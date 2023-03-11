Аналитик Кашин рассказал о причине роста цен на овощи в России

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11 марта, суббота | Последнее обновление — 16:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска
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Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому.
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Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь.
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Трендом сезона станет «половинчатость танков» для ВСУ – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину.
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Аналитик Кашин рассказал о причине роста цен на овощи в России
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В России почти в два раза подорожали овощи, причинами стали традиционное отсутствие урожая в конце зимы и проблемы с оборудованием для теплиц.
Об этом рассказал аналитик Даниил Кашин в интервью «Вечерней Москве».
По его словам, рост цен на помидоры и огурцы в этом сезоне стал самым заметным индикатором инфляции. Так, килограмм помидоров и огурцов достиг почти 500 рублей.
Кашин указал, что традиционно овощи дорожают в середине зимы из-за неурожая в это время. Сейчас также наблюдаются проблемы с оборудованием для теплиц, которое на 85% было иностранным.
Также подорожал лук. Но выросли цены на овощи не только в России, но и в странах Евросоюза. Причина все та же – неурожай в Африке, Азербайджане, Турции.
Эксперт выразил уверенность, что с началом нового урожайного сезона ситуация изменится.
Чулпан Хаматова переехала в Грузию
Актриса Чулпан Хаматова переехала из Латвии в Грузию после провала спектакля в Риге
Актриса Чулпан Хаматова приехала в Грузию, где провела переговоры с руководителем театра имени Грибоедова в Тбилиси Николаем Свентицким.
После неудачи в Латвии Чулпан Хаматова приехала в Тбилиси, пишет «Комсомольская правда».
Актрису заметили в Тбилиси в компании с руководителем Русского театра драмы имени Александра Грибоедова Николаем Свентицким, предполагается, что она провела переговоры по поводу участия в постановках театра.
Напомним, после начала СВО Хаматова покинула московский «Современник», после чего уехала в Латвию, где устроилась в Новый рижский театр. Но спектакль с ней в главной роли по пьесе Гоголя «Старосветские помещики» был отменен.
Ранее сообщалось, что военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах.
CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.
CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.
По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
Bloomberg: Турция заблокировала транзит санкционных товаров в Россию
Bloomberg: Турция заблокировала транзит в Россию попавших под санкции ЕС и США товаров
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Турция резко прекратила транзит товаров в Россию, на которые наложены санкции США и Евросоюза, так как Запад оказывает давление на союзников, чтобы те поддержали меры против РФ.
По данным Bloomberg, турецкое правительство распорядилось прекратить транзит таких товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями, сообщил агентству на условиях анонимности высокопоставленный турецкий чиновник.
«Система оформления грузов в Турции просто перестала работать», – сказала совладелица московской компании по доставке грузов Vendor Cargo. Она пояснила, что таможенная система теперь блокирует товары, предназначенные для России. Главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной брокерской компании Subasi Мустафа Бояджиоглу пояснил, что решение Турции связано с расширением санкций ЕС в отношении России.
При этом не было ни официального объявления, ни переходного периода, что вызвало замешательство среди компаний. «Мы слышали, что решением могла бы стать поставка продукции сначала в страны, не связанные с санкциями, например, в Среднюю Азию», – сказал Бояджиоглу.
Он пояснил, что проблем с товарами, которые сначала были ввезены в Турцию для отправки в Россию не должно было возникнуть, однако сейчас стало ясно, что ограничения связаны с происхождением груза.
Ранее сообщалось, что российское посольство и торгпредство России в Турции выясняют причины проблем с оформлением торговых операций ряда российских компаний.
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Мирошник: Наступление ВСУ под Кременной провалилось
Экс-посол ЛНР Мирошник заявил о неудачном наступлении ВСУ под Кременной
Украинские военные попытались атаковать в районе города Кременная в ЛНР, но атаки отбили, российские военные движутся вперед в районе поселка Серебрянка в ДНР, заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Утром в пятницу ВСУ попытались атаковать в направлении Чернопоповки, но им не хватило сил, и пришлось подтянуть резервы, сказал Мирошник, передает ТАСС.
По его словам, резервы начала обстреливать российская артиллерия, после чего они вернулись на исходные позиции.
Под Серебрянкой российские штурмовые отряды предприняли ряд успешных действий. Под контроль российских сил перешли три украинских военных опорных пункта.
