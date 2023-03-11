Создатели Atomic Heart заявила о разработке второй части игры

Журналист Макаренков заявил, что студия Mundfish подтвердила разработку второй части игры Atomic Heart

Компания Mundfish подтвердила разработку второй части игры Atomic Heart, идет работа над четырьмя дополнениями, заявил журналист и блогер Алексей Макаренков.

Журналист заявил, что разработчик игры Atomic Heart планирует работу над второй частью, студия в данный момент работает над четырьмя дополнениями к оригинальной игре, которые она анонсировала ранее, передает РИА «Новости».

Atomic Heart разработана студией российской Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.

Между тем, правительство Украины обратилось к руководителям ведущих компаний индустрии компьютерных игр с призывом снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской студии Mundfish.