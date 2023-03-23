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ЕС пообещал Украине ракеты «земля – земля» при наличии запроса
Саммит Евросоюза пообещал поставить Украине ракеты «земля – земля», если Киев попросит
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Саммит Евросоюза подтвердил обещание предоставить Украине 1 млн снарядов, а также ракеты класса «земля – земля» в случае получения соответствующего запроса, говорится заявлении глав государств и правительств ЕС.
Все это будет закуплено в том числе через совместные заказы из Европейского фонда мира с целью поставить совместно 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. При этом тип ракет, которые готов поставить ЕС, в заявлении не указывается, передает ТАСС.
Ранее в Британии сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Украина сообщила о «переориентации» российских ударов
Замглавы разведки Украины Скибицкий заявил о «переориентации» российских ударов на систему логистики ВСУ
Российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ, заявил замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что после «переориентации направления ударов» были поражены базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире «и еще были попадания в Яворовском районе». Основными целями стали «система логистики» ВСУ и «концентрация техники» в пунктах дислокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
ГУР допускает, что энергосистема Украины также будет подвергаться ударам, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики ВСУ. По словам Скибицкого, Россия «ведет разведку», в частности, гидротехнических сооружений, включая мосты через Днепр, аэродромов и аэропортов, путей поставки вооружения и военной техники, идущих с Запада.
Напомним, Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на аэродроме Школьный в районе Одессы.
В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.
Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.
«В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
В США предложили Украине продать России часть территории
The Atlantic: Украина должна продать России часть своей территории
Украина могла бы продать России часть своих территорий, чтобы урегулировать конфликт, заявил бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском Сенате Марио Лойола.
Как написал Лойола в материале для The Atlantic, США должны заставить Украину продать России территорию, которую они сейчас занимают, в обмен на большую сумму, которая включает репарации.
По его словам, длительный конфликт не выгоден ни одной из сторон, а однородное украинское государство на компактной территории могло бы быстрее интегрироваться в Европейский союз, как киевские власти давно хотели, передает Ura.Ru.
Ранее Asia Times писала, что Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы.
Российская пехота атаковала дронами Mavic позиции ВСУ под Авдеевкой
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Российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты, сообщают военкоры «Русской весны» из зоны спецоперации.
По мнению специалистов, дроны играют огромную роль в боях под Донецком, так как с их помощью можно скорректировать артиллерийский огонь и начать атаку на позиции противника с воздуха, не рискуя жизнями разведчиков и штурмовиков, передает «Российская газета» на хостинг «Русская весна».
Кроме того, в районе Авдеевки российские военные применяют реактивную артиллерию и авиацию с целью перекрыть пути снабжения бойцов ВСУ через Орловку, Ласточкино и Тоненькое. Ту же тактику отсечения ВСУ от снабжения подразделения ВС России успешно применяли в Артемовске.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске, ситуация сложная, противник не собирается выводить войска.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Киев впал в ярость из-за раскрытия планов ВСУ западными СМИ
Советник Зеленского Подоляк раскритиковал раскрывшие военные планы ВСУ западные СМИ
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал недовольство поведением западных СМИ, раскрывающих военные планы ВСУ, пишет журнал Newsweek.
В материале уточняется, что Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае, передает РИА «Новости».
«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – передает издание его слова.
Отмечается, что сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa утверждал, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы.
Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда.
Женщины-военные рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота Фалеева и Целуйко рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота России Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали о том, как уничтожили два украинских беспилотника, которые предприняли попытку атаковать Севастополь.
Целуйко сообщила, что заметила объект «над водой, был белый след», но передвигался тот быстрее, чем катер у входа в бухту. Фалеева отметила, что аппаратура не распознала объект. Два дрона из трех женщинам удалось уничтожить меткими выстрелами. О решении министра обороны Сергея Шойгу наградить их военнослужащие узнали из СМИ, сейчас они получают много поздравлений, но героями себя не считают, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, Шойгу сообщил, что два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили женщины-военнослужащие. Он поручил представить их к наградам и выписать денежную премию.
МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
Гросси сообщил о прекращении обсуждения идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
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Возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сообщил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности». По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения», передает ТАСС.
Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры». По словам Гросси, он решил, что «территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия и так далее и тому подобное».
При этом, по версии Гросси, международная миссия наблюдателей на Запорожской АЭС появилась благодаря уловке МАГАТЭ. Гросси утверждает, что он «поехал на станцию с визитом и каким-то образом забыл нескольких человек». После этого было заключено соглашение с Киевом, затем «стали говорить с Россией».
«Если бы я спросил Киев и Москву, согласятся ли они на постоянное присутствие на станции, то каков был бы ответ? Думаете, легко бы им было согласиться на это?» – сказал он. По словам Гросси, «это было бы невозможно», он бы «еще этим так и занимался». Поэтому, заявил он, МАГАТЭ в определенном смысле «надавило».
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной.
Германия и Франция разругались из-за автомобилей и ядерной энергетики
Politico сообщила о конфликте между Германией и Францией из-за автомобилей и ядерной энергетики
Из-за разногласий по вопросам ядерной энергетики и запрета машин с двигателем внутреннего сгорания между Германией и Францией разгорелись «скандал» и конфликт, сообщают СМИ.
Лидеры Евросоюза 23–24 марта обсудят в Брюсселе экономическую конкурентоспособность ЕС и поддержку Украины, но переговорам может помешать конфликт между Германией и Францией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Германия и еще несколько стран, включая Италию, заблокировали запрет продаж автомобилей с традиционными двигателями к 2035 году. Это вызвало «скандал», пишет Politico. Европарламент уже дважды отклонил предложение Германии об исключении синтетической альтернативы ископаемому топливу. Позиция Германии подверглась критике Парижа. Сама Франция добивается объявления атомной энергетики «чистой» технологией, что не нравится уже Берлину. «Особенно разозлило» Францию давление на Еврокомиссию со стороны кабмина Олафа Шольца, куда входят немецкие «зеленые» – ЕК понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС.
Глава Европарламента Роберта Метсола обратилась к Совету ЕС с протестом на попытки Берлина «в последнюю минуту» внести изменения в согласованное законодательство по автотранспорту. Госсекретарь Германии по делам ЕС Анна Люрманн выразила надежду, что действия ее страны не подтолкнут других членов ЕС также попытаться повторить действия Берлина для защиты их национальных интересов.
Напомним, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция.
Кадыров предложил продемонстрировать на Западе последствия уранового заражения
Кадыров предложил продемонстрировать последствия уранового заражения на территории самих стран Запада
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Чтобы у стран Запада пропало желание рассуждать об отсутствии угрозы уранового заражения из-за снарядов с обедненным ураном, последствия такого заражения следовало бы продемонстрировать на их же территориях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров отметил в Telegram, что Великобритания «чуть ли не хвастается» планами передать Украине снаряды с обедненным ураном. При этом на Западе «успокаивают» – «мол, это не радиоактивный уран». «Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше», – заявил Кадыров.
По его словам, «враждебные к России страны даже заикаться на букву «у» не должны». «Враг готов нападать любым оружием. Цинично, гнусно, подло. А за нами правда. Священная, честная и чистая!» – говорится в сообщении главы Чечни.
Напомним, британские власти сообщили, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Глава Российского государства Владимир Путин указал, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Пленный рассказал об отправке Киевом инвалидов на передовую
Украинский военнопленный Иванников рассказал об отправке Киевом на передовую людей с инвалидностью
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Из-за нехватки людей в подразделениях вооруженных сил Украины на передовые позиции отправляют даже с инвалидностью, сообщил военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый в плен под Белогоровкой в ЛНР.
Иванников предположил, что украинские медкомиссии «заточены под то, чтобы все здоровые были», даже если речь идет о людях с «серьезными болезнями». Подразделение Иванникова, которое находилось в тылу, расформировали, так как не хватало людей, и отправили на передовые позиции.
