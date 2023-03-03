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Киев призвал снять с продажи игру Atomic Heart
Министр цифровой трансформации Украины призвал запретить продажу игры Atomic Heart российского разработчика
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Правительство Украины обратилось к руководителям ведущих компаний индустрии компьютерных игр с призывом снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской студии Mundfish, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Федоров заявил, что были направлены официальные запросы запретить игру Atomic Heart в адрес глав компаний Sony Interactive Entertainment Джима Райана и Sony Group Кэнъитиро Есиды, президента компании Microsoft Брэда Смита и генерального директора Valve Corporation Гейба Ньюэлла. По его словам, игра якобы «романтизирует коммунизм», передает ТАСС.
Ранее замглавы министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что украинские власти намерены просить компании Sony, Microsoft и Valve о запрете продаж компьютерной игры Atomic Heart российской студии Mundfish.
Atomic Heart – это приключенческий шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Действие разворачивается в альтернативном Советском Союзе, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население страны. Главным героем игры является майор Сергей Нечаев – агент советской разведки.
Игровая студия Mundfish, в которую входят российские разработчики, была основана в 2017 году на Кипре. Игра разработана с участием партнеров с Кипра и из Китая, а графическим партнером проекта является американская компания Nvidia.
В члене ДРГ в Брянской области узнали актера, снимавшегося в одном фильме с Собчак
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В Сети в члене диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Брянскую область, узнали актера, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак Кирилла Канахина (известен также под фамилией Родонский).
По данным RT, на фото участников РДК присутствует москвич Канахин, его позывной – Solar Cross, или Солнечный Крест. Сообщается, что мужчина уехал на Украину и вступил в признанный террористическим полк «Азов» (запрещен в России).
По данным издания, до того, как Канахин начал поддерживать националистические идеи, он снимался в кино и сериалах. В частности, он отметился в «Глухаре», «Наваждении», «Простых истинах», «Клубе» и обеих частях фильма «Никто не знает про секс», в одной из которых играла Ксения Собчак. Кроме того, он был актером Академического Малого театра России.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин назвал нападение терактом против мирных жителей.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсантов выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.
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Эксперт назвал вариант ответа России на теракт Украины в Брянской области
Эксперт: На теракт под Брянском Россия должна ответить давлением в Черниговской области
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Атаковавшая Брянскую область украинская ДРГ в своей риторике и действиях схожа с группой террориста Шамиля Басаева, их действия требуют от России решительного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее украинские боевики атаковали два села в Брянской области.
«Украинская ДРГ проникновением в Брянскую область пыталась прощупать нашу границу, вскрыть возможные бреши в обороне и посмотреть на нашу реакцию», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Обращает на себя внимание и видео, которое появилось в Сети от лица диверсантов. Эти неовласовцы в своей риторике и действиях схожи с террористом Шамилем Басаевым. Он тоже говорил, что не борется с российским народом», – заметил спикер.
«Вероятно, подобная вылазка потребует от нас ответных действий, включая усиление давления на противника в районах Черниговской области. Но здесь необходимо исходить из военной целесообразности. Важно, чтобы наши действия показали реальный военный результат», – указал собеседник.
В четверг стало известно о проникновении на территорию Брянской области диверсионно-разведывательной группы. Как уточнили в ФСБ, в Климовском районе региона проводится операция. В силовых структурах также сообщали, что боевики атаковали сразу два села – Любечане и Сушаны.
Президент России Владимир Путин назвал атаку в Брянской области терактом. «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. И открыли огонь по ним», – отметил президент.
Как сообщили в силовых структурах, «бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками». В Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Климовском районе ведется разминирование, на месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «максимально жестко разобраться» с диверсантами, а также привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России.
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ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину
ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину и нанесли по ним артудар
Напавших на Климовский район Брянской области выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Вылазку украинских националистов пресекли, во избежание жертв среди мирного населения и нанесения ущерба их выдавили на территорию Украины, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
В службе уточнили, что по выдавленным боевикам нанесли массированный артиллерийский удар.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.
Россия сделала официальный запрос Сербии о поставках оружия Украине
Представитель МИД Захарова заявила об официальном запросе России к Сербии по сообщениям о поставках оружия Украине
Москва попросила Белград прояснить свою позицию по поставкам снарядов Киеву, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции», – заявила дипломат в эфире канала РБК, передает ТАСС.
