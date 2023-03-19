Эксперт объяснила логику назначения Анохина врио губернатора Смоленской области

Политолог Федорова: Назначения Путина укладываются в логику кадровой политики последних лет

За последние годы сложилась определенная логика назначения губернаторов. В частности, большинство из управленцев прошли «школу губернаторов», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее Владимир Путина назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области.

«Губернаторские назначения последних лет четко укладываются в определенную логику. Во-первых, на эти должности попадают только те люди, которые обладают серьезными управленческими компетенциями. То есть они не просто обучились чему-то на практике, а прошли «школу губернаторов», – сказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

«В таких управленцах можно быть уверенными, поскольку они настоящие профессионалы. И назначение Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области является отражением системного подхода в вопросе подготовки кадров», – рассуждает собеседница.

«Благодаря тому, что Анохин является выпускником «школы губернаторов», он однозначно сумеет справиться с поставленными в регионе задачами. Кроме того, чиновник принимал активное участие в процессе интеграции новых российских регионов», – продолжила эксперт.

«Очевидно, он хорошо себя там проявил. И сегодня это тот маркер, который стоит учитывать при назначении на руководящие посты. Работа над такими сверхответственными задачами является безусловным плюсом для управленца», – заключила Федорова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что принята отставка губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию.

Анохин Василий Николаевич назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором региона. Отмечается, что настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

До этого Анохин занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. Он также является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов», стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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