В ЮАР заверили, что осознают обязательства перед МУС при визите Путина на саммит БРИКС

ЮАР принимает во внимание ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на «арест» российского президента Владимира Путина и «осознает юридические обязательства», сообщил пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья.

По его словам, республика продолжит взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами, при этом Южная Африка сохраняет приверженность и сильное желание, чтобы конфликт на Украине был урегулирован мирным путем переговоров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

В ЮАР заверили, что пригласят российского лидера на предстоящий саммит.

Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.