Ранее она поясняла, что у российской стороны вызывают обеспокоенность сообщения о том, что сербская сторона якобы поставляет боеприпасы киевскому режиму.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
МИД отреагировал на информацию о поставках боеприпасов из Сербии на Украину
Россия заявила об отслеживании новостей по поставкам боеприпасов из Сербии на Украину
Российская сторона наблюдает за сведениями о возможных поставках боеприпасов из Сербии киевскому режиму, необходимы факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия обратила внимание на дискуссию вокруг этого вопроса в Народной скупщине (парламенте) Сербии, поступающая информация вызывает у Москвы обеспокоенность, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
«Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу – необходимо опираться на факты», – указала она.
Ранее New York Times заявила, что британское Минобороны при участии других посредников якобы закупает для Киева боеприпасы на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.
В Николаеве уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ
База Вооруженных сил Украины, готовившая диверсантов-подводников, уничтожена в Николаеве российским ударом по координатам, сообщает один из подпольщиков, чья группа передала данные.
Отмечается, что на этой базе британские инструкторы готовили солдат ВСУ к атаке на российские корабли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, на острове Майский британские инструкторы должны были обучать военнослужащих ВСУ, как пользоваться подводными беспилотниками. Активисты передали координаты и 25 февраля база была уничтожена.
Взрыв был такой мощности, что детонация длилась долго, склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.
Подпольщик добавил, что беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Их целью была атака российских кораблей в Черном море в районе Одессы и базе в Севастополе.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию вокруг Приднестровья и сообщала, как регион готовится к атаке ВСУ.
Путин назвал терактом атаку в Брянской области
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Нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области – это террористический акт, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками образовательной программы «Школа наставника».
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», – цитирует президента ТАСС.
На пограничную с Украиной территорию Брянской области прошла диверсионно-разведывательная группа. В ФСБ пояснили, что в Климовском районе региона идет операция, у нападавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что профильные ведомства занимаются расследованием нападения, нужно установить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
Стало известно о бегстве украинского подразделения из Артемовска
Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе к его подразделению покинуть Артемовск
Украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск (украинское название – Бахмут).
Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».
В видеообращении Мадьяр задался вопросом о причинах перевода подразделения «в критический момент для Бахмута», однако отвечать на него не стал, поскольку считает себя «в первую очередь военным», а потому не может комментировать приказы командования. «Выполняем приказ», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».
Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.
Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.
ФСБ: Ситуация в Брянской области под контролем правоохранительных органов
ФСБ: В Брянской области нашли множество взрывных устройств, ведется разминирование
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В Климовском районе Брянской области, на который в четверг было совершено нападение украинских диверсантов, сейчас ведется разминирование, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
На месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, ведется их разминирование, заявили в ЦОС, передает ТАСС.
В ФСБ подчеркнули, что ситуация в населенных пунктах района находится под контролем правоохранителей, проводится проверка и осмотр местности.
В результате нападения украинских националистов погиб местный житель, ранение получил 11-летний ребенок.
Напомним, президент Владимир Путин охарактеризовал нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области как террористический акт. Он подчеркнул, что нападение произошло на гражданских лиц с детьми.
В ФСБ ранее уточняли, что в Климовском районе региона проводится операция, у атаковавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два поселка – Любечане и Сушаны.
Пригожин: Артемовск практически окружен российскими силами
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.
На видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы Пригожина, основатель ЧВК заявил, что из Артемовска осталась только одна дорога. «Клещи сжимаются», – заявил он.
Пригожин добавил, что если раньше в боевых действиях принимала участие профессиональная украинская армия, то «сегодня мы видим все больше стариков и детей». Он отметил, что они «бьются, но жизнь под Бахмутом коротка – день-два».
Основатель ЧВК «Вагнер» призвал президента Украины Владимира Зеленского дать возможность украинским военным покинуть город, который фактически окружен.
На видео также показали троих пленных – это пожилой мужчина и двое молодых людей. Они попросили Зеленского позволить военным покинуть Артемовск.
Ранее в пятницу украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск.
ФСБ показала кадры с места теракта в Брянской области
Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей и убитых водителей в Брянской области.
Также на кадрах показаны заложенные мины, передает РИА «Новости».
На видео показали два расстрелянных автомобиля – легковушку ВАЗ и «Шевроле-Ниву». На водительском кресле в этих машинах находятся трупы.
Напомним, в результате атаки украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.
Американский журналист рассказал об украинском «списке смерти» из-за Крыма
Американский журналист Блюменталь: Киев вносит в «список смерти» представителей СМИ, раскрывших правду о Крыме
Киев составляет «список смерти» журналистов, раскрывающих неудобную для украинских властей правду о жизни в Крыму, однако на Западе этот факт предпочитают замалчивать, заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
Американский журналист на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что репортер телеканала NBC, рассказавший правду о Крыме, попал в «список смерти» наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми, передает РИА «Новости».
