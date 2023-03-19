Главы МИД G7 осудили испытания ракеты КНДР

Главы МИД G7 выступили с решительным осуждением испытаний ракеты КНДР

Главы МИД G7 в совместном заявлении выступили с решительным осуждением проведенного КНДР испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), отметив, что подобные действия подрывают мир и безопасности в регионе.

В заявлении, обнародованном японским МИД, говорится, что министры иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, – а также высокий представитель Евросоюза выступают с решительным осуждением осуществленного 16 марта Северной Кореей пуска очередной МБР, что подрывает мир и безопасность в регионе и мире, передает РИА «Новости».

В документе также подчеркивается, что, «начиная с прошлого года, КНДР расширила свои провокационные действия путем осуществления рекордного числа ракетных испытаний и продолжающейся безответственной и дестабилизирующей риторики относительно использования ядерного оружия».

«Мы вновь повторяем наш призыв к Северной Кореей отказаться от ее ядерного оружия, существующих ядерных программ, любых других видов оружия массового уничтожения и ракетных программ в полной, необратимой и верифицируемой манере и полностью соблюдать все обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета безопасности ООН», – отмечается в заявлении.

Напомним, в воскресенье баллистическая ракета малой дальности, которую выпустила КНДР, пролетела 800 км и упала в Японском море.