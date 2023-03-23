Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей военной помощи Украине

Президент Чехии Павел: Страна помогла Украине, но новых возможностей уже не осталось

Чехия максимально помогла Украине поставками оружия, но новых возможностей у нее для этого уже не осталось, для производства боеприпасов не хватает рабочих, заявил в интервью Suddeutsche Zeitung президент Чехии Петр Павел.

По его словам, Чехия помогла Украине с поставками оружия, но у нее нет для этого больше возможностей, передает РИА «Новости».

У Праги имеются некоторые возможности в сфере ПВО и производства боеприпасов, но с последним могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы, в качестве которой Павел предложил привлекать рабочих с Украины.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что ВСУ только единожды смогут предпринять попытку провести контрнаступление.