Блюменталь задался вопросами, расскажет ли NBC об этом и будет ли «свободная пресса» осуждать это.
Напомним, корреспондент NBC Симмонс Кир посетил Крым, где жители полуострова сказали ему, что готовы защищать регион в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева». Украинские власти выразили «беспокойство» в связи с таким сюжетом американского телеканала. Симмонса Кира внесли в базу сайта «Миротворец».
Кравцов назвал героем спасшего детей во время нападения террористов брянского мальчика
Кравцов назвал героическим поступок раненого мальчика, спасшего детей во время атаки террористов в Брянской области
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Раненый при обстреле гражданской машины диверсантами в Брянской области мальчик вывел двух других детей и велел им спрятаться, он совершил героический поступок, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Кравцов рассказал, что во время нападения террористов на машину в Брянской области, в ней ехали дети, несовершеннолетний ребенок десяти лет вывел других детей, что является настоящим героическим проступком. По словам министра, сообщения о том, что был якобы обстрелян школьный автобус, являются фейком украинских СМИ, они пытаются посеять панику, передает ТАСС.
Президент Владимир Путин назвал нападение в Брянской области терактом, он указал, что нападение произошло на гражданских лиц с детьми.
В ФСБ сообщали, что при нападении погиб взрослый человек и ранение получил 11-летний ребенок, ему сделали операцию, он находится в больнице. Проводится разминирование большого количества обнаруженной взрывчатки. В Климовском районе области ведется операция.
Аксенов предсказал Зеленскому участь Басаева
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Украинский президент Владимир Зеленский разделит участь террориста Шамиля Басаева, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя нападение в Брянской области.
«Наш президент [Владимир Путин] назвал нападение украинских боевиков на российские села терактом. Зеленский идет по стопам Басаева», – заявил глава Крыма в своем Telegram-канале.
Он предположил, что Зеленский «закончит так же», как и Басаев, и подчеркнул, что нельзя давать пощады террористам.
Глава региона отметил, что в Крыму принимаются необходимые меры безопасности, силовые структуры готовы к нейтрализации «любых угроз».
Президент Владимир Путин назвал нападение в Брянской области терактом, он указал, что нападение произошло на гражданских лиц с детьми.
ФСБ сообщала, что в Климовском районе Брянской области проводится разминирование, поскольку найдено множество взрывных устройств разного типа. В спецслужбе отмечали, что в результате нападения погиб мужчина, 11-летний ребенок ранен.
Глава региона Александр Богомаз уточнял, что при нападении погибло два человека.
Медведев назвал Макрона, Шольца и Байдена пособниками украинских террористов
Медведев указал на связь боевиков в Брянской области с Западом
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События в Брянской области показали, кого на самом деле поддерживают страны Запада, Евросоюза и НАТО, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Североатлантический альянс, Вашингтон и Брюссель на самом деле поддерживают не «свободолюбивый народ Украины», не желающий возвращаться в «москальский совок», а «нацистских ублюдков» и «террористическое отребье», заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это показало нападение на район Брянской области, которое произошло в четверг. По мнению зампреда Совбеза, именно таких террористов предстоит оправдывать в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне.
Это сделали «выкормыши» премьера Британии Риши Сунака, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джозефа Байдена, подчеркнул Медведев. «Теперь ваши страны – участники террористических актов украинского режима, а вы – прямые пособники террористов», – подчеркнул он.
Медведев напомнил, что на Западе аналитики признали, что обучение в НАТО украинских боевиков работе на военной технике может рассматриваться как прямое вовлечение альянса в военный конфликт на стороне киевских властей.
Политик напомнил, что с 20-х годов XX века устоялось понимание, что страну можно признать участником боевых действий, если кроме снабжения вооружением она проводит обучение личного состава обращению с ним. «Это так сегодня и происходит: канадские и немецкие инструкторы на территории ЕС уже учат украинских убийц обращаться с «Леопардами», – указал Медведев.
В случае, если в будущем самолеты НАТО будут обслуживаться их военными на территории «какой-нибудь оборзевшей Польши», то это станет прямым вступлением «атлантистов» в войну против России со всеми вытекающими последствиями. Все те, кто принимает решения о поставках и ремонте такой техники или средств поражения, наряду с иностранными наемниками и военными инструкторами должны будут рассматриваться как законная военная цель.
Именно это, по всей видимости, удерживает «западных инфантилов» от передачи самолетов и дальнобойных ракет «киевским наркоманам».
Напомним, при нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.