Трамп назвал катастрофическими для США последствия обвинения в свой адрес

Трамп заявил, что обвинения против него могут повлечь катастрофические для США разрушения

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигаемые против него обвинения могут привести к смертям и разрушениям, катастрофическим для страны.

По словам Трампа, никаких преступлений с его стороны совершено не было, а обвинения против него мог выдвинуть только ненавидящий США «выродок-психопат», передает РИА «Новости».

Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, никакого преступления совершено не было, а потенциальные смерти и разрушения при таких ложных обвинениях могут быть катастрофическими для страны.

Ранее Politico сообщило, что обвинения экс-президенту США Дональду Трампу в манипуляции с финансовыми документами компании Trump Organization могут предъявить уже в понедельник или в среду.