Российская артиллерия и авиация весь день в пятницу активно работали по позициям ВСУ.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ВСУ планируют организовать наступление в районе города Артемовска.
CNN сообщил о применении Россией уникальной ракеты на Украине
CNN: Россия применяет на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полета
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Российские Вооруженные Силы изменили тактику ракетных атак в зоне проведения спецоперации, повысив их эффективность, сообщают американские СМИ.
Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил американскому телеканалу CNN, что за последние полгода российские ВС увеличили промежуток между ракетными обстрелами, одновременно с этим используя большее количество ракет, чтобы ПВО противника было сложнее перехватить их все.
Бронк выразил сомнения в том, что Украина сможет эффективно противостоять таким бомбардировкам, пишет Ura.ru.
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри со своей стороны отметил, что Россия в ходе спецоперации использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал», а также других средств противодействия.
В сообщении CNN говорится, что Россия «разработала уникальную ракету», чтобы легче нацеливаться на критически важную инфраструктуру Украины.
Cкорость этой ракеты в сочетании с неустойчивой траекторией полета ракеты и высокой маневренностью может усложнить перехват.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов».
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Американский военный инструктор на Украине предупредил о «сюрпризах от русских»
Американский военный инструктор на Украине Эрик: Нельзя списывать русских со счетов
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Западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине, заявил американский инструктор, обучающий украинских пограничников.
В интервью журналу Newsweek инструктор, представившийся только по имени – Эрик, рассказал, что работает на Украине уже около 12 месяцев и занимается подготовкой военных к боевым действиям. У него 26-летний опыт службы в вооруженных силах США, сейчас он находится в отставке.
В настоящее время Эрик координирует группу из 20 инструкторов (не уточняется, все ли являются иностранными гражданами), которые обучают украинских пограничников, передает ТАСС.
«Никогда нельзя списывать русских со счетов. Я имею с ними дело с 1989 года», – заявил американский инструктор. По его словам, русские, если списать их со счетов, способны удивить. Эрик выразил уверенность, что у русских «есть еще много сюрпризов».
Ветеран ВС США отметил, что российские военные «думают и учатся», что отражается и в операциях российских Вооруженных сил. «Они постоянно ищут и ищут слабые места в обороне», – сказал он, призвав не игнорировать опыт, который приобрели российские военные за время спецоперации.
Ранее пленный боевик националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.
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Российские бойцы форсировали Бахмутку
«Российская газета»: Российские бойцы форсировали Бахмутку и прорываются к центру Артемовска
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Российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска (украинское название города – Бахмут), сообщают российские военные корреспонденты.
Кроме того, в северной части города бойцы смогли зайти на территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ). Здесь российские силы продвигаются вглубь промзоны, пишет «Российская газета».
На юге российские подразделения наступают со стороны лесопосадок и района Квадраты, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также, по их данным, восточнее Ивановского российские силы продвигаются вперед, намереваясь обойти поселок и выйти на трассу Т0504 (Покровск-Константиновка).
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины и руководство НАТО готовят операцию, собираясь предпринять попытку разблокировать Артемовск (Бахмут).
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Актриса Ольга Катаева умерла в Иерусалиме
В возрасте 68 лет в Иерусалиме скончалась актриса Ольга Катаева
Советская и израильская актриса Ольга Катаева скончалась в Иерусалиме в возрасте 68 лет в результате тяжелой болезни, сообщает Mikro Theatre.
В сообщении театра сказано, что Катаева была «талантливой актрисой, нежной и обаятельной женщиной и прежде всего – хорошим другом», передает РИА «Новости».
Катаева (Борухова) родилась в Воронежской области, служила в Саратовском ТЮЗе и Саратовском академическом драматическом театре имени Карла Маркса. В 1995 году уехала в Израиль. Снималась в фильмах «Балерина политотдела», «Анонимное письмо», «Тревожное воскресенье».
Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Премьер Венгрии Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Западные страны близки к тому, чтобы обсуждать возможность отправки союзных войск на украинскую территорию, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Запад близок к тому, чтобы «на полном серьезе» предложить отправку на Украину солдат стран-союзников киевского режима, заявил Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА «Новости».
По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локального военного конфликта началась мировая война. И вероятность этого возрастает с каждым днем.
