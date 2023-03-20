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Россия подняла Су-35 на перехват американских В-52Н над Балтикой
Минобороны: Россия подняла истребитель Су-35 на перехват американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой
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Российский истребитель Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
В ведомстве сообщили, что в понедельник радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы России. В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что обнаруженные цели были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, передает ТАСС.
В Минобороны информировали, что для идентификации и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе. В ведомстве рассказали, что после удаления иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H был замечен над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга.
Маск предсказал последствия задержания Трампа
Маск предсказал последствия вероятного задержания Трампа
Предприниматель Илон Маск заявил, что если экс-президента Дональда Трампа действительно задержат во вторник, как тот заявил, то это обеспечит политику победу на президентских выборах в 2024 году.
По словам Маска, если арест действительно произойдет, то Трамп будет переизбран в 2024 году с сокрушительной победой, передает РИА «Новости».
Между тем, представитель Трампа сообщил, что бывший президент США не получал официальной информации от прокуратуры Южного округа Нью-Йорка о возможности предъявления ему обвинений на следующей неделе, но совершенно прав в том, что подчеркивает свою невиновность, передает ТАСС.
Ранее сам Трамп сообщил, что ожидает своего задержания во вторник, поэтому призывает своих сторонников выйти на протесты.
Бывший лидер страны раскритиковал «коррумпированную и крайне политизированную» окружную прокуратуру Манхэттена.
В США назвали неприемлемым перемирие на Украине
На данный момент Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, перемирие «только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню». Он добавил, что также это даст президенту России Владимиру Путину «время подготовить новых людей и спланировать новое наступление», сообщает Lenta.ru.
Кирби подчеркнул, что США также против призывов к перемирию на Украине по итогам запланированной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Кирби уже заявлял, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России
Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.
The Guardian: США возобновили депортацию россиян
The Guardian: Администрация Байдена «тихо» возобновила депортации россиян спустя год после приостановки
Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «тихо» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.
Издание пишет, что год назад процедуру депортации приостановили. Вместе с тем на этой неделе США депортировали россиянина, который ранее запросил убежище, сбежав от мобилизации. Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщила, что депортирует людей в другие страны, в том числе в Россию, передает RT c со ссылкой на The Guardian.
По словам адвоката Дженнифер Скарборо, сотрудники иммиграционной службы посчитали недостаточным основанием опасение за свою безопасность для получения убежища. Правозащитница утверждает, что еще двум россиянам, которые попали в США через Мексику, грозит депортация.
Напомним, США приостановили депортацию россиян после начала спецоперации на Украине.
Конгрессвумен развеяла миф о планах России вторгнуться в Европу
Конгрессвумен Грин: Путин никогда не демонстрировал намерений вторгнуться в Европу
Заявления о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует «вторжение» в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Марджори Тейлор Грин заявила, что нахождение США на Украине «смехотворно». Вашингтон, по ее словам, «платит за опосредованную войну с Россией». При этом она призналась, что «никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», пишет The Independent.
Грин назвала подобные утверждения ложью и заявила, что не верит в это, передает РИА «Новости».
Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Россия дала Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта
Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке
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В течение двух месяцев, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, Запад должен снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил о нежелании Запада «даже упоминать в проектах продуктов СБ» о соглашении между Россией и Секретариатом ООН. По его словам, Запад «в упор не хотел замечать» эти договоренности, «соглашение не выполняется ни на йоту», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, если Вашингтон, Брюссель и Лондон хотят сохранить экспорт продовольствия с Украины, то за два месяца при помощи ООН должны «вывести из-под своих санкций всю цепочку операций» по российскому сельхозэкспорту. Также он отметил, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь около 3% поставок продовольствия.
Постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд утверждает, что «российский продовольственный экспорт находится, по крайней мере, на довоенном уровне», а США «предприняли экстраординарные усилия», объясняя странам и компаниям «информацию об исключениях из санкций в отношении продовольствия и удобрений». «Проще говоря, проблема не в санкциях», – заявила она.
Однако ранее на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что, хотя ООН и «добилась значительного прогресса» в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия, «препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», еще «многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым
Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем
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Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря.
«Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости».
Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит.
Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии.
Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он.
Байден оценил решение МУС по России
Байден счел «оправданным» ордер Международного уголовного суда в отношении России
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Решение Международного уголовного суда в Гааге в отношении российского руководства является оправданным, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден при этом указал, что сами США не признают компетенцию МУС, но в отношении России позиция суда, по его версии, «достаточно сильна». Он заявил, что российская сторона якобы совершала военные преступления на Украине, передает РИА «Новости».
Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что прокурор МУС «независим и принимает собственные процессуальные решения». Вашингтон выразил поддержку «привлечению к ответственности совершающих военные преступления».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы Российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кремль заявил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые решения подобного рода являются для России с точки зрения права ничтожными. Львова-Белова назвала ордер МУС оценкой международным сообществом ее работы «по помощи детям нашей страны».
Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией
NYT: Авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам полеты над Россией
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Лишившиеся возможности полетов над российской территорией американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый дом запретить российское воздушное пространство их иностранным конкурентам, сообщают американские СМИ.
Полярные маршруты экономят время перелета и уменьшают расход топлива. Потеряв их, авиакомпании США изменили планы транстихоокеанских рейсов, им пришлось сократить число пассажиров и грузов. Кроме того, отложен запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов, сообщает The New York Times.
Авиакомпании США в результате терпят убытки, поскольку их иностранным конкурентам, которым позволено летать через российскую территорию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену. В частности, отраслевая лоббистская группа Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка американскими перевозчиками в 2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Американские представители отрасли полагают, что компании Air India, Emirates и China Eastern Airlines, имеющие доступ к более коротким и экономичным маршрутам через Россию, получают «несправедливое преимущество».
Американские авиакомпании требуют от Конгресса и Белого дома «решить проблему», распространив на иностранные перевозчики те же ограничения, что и к авиаперевозчикам из США, «фактически вынудив» их летать теми же маршрутами.
По словам пресс-секретаря Airlines for America Марли Кольер, администрации Джо Байдена необходимо принять меры, чтобы иностранные авиакомпании «не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США».
Источники NYT сообщили, что инициатива перевозчиков, «похоже», получила поддержку минтранса США. Ведомство, по информации издания, недавно подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Штаты, летать через воздушное пространство России. Проект, как сообщается, поступил на рассмотрение Белого дома.
Напомним, ранее в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД заявил, что роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами, отмечал он.
США возобновили полеты беспилотников над Черным морем
Reuters: Полеты американских беспилотников над Черным морем возобновились
Соединенные Штаты в пятницу возобновили полеты БПЛА над Черным морем, которые временно прекратились после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, пишут западные СМИ.
Полет в регионе совершил беспилотник CША RQ-4 Global Hawk, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По словам одного из них, это первый подобный полет беспилотника после «инцидента, произошедшего во вторник», передает РИА «Новости».
При этом, по данным портала Flightradar24, США после инцидента с беспилотником Reaper изменили маршруты полета своих стратегических беспилотных летательных аппаратов Global Hawk.
По данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Американский разведчик предсказал «великое отступление» ВСУ до Днепра
Бывший разведчик ВС США Шаффер: ВСУ после разгрома в Артемовске отступят до Днепра
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После разгрома группировки в Артемовске вооруженные силы Украины могут отступить вплоть до Днепра, считает бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что ВСУ «так плохо управляют своими войсками и ресурсами», что не способны перегруппироваться и продолжить оборону. Прямо сейчас, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский «продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел», передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик сообщил, что украинские подразделения, задачей которых было удержание второй и третьей линий обороны, «уже перемолоты» в районе Артемовска. Поэтому, предсказал он, после перехода населенного пункта под российский контроль начнется «великое отступление» украинской армии до Днепра.
После этого «русских ничто больше не сможет остановить», резюмировал Шаффер.
Накануне вечером сообщалось, что российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут).
Дрон-камикадзе «Привет-82» собрались отправить в зону СВО
КБ «Око»: Дрон-камикадзе «Привет-82» начнет работу в зоне спецоперации в апреле 2023 года
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Дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82», предназначенный для применения добровольческими объединениями, приступит к работе к зоне проведения специальной военной операции в апреле 2023 года, сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Око».
Волонтерское КБ, учрежденное энтузиастами, специализируется на создании сверхдешевых многофункциональных беспилотных летательных аппаратов. В организации сообщили, что к настоящему времени создано 33 серийных образца дрона-камикадзе «Привет-82». КБ, по словам представителя, собирает заявки и готовит к отгрузке несколько партий, приобретенных для тестирования в зоне СВО, передает ТАСС.
Приблизительная стоимость одного дрона «Привет-82» составляет 110 тыс. рублей.
В бюро уточнили, что «Око» – это молодое конструкторское бюро, у него нет лицензии и в гособоронзаказе оно не участвует. Представитель организации сообщил, что как гражданское конструкторское бюро «Око» не может создавать вооружения, поэтому КБ делает носитель, а боевую часть устанавливают конкретные боевые подразделения.
«Привет-82» может применяться в контрбатарейной борьбе. Дальность полета дрона – до 30 км, скорость полета – до 140 км/ч. Полезная нагрузка – до 5,5 кг. Дрон, как отметили в КБ «Око», может использоваться при штурме укрепрайонов, а также есть «большой запрос на использование дрона в качестве охотника на бронетехнику», но перед этим необходимо провести ряд испытаний.
Беспилотные летательные аппараты активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Так, в середине марта вооруженные силы Украины в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку.
Офицер американской разведки объяснил провал планов Вашингтона на Украине
Офицер американской разведки Риттер объяснил провал планов Вашингтона на Украине
США не смогли добиться своих целей на Украине из-за большого просчета в отношении президента Владимира Путина, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, Вашингтон думал, что сможет «сместить Путина», но из этого можно сделать вывод, что в США просто ничего не знают ни о Путине, ни о России, ни обо всей ситуации в целом, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Он добавил, что США хотели ослабить российские войска с помощью украинского конфликта, организовав государственный переворот, но этого сделать не получилось.
Полковник указал на то, что сейчас НАТО не хватает боеприпасов для отправки ВСУ, а Россия наоборот укрепила военно-промышленный комплекс.
Российские военные в боях за Артемовск использовали модернизированные танки Т-80
Российские штурмовые подразделения активно используют танки Т-80 БВМ в боях за Артемовск (украинское название – Бахмут).
Боец группы «Вагнера» рассказал РИА «Новости», что танк Т-80 БВМ «замечательный, подвижный, маневренный». «Защищает нас», – сказал он. «Броня, скорость, в конвейере 28 снарядов», – добавил боец.
Военнослужащий отметил, что танк оснащен всепогодным тепловизионным прицелом, способен работать в различных погодных условиях. В день бойцы данного экипажа выпускают по противнику порядка 60-80 снарядов в день, рекорд – 128 снарядов, рассказал он.
Каждый выезд очень насыщенный и разнообразный, добавил он. «[Украинские националисты] то «Градами» обстреливают, то ствольной артиллерией, то минометами», – отметил военный.