По его словам, в подразделении остались только старые и больные. «У нас был человек – в двух пятках пластины, чуть больше года после операции. Все были с проблемами, когда брали нас, говорили, что все здоровы. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали», – приводит его слова РИА «Новости».
Иванников сообщил, что у него самого «куска легкого нет, одышка, и все знали об этом». В подразделении среди его знакомых человек пять были с инвалидностью, сказал он. Иванников пояснил, что сперва их ставили на должности без физических нагрузок, но «в конце всех забрали, всех кинули на передовую». По его словам, украинская армия несет значительные потери на Кременском направлении в том числе и из-за такого состава подразделений.
Напомним, Washington Post пишет, что колоссальные потери вынуждают Киев бросать в бой неподготовленных новобранцев. ВСУ испытывают «снарядный голод» и нехватку профессиональных кадров.
Эксперт назвал варианты применения Киевом снарядов с обедненным ураном
Военный эксперт Леонков: Запад отправляет ВСУ снаряды с обедненным ураном для уничтожения российских танков
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Боеприпасы с обедненным ураном достаточно эффективны при танковых баталиях. Но не исключено, что ВСУ могут использовать их и для поражения гражданских объектов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США назвали снаряды с обедненным ураном «рядовым типом боеприпасов».
«Запад уверен, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ успешно расправляться с российскими танками. В данном случае речь идет о бронебойных боеприпасах, которые эффективно себя зарекомендовали в ходе многочисленный актов агрессии со стороны НАТО», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Данные снаряды применяются преимущественно в танковых баталиях. Также их можно использовать для стрельбы с закрытых огневых позиций по защищенным бронированным целям. Кроме того, мы видим, как ВСУ обстреливают гражданские объекты. Не исключаю, что боеприпасы будут использоваться и в этих целях», – подчеркивает эксперт.
«Пробиваемость снарядом с обедненным ураном намного выше, чем у обычных боеприпасов. Вне всяких сомнений, они способны наносить колоссальный урон, однако многое зависит и от оперативного искусства танковой команды. Если они попадут в руки профессиональных иностранных наемников, то ситуация может существенно осложниться», – акцентирует Леонков.
«В принципе, текущая ситуация еще раз показывает, что Запад готов идти ва-банк ради победы. Они совершенно не жалеют человеческие жизни и шаг за шагом эскалируют конфликт. Причем слова Вашингтона о безопасности снарядов с обедненным ураном можно ставить в один ряд с пробиркой Пауэлла. Они отравят людей и землю, им плевать на украинцев», – заключил Леонков.
В среду на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби охарактеризовал снаряды с обедненным ураном как «рядовой тип боеприпасов», которые применяют из-за бронепробиваемых свойств. Кирби сослался на исследования в области здравоохранения, которые якобы подтвердили отсутствие радиационной угрозы при применении такого типа вооружений, в связи с чем Штаты не относят их к ядерному оружию, пишет ТАСС.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев связал ежедневные поставки иностранного оружия на Украину с приближением ядерного апокалипсиса и угрозой ядерного конфликта. «Они до поры до времени не верили в степень решимости России… сделать то, что мы сделали, и они просчитались», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Посол России в США Анатолий Антонов также назвал слова американцев очередным бредом. «При использовании такого рода боеприпасов на землю оседает радиоактивная пыль. Она крайне токсична и не поддается обеззараживанию... Американцы это прекрасно знают, потому что они уже применяли это оружие в Ираке и Югославии. Жертвы страдали смертельными недугами, а их дети рождались с врожденными дефектами», – заявил он в Telegram-канале посольства.
Заявления о безопасности применения снарядов с обедненным ураном являются военным преступлением, добавил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, после применения американцами и британцами подобных боеприпасов в Косово смертность от онкологии на этих территориях повысилась не только среди местного населения, но и в южных районах Сербии.
