самолеты были в прошлом году выведены из состава национальных ВВС.

Российские военные ликвидировали ангар с украинскими беспилотниками в Одесской области, сообщает Минобороны. В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что ангар с украинскими БПЛА уничтожен около Сухого Лимана в Одесской области. Также возле Константиновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов подразделения наемников «Иностранный легион». Недалеко от Степного Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS. Сбиты 18 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Червонопоповка, Голиково в ЛНР, Волноваха, Славное, Никольское, Новоандреевка и Александровка в ДНР. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3562 БПЛА, 414 ЗРК, 8392 танка и других бронемашин, 1072 боевые машины РСЗО, 4424 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9091 единица специальной автомобильной техники.

Украина передала России всех тяжелораненых военнопленных, которые подлежали транспортировке, речь идет не об обмене, а репатриации, сообщили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ). Координационный штаб Украины в своем Telegram-канале сообщил, что России были переданы все тяжелораненые пленные, которых можно было транспортировать. В сообщении подчеркивается, что речь идет не об обмене, а исключительно о репатриации, поскольку согласно Международному уголовному праву тяжелораненые передаются без условий, передает Ura.ru. Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена. ООН задокументировала факты расправы ВСУ над российскими пленными AFP: ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы ВСУ над российскими пленными

ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила глава мониторинговой миссии организации Матильда Богнер. Богнер отметила, что расправы совершались сразу после взятия в плен, но общего числа случаев убийств военнопленных она не назвала. При этом миссия не в курсе, пытаются ли украинские власти преследовать виновных в убийствах и истязании пленных, передает «Лента.ру» со ссылкой на Agence France-Presse. Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными. До этого МИД России заявил, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур. Напомним, в интернете также опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. После посещения подконтрольной Украине части Херсонской области Зеленский заявил в интервью крупнейшему японскому изданию «Иомиури», что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, так как без танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня HIMARS Киев не может отправить солдат на передовую. Он также указал на серьезную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров, передает ТАСС. Коснувшись возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, Зеленский выразил мнение, что для этого якобы не сформировано абсолютно никаких условий. Кроме того, он сообщил, что скептически относится к предложенному Китаем плану мирного урегулирования. По его словам, Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая. Зеленский добавил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам. Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.

Авдеевское направление «является одним из самых горячих сейчас», но российские войска уже добились определенных успехов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, на Авдеевском направлении есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки, указал он, передает ТАСС. Пушилин также рассказал, что на Марьинском направлении продолжаются достаточно ожесточенные бои. В западной части остался небольшой участок самой Марьинки, чтобы можно было говорить, что Марьинка освобождена, но это будет сделано, добавил он. Как отметил врио главы ДНР, противник продолжает «упираться и перебрасывать резервы». Ранее сообщалось, что российские военные в ходе боевых действий близ Марьинки ликвидировали украинскую воентехнику самоходным противотанковым ракетным комплексом «Штурм-С». Новости СМИ2 На Украине допустили принятие на службу в ВВС иностранцев На Украине допустили принятие на службу в ВВС иностранных граждан

Граждане других стран могут поступить на службу в Военно-воздушные силы (ВВС) Украины, заявил представитель командования ВСУ Юрий Игнат. По его словам, поступало много обращений от людей, связанных с авиацией. Он уточнил, что речь идет об украинцах, работающих за границей на различных типах авиационной техники. Но были и граждане других государств, добавил Игнат. Интервью с ним публикует украинское издание «Общественное. Новости». «Так почему бы нет? Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ», – передает ТАСС слова представителя командования ВСУ. Он рассказал, что сейчас украинские ВВС эксплуатируют советскую технику, поэтому пилотов достаточно. Но если западные страны поставят истребители F-16 Киеву, то «в воздушных силах могут появиться иностранцы». Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев рассказал газете ВЗГЛЯД,

Бразилия готова помочь в организации международной встречи для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра газете Financial Times. Он указал на слова президента страны, который заявлял, что «слышит много о войне, но мало о мире», поэтому Бразилия заинтересована в мирных переговорах, добавил глава МИД, передает ТАСС. Виейра отметил, что запланированная на конец марта встреча в Пекине президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с председателем КНР Си Цзиньпином показывает, что Бразилия вернулась к роли активного внешнеполитического игрока. Президент намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай. Визит Лулы да Силвы в Китай был запланирован на 26–31 марта, но планы пришлось изменить из-за диагностированной у политика легкой формы пневмонии. Ранее глава Бразилии отказался отправлять на Украину боеприпасы, заявил он это после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Румынский сенатор заявила об угрозах от МИД Украины Предложившая забрать часть Украины румынский сенатор заявила об угрозах Киева 24 марта 2023, 19:59 Текст: Вера Басилая

Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая аннексировать часть территории Украины, сообщила о получении смертельных угроз от украинского МИД. «Ответ министерству иностранных дел Украины, которое угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства», – написала она в соцсетях, передает RT. Также МИД Украины решил ввести против Шошоакэ санкции, она названа лицом, «создающим угрозу нацбезопасности». Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию части земель Украины. Речь идет не только об острове Змеином, но и о территории Северной Буковины и Бессарабии, которые румыны в свое время захватили, воспользовавшись революцией в России. Новости СМИ2 ПВО отразила налет беспилотников ВСУ на Херсонскую область Российские войска отбили атаку беспилотников ВСУ в Херсонской области

Военные российской группировки «Днепр» отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты в Херсонской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. Кодрян отметил, что подразделениями противовоздушной обороны группировки «Днепр» отбита очередная атака беспилотных летательных аппаратов украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, передает ТАСС. По его словам, расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в районе города Голая Пристань на левом берегу Днепра уничтожил три беспилотника типа камикадзе. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что линию обороны по левому берегу Днепра усилили в три раза на случай попытки атаки со стороны ВСУ.