Разыскиваемого за убийство на Украине спортсмена задержали со стрельбой в Москве

Разыскиваемый Интерполом за убийство на Украине спортсмен из Азербайджана задержан со стрельбой в Москве

Уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, разыскиваемый по каналам Интерпола по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в РФ, задержали со стрельбой при попытке бегства в Москве, сообщили в правоохранительных органах.

Подозреваемого пытались остановить на посту ДПС на МКАД для проверки документов. Мужчина уехал от полицейских,а они отправились в погоню. При попытке скрыться в одном из дворов, где он бросил машину, его задержали. Полицейским пришлось стрелять, во время задержания у мужчины обнаружили пистолет, передает ТАСС.

Задержанным оказался уроженец Азербайджана спортсмен Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. В России он подозревается в незаконном хранении оружия, а на Украине – за умышленное убийство.

Джаббар Юсифи выступал на юношеских Олимпийских играх в сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, был победителем первенства России по панкратиону.

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