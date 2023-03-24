Студенты-поисковики собрались на слет в Волгограде

В Волгограде открылся Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов

В Волгограде состоялось открытие девятого Всероссийского слета студенческих поисковых отрядов. Мероприятие началось с торжественного митинга около одного из главных военных мемориалов в России – Мамаева кургана. 150 поисковиков вместе с ответственным секретарем «Поискового движения России» Еленой Цунаевой почтили память погибших защитников Сталинграда.

«Именно здесь в 1997 году у нас в Волгограде было первое Всесоюзное открытие «Вахты Памяти». Это место для нас, волгоградских поисковиков, еще памятно тем, что мы проводили там экспедиции. По нашей инициативе появилось и само военно-мемориальное кладбище. И мы очень радовались, когда там появились плиты с именами, потому что раньше имена защитников были только в пантеоне. Но там еще есть незаполненные места, а значит, нам есть чем заниматься», – сказала Цунаева.

После этого участники отправились в Исторический парк «Россия – моя история», где встретились с ректором Волгоградского государственного аграрного университета Виталием Цепляевым и основателями поискового движения в Волгоградской области.

«Очень рад, что есть возможность приветствовать вас на героической Сталинградской земле. В этом году мы празднуем 80-летие Победы в Сталинградской битве. Все мероприятия, которые проходят на территории города, у нас в университете, они посвящены этой дате. Хочу сказать, что наша с вами святая обязанность чтить эту память и передавать ее из поколения в поколение. Ведь весь мир знает наш город, как непокоренный Сталинград», – поприветствовал поисковиков ректор ВолГАУ Виталий Цепляев.

В ВолГАУ есть собственный поисковый отряд «Сталинград», которому в этом году исполняется 28 лет, – это гордость университета. За это время отрядом было обнаружено и торжественно захоронено около 5 тыс. красноармейцев. Всего на территории региона действует более 50 поисковых отрядов, которые ежегодно занимаются установлением судеб героев Великой Отечественной войны.

«Слет студенческих поисковых отрядов – это уникальное место, где вы не только получаете новые знания, но и знакомитесь с такими же неравнодушными людьми. С ними вы как минимум в будущем сможете шагать вместе, делая общее дело – увековечивать память погибших защитников Отечества, людей, которые остались без вести пропавшими на полях сражений Великой Отечественной войны», – сказал руководитель регионального отделения «Поискового движения России» в Волгоградской области Андрей Орешкин.

В этом году слет студенческих поисковых отрядов собрал в одном месте более 150 молодых поисковиков из 36 регионов России. В течение трех дней они будут проходить мастер-классы от старших товарищей, научатся находить и реализовывать возможности для развития студенческих объединений, взаимодействовать с администрацией учебного заведения, презентовать поисковую деятельность на региональном уровне.

По итогам работы слета руководители студенческих поисковых отрядов обсудят новые формы внедрения системы наставничества в работу, а бойцы отрядов разработают «дорожную карту» развития вузовских студенческих поисковых отрядов, учитывая актуальные направления и региональную специфику.