Предводители стран Запада заболели «военной лихорадкой», посылая все более опасное оружие киевским властям, на повестке дня уже стоит отправка Киеву истребителей, что раньше «считалось табу».
Венгерская сторона выступала против продолжения конфликта на Украине и высказывалась за немедленные переговоры Москвы и Киева.
Медведев придумал новое название для Украины
Медведев: В ответ на переименование в «Московию» Украину нужно назвать «Свинским Бандера-рейхом»
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».
Медведев написал в своем Telegram-канале, что «верховный киевский нацист» (так он называет президента Украины Владимира Зеленского) поручил проработать вопрос о переименовании России в «Московию».
Ответом России, по мнению зампреда Совбеза России, должно стать переименование Украины, но не в «Хохляндию» и не в «Малороссию», а только в «Schweinisch Bandera-Reich» (с нем. «Свинский Бандера-рейх»).
Напомним, Зеленский ранее поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поручение Зеленского лишь подтверждает правоту Москвы и свидетельствует о том, что из Украины пытаются создавать «анти-Россию».
Крушение банка SVB в США стало крупнейшим со времен финансового кризиса
Регулирующие органы американского штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank
Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что назначена внешним управляющим Silicon Valley Bank. SVB – самый крупный банк, рухнувший в США после финансового кризиса.
SVB работал со стартапами Кремниевой долины. Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций принял решение закрыть банк и назначить FDIC конкурсным управляющим. Создан Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, куда переместили застрахованные депозиты. FDIC заверила, что вкладчики получат полный доступ к застрахованным вкладам не позднее утра понедельника.
Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что не сомневается в способности регулирующих органов удержать ситуацию под контролем. По ее словам, американская банковская система остается устойчивой, передает РИА «Новости».
Напомним, гиганты Уолл-стрит: BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman – считают, что американская экономика столкнется с рецессией в 2023 году.
Американский разведчик сказал, что станет концом конфликта на Украине
Американский разведчик Риттер: Скоро у ВСУ закончатся боеприпасы, и тогда все будет кончено
У вооруженных сил Украины в ближайшее время закончатся боеприпасы, что приведет к их окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что с нехваткой боеприпасов Запад ничего поделать не может, как бы ни пытался. По его словам, запас боеприпасов у Украины иссякнет уже летом. Когда это произойдет, «все будет кончено», передает РИА «Новости» слова американского офицера.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил экстренно выделить 1 млрд евро для боеприпасов Украине. Власти Украины заявили, что этого недостаточно, и потребовали выделить на эти цели 4 млрд евро.
В США захотели полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Американский сенатор Манчин заявил о желании полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Если российскую нефть «убрать с рынка», это окажется «благословением для демократии и свобод людей», заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин.
На международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне Манчин заявил, что США, по его мнению, в состоянии полностью заместить российские нефть и газ в Европе. Сенатор обвинил Россию в том, что она якобы использует нефть «как оружие».
Манчин признался, что хотел бы полностью лишить Россию возможности продавать энергоносители на мировых рынках. Однако, как заявил сенатор, государства сами должны принимать решения в данном вопросе, передает РИА «Новости».
Накануне стало известно, что американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть и не бояться сделок с нею, чтобы сохранить стабильность на рынке нефти.
Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» натовского комплекса ПВО
Минобороны опубликовало видео уничтожения «Ланцетом» натовского комплекса ПВО Stormer HVM
Министерство обороны опубликовало видео уничтожения британского комплекса ПВО Stormer HVM, поставленного вооруженным силам Украины, при помощи барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».
Боевая машина, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, была обнаружена расчетами БПЛА на Донецком направлении СВО. В сообщении говорится, что она была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом.
Расчеты БПЛА проконтролировали попадание, сказано в сообщении.
Подчеркивается, что барражирующие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении.
Стало известно о планах ВСУ провести контрнаступление у Артемовска
Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление у Артемовска
Украинская сторона намеревается организовать наступление в районе города Артемовска (Бахмут), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Вооруженные силы Украины действительно готовят контрнаступление, и российские войска делают все, чтобы этого не произошло, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сосредотачивают силы для контрнаступления.
Между тем военкоры сообщили, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления по линии соприкосновения, в южных кварталах Артемовска идут тяжелые бои.
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