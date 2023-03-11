Аналитик Кашин рассказал о причине роста цен на овощи в России

В России почти в два раза подорожали овощи, причинами стали традиционное отсутствие урожая в конце зимы и проблемы с оборудованием для теплиц.

Об этом рассказал аналитик Даниил Кашин в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, рост цен на помидоры и огурцы в этом сезоне стал самым заметным индикатором инфляции. Так, килограмм помидоров и огурцов достиг почти 500 рублей.

Кашин указал, что традиционно овощи дорожают в середине зимы из-за неурожая в это время. Сейчас также наблюдаются проблемы с оборудованием для теплиц, которое на 85% было иностранным.

Также подорожал лук. Но выросли цены на овощи не только в России, но и в странах Евросоюза. Причина все та же – неурожай в Африке, Азербайджане, Турции.

Эксперт выразил уверенность, что с началом нового урожайного сезона ситуация изменится.