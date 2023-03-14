Путин пообещал, что Россия решит проблему дефицита кадров в ОПК

Путин пообещал, что Россия решит проблему дефицита кадров сотрудников ОПК

Дефицит сотрудников оборонно-промышленного комплекса мешает выполнять гособоронзаказ, но Россия будет преодолевать эти проблемы, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.

«Но если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться: все хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, надо решать эти проблемы. Так и будем», – цитирует Путина ТАСС.

Путин согласился с тем, что дефицит кадров в отрасли, в том числе и на авиационном заводе в Улан-Удэ, есть.

«С одной стороны, это проблема, с другой стороны – хорошо, потому что люди хорошо подготовленные, либо готовые работать над собой, будут приезжать и будут работать, и в том числе из европейской части страны», – заключил он.

Ранее Путин заявил, что проблемы в экономике России 2022 года пошли ей только на пользу.