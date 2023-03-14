Школьники написали сочинения о героях-казаках своей семьи

Учащиеся казачьих классов, школ, воспитанники казачьих кадетских корпусов написали сочинения о героической истории предков в годы Первой мировой, Великой Отечественной войн, локальных конфликтах, добровольного участия в специальной военной операции.

Владислав Плотников, ученик 10 класса Табачновской средней общеобразовательной школы имени Н.Г. Сотника с гордостью говорит о крымских казаках отряда «Таврида», героически проявивших себя в СВО. Особенно он отметил участие в «Тавриде» 76-летнего казака Анатолия Стрижака.

Владислав вспомнил, как встречали казаков «Тавриды» дома после выполнения воинского долга. Он отметил, что казаки сохраняют как драгоценность детские письма в нагрудных карманах, привозят их с фронта своим сыновьям и дочерям.

«Молодой казак рассказал, что у него есть маленький ребенок и наше письмо его так тронуло, что он сохранит его для своего сына», – приводит слова из сочинения Владислава на своем сайте Всероссийское казачье общество.

Роман Шаблий, учащийся 10 «А» класса Шахтинского кадетского казачьего корпуса имени Я.П. Бакланова рассказал историю руководителя казачьего военно-патриотического клуба «Сокол» Степана Порядина, награжденного орденом Мужества посмертно. Роман вспоминает, что главным делом жизни Степана Порядина была тренерская работа: он обучал рукопашному бою и фланкировке, занимался воспитанием казачьей молодежи в духе служения на благо Отечества.

«Он погиб смертью храбрых, выполняя казачий и воинский долг. Дома у него остались жена, четверо детей и его детище – клуб «Сокол» и его воспитанники», – рассказал Роман.

Владислав Филиппов учится в 4 классе «Б» казачьей средней общеобразовательной школы № 16 рассказал о том, что является потомком Петра Грекова – первого поселенца и основателя хутора Греки Калининского района, а еще красного партизана, храброго и неотступного в бою.

Школьник отметил, что гордится подвигами прадедушки Захара Грекова – героя Великой Отечественной войны, разведчика знаменитого 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, участника сражения под станицей Кущевской, награжденного медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа». Прадед рассказывал, что Кущевская атака была суровой, полегли многие его друзья-однополчане – казаки-гвардейцы.

По словам Владислава, истинные воины умели любить и радоваться жизни, защищать свой край. Теряли здоровье, но не теряли силы духа и мужества, верили в свое Отечество. «И я родился в мирной стране благодаря таким доблестным защитникам своей Родины», – отметил Владислав.

Ученица 11 класса Первомайской школы № 2 Златислава Хышова, рассказала, как ее отец – атаман Первомайского хуторского казачьего общества –Эдуард Хышов много раз отвозил гуманитарную помощь жителям Донецка и Луганска. В 2022 году сам отправился в зону СВО добровольцем. За атаманом пошли и его казаки, которых он обучил всему, что знал и умел сам. Получил ранение, но пройдя лечение и реабилитацию, он продолжил выполнение боевых задач. Награжден орденом «За верность долгу».

Для казаков ХКО «Первомайский» Эдуард Хышов – пример во всем и настоящий лидер. Они не пожалели, избрав его своим атаманом.

Любовь Соловьева, учащаяся 6 «Б» класса средней общеобразовательной школы №12 им. В.М. Агиенко планирует поездку в Крым через Керченский пролив, чтобы в память о прадедушке, казаке Василии Кандобарове остановиться на середине Крымского моста и бросить в воду букет красных гвоздик. Прапрадедушка в годы Великой Отечественной войны погиб на Керченской переправе, без вести пропал в морской пучине. Лукоморье двух морей стало ему могилой.

«Дедушка был казак, а для казаков гвоздика – это цветок памяти казачьей. Пусть будет память о моем прадеде Кандобарове вечной», – написала внучка героя.