Китайские эксперты также назвали обедненный уран «грязной бомбой», которая является «постоянным пятном в послужном списке» США и НАТО. Применение такого вида оружия создаст плохой прецедент, поскольку обедненный уран создает «вред не только для солдат, но и для находящихся поблизости гражданских лиц, что значительно затрудняет послевоенное восстановление», считают эксперты издания Global Times.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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Медведев заявил о росте угрозы ядерного конфликта
Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия на Украину
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Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте», Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта не только не миновала, но и возросла, передает ТАСС.
Медведев предположил, что на Западе поначалу «не верили и не видели степени решимости России, ее президента, Верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали». Как подчеркнул Медведев, в этом западные страны «просчитались».
Зампред Совета Безопасности отметил, что из-за отказа Запада «подписать документы в декабре» и предоставить России гарантии безопасности «последствия» оказались намного «сложнее, чем они могли бы быть».
15 декабря 2021 года Россия передала США и НАТО конкретные предложения по выработке юридических гарантий, направленных на взаимное обеспечение безопасности. В числе прочего Москва призвала Запад остановить расширение альянса в восточном направлении и исключить присоединение Украины к НАТО.
Посол Антонов обвинил Запад в приближении ядерного Армагеддона
Российский посол в США Антонов обвинил «западных извергов» в приближении ядерного Армагеддона
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«Просвещенный» Запад решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя планы Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Заявления о том, что боеприпасы с обедненным ураном – это обычный тип вооружений, Антонов назвал бредом, которым чиновники США «пробили очередное дно». Его слова приводятся в Telegram посольства.
Антонов сказал, что Украина получает «беспрерывный поток смертоносных вооружений» для уничтожения мирных жителей, школ, больниц, детских садов. Однако «западным извергам» этого оказалось «мало», и они решили передать «киевским нацистам снаряды с обедненным ураном», негативные последствия применения которых «многократно подтверждены западными журналистами», заявил он.
Как пояснил посол, применение таких боеприпасов приводит к тому, что «на местности оседает радиоактивная пыль», которая «чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации». Антонов указал, что «такие вещества провоцируют вспышки онкологических заболеваний», о чем США известно по опыту применения в Ираке и Югославии. «Жертвы страдали от смертельных недугов, а их дети появлялись на свет с врожденными пороками», – напомнил он.
Напомним, Великобритания передаст Киеву снаряды, содержащие обедненный уран. Лондон и Вашингтон утверждают, что такие снаряды являются рядовым типом боеприпасов. Прежде подобные снаряды, применяемые в основном американцами, стали причиной крупного международного скандала. Появился даже термин «балканский синдром», описывающий «эпидемию» лучевой болезни среди солдат НАТО.
Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, пострадал полицейский
Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе Запорожской области в четверг утром, пострадал полицейский, сообщила горадминистрация.
В Telegram-канале администрации уточняется, что инцидент произошел около 7.30 на улице Крупской, пострадал сотрудник полиции – он госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывают медицинскую помощь.
В данный момент на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранительные органы, устанавливаются обстоятельства происшедшего.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина готовит армию БПЛА для ударов по Запорожской области.
На Украине предложили отменить пожизненные льготы участникам боевых действий
Депутат Третьякова: На Украине участникам боевых действий могут отменить пожизненные льготы
На Украине участникам боевых действий могут отменить пожизненные льготы, заявила депутат Верховной рады Галина Третьякова.
По ее словам, система поддержки ветеранов с использованием средств государственного бюджета требует трансформации, концепция которой предполагает существующие льготы перевести в денежную доплату к основному доходу, выплачиваемую на протяжении двух-трех лет, передает РИА «Новости».
Как отметила Третьякова, существует реальная проблема с пожизненными льготами для ветеранов, ряд льгот не работает, они должны быть заменены на те, в которых нуждаются граждане после демобилизации. По ее словам, даже в мирное время «такое количество льгот бюджет государства компенсировать не может».
Ранее на Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий боевиков организации украинских националистов – украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещена в России).