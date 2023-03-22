Политолог: ЕР последовательно отстаивает интересы россиян внутри страны и за рубежом

Политолог Линдигрин: ЕР последовательно отстаивает интересы россиян внутри страны и за рубежом

ЕР в очередной раз продемонстрировала, что она является партией большинства, которая работает на благо всего российского общества, а также принимает активное участие в содействии спецоперации России на Украине. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее Владимир Путин провел встречу с главой фракции ЕР в Госдуме Владимиром Васильевым.

«Единая Россия» сегодня стала важнейшей патриотической силой в стране. С первых же дней спецоперации ЕР организовывала гуманитарные поставки для помощи жителям Донбасса и других освобожденных регионов», – рассказала Наталья Линдигрин, исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем».

«Депутаты Госдумы от ЕР лично работают в зоне СВО, многие пошли добровольцами на фронт с оружием в руках. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак возглавляет парламентскую координационную группу, в задачи которой входит в том числе поддержка участников спецоперации и их семей», – отметила она.

«Считаю, что ЕР в очередной раз показала, что она настоящая партия большинства. Она выражает интересы избирателей, при этом работая на благо всего российского общества. Также ЕР последовательно отстаивает интересы России в международном пространстве», – указала собеседница.

«Встреча Васильева и Путина показала: ЕР остается партией, реализующей важные инициативы президента. Причем партия не только обеспечивает законодательное сопровождение этих инициатив, но и контролирует их исполнение на местах. Ведь важно не только принять закон, но и убедиться в том, что он работает», – подчеркнула аналитик.

«С другой стороны, Владимир Путин тоже поддерживает многие инициативы ЕР. Так, в ходе встречи с Васильевым президент одобрил идею распространения программы ремонта школ на средние специальные учебные заведения. Также он поддержал увеличение программы льготного лекарственного обеспечения. Глава государства и партия мыслят в одном ключе», – резюмировала эксперт.

В среду президент Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым. По словам главы государства, ЕР формулирует много инициатив по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан. Васильев в свою очередь сообщил, что ЕР прорабатывает 32 вопроса из тех, которые Путин обозначил в послании Федеральному Собранию. По ним в Госдуме уже было принято три закона, например – закон об интеграции новых регионов в культурное пространство РФ.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на выездном заседании, которое прошло на базе войсковой части в Краснодарском крае, сообщил, что рабочая группа по вопросам СВО готовит ряд законодательных инициатив. Они касаются ипотечного кредитования, установления надбавок к денежному довольствую срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов.