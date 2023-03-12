Настоятеля омского храма обвинили в развращении детей

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении настоятеля храма, которого подозревают в развращении детей одной из местных школ, сообщили источники в силовых структурах.

Обвиняемым является 35-летний священник Николай Бабура. Он служит иереем храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске. Как предполагают следователи, священник приглашал к себе в гости 12-летнего мальчика, с разрешения родителей ребенок оставался у него на ночь, чтоб утром пойти вместе в церковь, передает РИА «Новости».

Источники отметили, что, по версии следствия, иерей осуществлял в отношении мальчика развратные действия сексуального характера, возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ.

Как считают силовики, последний эпизод был в феврале, а в конце января мужчина несколько раз встречался с детьми в одной из местных школ. Он рассказывал им о христианских праздниках.

По информации источников, иерей арестован. Расследование продолжается.

Ранее в Московской области преподавателя музыки в одном из частных заведений заподозрили в развращении школьниц.