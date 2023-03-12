В России за сутки госпитализировали 758 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 758 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 758 человек, что на 52,4% меньше по сравнению с 11 марта.

Выписаны в связи с выздоровлением 11 218 человек, это на 22,5% меньше по сравнению с 11 марта. Выявлено 11 985 новых случаев COVID. Подтверждено 37 летальных исходов, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 1 594 человека, что на 3% меньше по сравнению с 10 марта.