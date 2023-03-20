Россия подняла Су-35 на перехват американских В-52Н над Балтикой

Минобороны: Россия подняла истребитель Су-35 на перехват американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой

Российский истребитель Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

В ведомстве сообщили, что в понедельник радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы России. В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что обнаруженные цели были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, передает ТАСС.

В Минобороны информировали, что для идентификации и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе. В ведомстве рассказали, что после удаления иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H был замечен над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга.