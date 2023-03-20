Подлодки «Колпино» и «Старый Оскол» провели учебные стрельбы в Черном море

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20 марта, понедельник | Последнее обновление — 12:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина
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В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия.
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Наша страна должна окончательно стать Россией. То есть настоящим родным домом для русских, русскоязычных, тех, кому до и после 1991 года не выпало счастья родиться в границах РФ.
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Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме.
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Подлодки «Колпино» и «Старый Оскол» провели учебные стрельбы в Черном море
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Экипажи подводных лодок «Колпино» и «Старый Оскол» Черноморского флота в рамках учений выполнили стрельбы практическими торпедами из подводного положения, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
По сообщению пресс-службы, экипажи подлодок совершили переход в полигон боевой подготовки, провели комплекс подготовительных упражнений и выполнили погружение на заданную глубину для проведения стрельб торпедным оружием по морской цели, передает ТАСС.
После завершения стрельб торпеды были подняты из воды катером-торпедоловом.
Ранее подлодка «Великий Новгород» отработала удар «Калибрами» по кораблям в Черном море.
Кремль спросили о разрыве отношений с Германией на фоне решения МУС
Песков: Россия будет придерживаться своих интересов в ситуации вокруг МУС
Россия в ответ на позицию тех или иных стран относительно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента Владимира Путина будет делать то, что соответствует ее интересам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, может ли признание Германией ордера МУС привести к разрыву отношений между двумя странами, передает ТАСС.
По словам Пескова, Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Он добавил, что Москва считает юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, который также не признает.
Ранее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России.
Как заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев, позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру на «арест» российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствует о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой.
Напомним, министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну.
СК возбудил дело после убийства комзвода ППС в Херсонской области
СК возбудил дело об убийстве командира взвода ППС в Херсонской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Telegram-канале ведомства говорится, что следственными органами СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области, совершенного общеопасным способом, а также по факту покушения на убийство его супруги – начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и совершеннолетней дочери, передает РИА «Новости».
Как сообщает следствие, 17 марта неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, в котором находился командир, его жена и дочь. В результате взрыва сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили травмы.
Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО
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Фактически Россия не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО, но оно есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Так, во время интервью журналист Павел Зарубин спросил, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин пояснил, что вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны, сообщает РИА «Новости».
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – ответил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям.
Посол России раскритиковал позицию Берлина по «аресту» Путина
Посол России: Позиция Берлина по «аресту» Путина говорит о стремлении к эскалации
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Позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру на «арест» российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствует о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой, заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.
По его словам, безответственные заявления германских официальных лиц о готовности выполнить совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда «вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», передает РИА «Новости».
Ранее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России.
Напомним, министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну.
В США назвали неприемлемым перемирие на Украине
На данный момент Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, перемирие «только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню». Он добавил, что также это даст президенту России Владимиру Путину «время подготовить новых людей и спланировать новое наступление», сообщает Lenta.ru.
Кирби подчеркнул, что США также против призывов к перемирию на Украине по итогам запланированной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Кирби уже заявлял, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
В Польше назвали заявление о конфликте с Россией «предупреждением»
Посольство Польши в Париже: Слова Росцишевского о конфликте с РФ были предупреждением о последствиях поражения Украины
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Посольство Польши во Франции заявило, что слова посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, якобы были интерпретированы СМИ в отрыве от контекста и являлись лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.
Посольство Польши во Франции выступило с утверждением, что высказывание якобы интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано. В польском диппредставительстве в Париже утверждают, что в словах Росцишевского не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, передает ТАСС.
По версии посольства Польши во Франции, речь шла «о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы – Прибалтики и Польши».
При этом, как подчеркнули в Варшаве, в других фрагментах посол Росцишевский четко говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление посла Польши в Париже очень самонадеянным, при этом выразил уверенность, что дипломат лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши.
Власти ЮАР прокомментировали ордер МУС на «арест» Путина в контексте саммита БРИКС
ЮАР принимает во внимание ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на «арест» российского президента Владимира Путина и «осознает юридические обязательства», сообщил пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья.
По его словам, республика продолжит взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами, при этом Южная Африка сохраняет приверженность и сильное желание, чтобы конфликт на Украине был урегулирован мирным путем переговоров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.
В ЮАР заверили, что пригласят российского лидера на предстоящий саммит.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Премьер Саксонии заявил об участии Германии в конфликте на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер от партии Христианско-демократический союз заявил, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.
Кречмер заявил изданию Focus, что теперь Германия непосредственно вовлечена в этот конфликт. Он также отметил, что Берлину не следовало поставлять оружие Киеву, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока, передает РИА «Новости».
При этом Кречмер отметил, что не разделяет точку зрения о том, что замораживание конфликта якобы не является вариантом.
Напомним, в прошлый понедельник немецкие СМИ сообщили, что Германия завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard. Ранее представитель Бундесвера заявлял, что немецкие танки Leopard 2 будут поставлены Киеву после завершения обучения украинских военнослужащих.
Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России
Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.
Медведев припугнул судей МУС ударом гиперзвукового «Оникса»
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Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений, выразил мнение заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выдачу МУС «ордера на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
В своем Telegram-канале он написал, что произошло окончательное обрушение системы международного права, добавив, что она и раньше не была эффективна.
«Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», – отметил Медведев.
При этом зампред обозначил причины недоверия к таким организациям – несправедливость, основанная на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. Так, «никому не нужный МУС», в который не вступили крупнейшие государства, привлек к ответственности три десятка никому не известных лиц.
«Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для «правосудия». Судить страну и ее лидеров можно в случаях, когда страна дико ослабела и решилась признать суд над собой и когда страна проиграла войну и капитулировала», – пояснил он.
По словам Медведева, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Более того, решение «судить» президента России Владимира Путина тоже пришло из-за «максимально жесткой вводной из США».
Зампред заверил, что последствия такого шага организации международного права будут чудовищными. В частности, это будет означать полную потерю доверия, так как это – крах основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности.
«Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», – заверил он.
В заключение Медведев посоветовал судьям МУС «внимательно смотреть в небо», чтобы не попасть под ответ в виде точечного применения гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля.
«Суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО», – резюмировал Медведев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Появилось видео боев за южные кварталы Артемовска
Российские пулеметчики блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры видео.
На видеозаписи, опубликованной РИА «Новости», показан момент стрелкового боя за южные кварталы Артемовска.
Пулеметчик «Вагнера» уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание.
Ранее российские военные в боях за Артемовск использовали модернизированные танки Т-80.
В Тульской области упал беспилотник
Власти Тульской области сообщили о падении неопознанного беспилотника
Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области вдали от жилых домов, угрозы населению и инфраструктуре нет, сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности.
В сообщении говорится, что в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Отмечается, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет, передает РИА «Новости».
Власти уточняют, что на месте работают все оперативные службы.
В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в районе города Коломны в Московской области упал БПЛА. Жертв и разрушений на земле нет.
Эксперт рассказал об особенностях работы полиции в новых регионах
Подполковник запаса МВД Иванников рассказал о специфике работы полицейских в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях
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В новых российских регионах полиции прежде всего приходится бороться с организованной преступностью и торговлей оружием, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников. По его мнению, специфика работы в новых регионах России требует от полицейских еще большей самоотдачи.
«С вхождением в состав России новых регионов на этих территориях необходимо увеличить штатную численность сотрудников внутренних дел до тех показателей, при которых можно будет говорить о системном исполнении своих служебных обязанностей», – считает Олег Иванников, подполковник запаса МВД, кандидат исторических наук.
Основная задача полиции на новых территориях – это декриминализация, борьба с организованной преступностью и торговлей оружием, преступлениями общеуголовной направленности. «На новых территориях России полиция должна пресекать все противоправные действия, которые мешают гражданам выполнять свои общечеловеческие жизненные цели», – считает собеседник.
По его словам, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области уже стали полноценными российскими регионами, поэтому полиция использует те же самые методы работы, что и на остальной территории России, прежде всего следует выполнять в полном объеме существующие системные требования. После введения военного положения в новых субъектах правоохранительные органы усилили охрану общественного порядка, увеличили плотность нарядов и активизировали досмотр транспортных средств.
«Эти методы проверены и оправданы. В некоторых случаях они – в хорошем смысле этого слова – забюрократизированы. Нужно не изобретать велосипед, а использовать существующие навыки и возможности, которые есть у российских правоохранительных органов. Необходимо уделять больше внимания цифровизации, безопасности систем передачи информации, чего пока еще нет в новых регионах. Нужно использовать все федеральные законы по закупкам для вновь создаваемых органов внутренних дел», – уверен Иванников.
Прием на службу в территориальные органы МВД России на новых территориях осуществляется в упрощенном порядке. Уже несколько месяцев ведется работа по формированию постоянных органов внутренних дел: в Донецкой и Луганской народных республиках они будут иметь статус министерств, а в Запорожской и Херсонской областях – главных управлений МВД. Также планируется создать около 100 органов районного звена.
Как говорят сами сотрудники полиции, специфика работы в новых регионах России заключается в том, что помимо раскрытия убийств, краж и грабежей полицейские противодействуют диверсиям, занимаются поимкой террористов, а также ищут тайники с оружием. Помимо этого, как сообщает РИА «Новости», правоохранители обеспечивали порядок при эвакуации местных жителей. К концу прошлого года полицейские задержали 20 диверсантов, сотрудников украинской разведки и пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Осенью прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях нужно набрать 42 тыс. полицейских. По его словам, всего в органах внутренних дел на территории новых субъектов РФ будут работать 52 тыс. сотрудников, около 2 тыс. человек туда планируется направить из «старых» регионов.
В начале марта полицейские обнаружили на территории заброшенной птицефермы в Чаплинском районе Херсонской области крупный арсенал с сотнями ящиков различных боеприпасов. Всего там хранились десятки тысяч единиц вооружения. Среди них боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня «Град», танков, крупнокалиберного стрелкового оружия, а также гранаты, ящики с порохом и патронами.
В феврале в городе Амвросиевке на территории ДНР сотрудники полиции помогли в срочном оформлении российских паспортов для воспитанников школы-интерната. С просьбой о содействии в оформлении документов к полицейским обратилось руководство школы-интерната.
В том же месяце полицейские обнаружили и уничтожили в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка в Херсонской области крупный тайник с боеприпасами, в том числе артиллерийский порох, взрыватели и более 200 крупнокалиберных снарядов. По предварительной версии, схрон предназначался для совершения диверсий.
В Польше допустили прямое противостояние с Россией
Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что Польше придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Киев не сможет отстоять независимость на поле боя.
Дипломат считает, что украинский кризис представляет собой сражение за базовые ценности и культуру Запада, поэтому «так важно победить», передает РИА «Новости».
Ранее в Польше военные начали размещать противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии. По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, это является частью польской стратегии защиты и сдерживания.
Российские десантники отразили атаку ВСУ на берегу Каховского водохранилища
Бойцы Воздушно-десантных войск России отразили атаку диверсионной группы боевых пловцов украинских войск на берег Каховского водохранилища, рассказал командир подразделения ВДВ.
По его словам, украинские «морские котики» пытались прорваться, но наряды ВС России атаку отбили, передает РИА «Новости».
Командир рассказал также, что группа украинских аквалангистов пыталась подойти на барже практически к берегу, но десантники «встретили их, как положено». Он добавил, что в течение месяца было минимум две попытки выйти на берег.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек.
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