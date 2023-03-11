Лавров и глава МИД Кувейта отметили необходимость укрепления связей двух стран

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11 марта, суббота | Последнее обновление — 13:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Корабль Crew Dragon с Кикиной отстыковался от МКС
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Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому.
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Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь.
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Трендом сезона станет «половинчатость танков» для ВСУ – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину.
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Лавров и глава МИД Кувейта отметили необходимость укрепления связей двух стран
Лавров и глава МИД Кувейта отметили необходимость укрепления связей двух стран
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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе общения с министром иностранных дел Куйвета Ахмедом Насер ас-Сабах подтвердил настрой на укрепление и расширение связей между странами, сообщает пресс-служба ведомства.
Главы МИД обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-летия с момента установления дипломатических отношений между странами, следует из релиза МИД России.
Лавров и Насер ас-Сабах выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных связей. Также подчеркивался обоюдный настрой на их укрепление и расширение.
Отмечалась общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в зоне Персидского залива, а также достижении прочного мира в регионе Ближнего Востока.
Чулпан Хаматова переехала в Грузию
Актриса Чулпан Хаматова переехала из Латвии в Грузию после провала спектакля в Риге
Актриса Чулпан Хаматова приехала в Грузию, где провела переговоры с руководителем театра имени Грибоедова в Тбилиси Николаем Свентицким.
После неудачи в Латвии Чулпан Хаматова приехала в Тбилиси, пишет «Комсомольская правда».
Актрису заметили в Тбилиси в компании с руководителем Русского театра драмы имени Александра Грибоедова Николаем Свентицким, предполагается, что она провела переговоры по поводу участия в постановках театра.
Напомним, после начала СВО Хаматова покинула московский «Современник», после чего уехала в Латвию, где устроилась в Новый рижский театр. Но спектакль с ней в главной роли по пьесе Гоголя «Старосветские помещики» был отменен.
Ранее сообщалось, что военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах.
CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.
CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.
По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
Bloomberg: Турция заблокировала транзит санкционных товаров в Россию
Bloomberg: Турция заблокировала транзит в Россию попавших под санкции ЕС и США товаров
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Турция резко прекратила транзит товаров в Россию, на которые наложены санкции США и Евросоюза, так как Запад оказывает давление на союзников, чтобы те поддержали меры против РФ.
По данным Bloomberg, турецкое правительство распорядилось прекратить транзит таких товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями, сообщил агентству на условиях анонимности высокопоставленный турецкий чиновник.
«Система оформления грузов в Турции просто перестала работать», – сказала совладелица московской компании по доставке грузов Vendor Cargo. Она пояснила, что таможенная система теперь блокирует товары, предназначенные для России. Главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной брокерской компании Subasi Мустафа Бояджиоглу пояснил, что решение Турции связано с расширением санкций ЕС в отношении России.
При этом не было ни официального объявления, ни переходного периода, что вызвало замешательство среди компаний. «Мы слышали, что решением могла бы стать поставка продукции сначала в страны, не связанные с санкциями, например, в Среднюю Азию», – сказал Бояджиоглу.
Он пояснил, что проблем с товарами, которые сначала были ввезены в Турцию для отправки в Россию не должно было возникнуть, однако сейчас стало ясно, что ограничения связаны с происхождением груза.
Ранее сообщалось, что российское посольство и торгпредство России в Турции выясняют причины проблем с оформлением торговых операций ряда российских компаний.
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Мирошник: Наступление ВСУ под Кременной провалилось
Экс-посол ЛНР Мирошник заявил о неудачном наступлении ВСУ под Кременной
Украинские военные попытались атаковать в районе города Кременная в ЛНР, но атаки отбили, российские военные движутся вперед в районе поселка Серебрянка в ДНР, заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Утром в пятницу ВСУ попытались атаковать в направлении Чернопоповки, но им не хватило сил, и пришлось подтянуть резервы, сказал Мирошник, передает ТАСС.
По его словам, резервы начала обстреливать российская артиллерия, после чего они вернулись на исходные позиции.
Под Серебрянкой российские штурмовые отряды предприняли ряд успешных действий. Под контроль российских сил перешли три украинских военных опорных пункта.
Российская артиллерия и авиация весь день в пятницу активно работали по позициям ВСУ.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ВСУ планируют организовать наступление в районе города Артемовска.
Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Премьер Венгрии Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Западные страны близки к тому, чтобы обсуждать возможность отправки союзных войск на украинскую территорию, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Запад близок к тому, чтобы «на полном серьезе» предложить отправку на Украину солдат стран-союзников киевского режима, заявил Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА «Новости».
По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локального военного конфликта началась мировая война. И вероятность этого возрастает с каждым днем.
Предводители стран Запада заболели «военной лихорадкой», посылая все более опасное оружие киевским властям, на повестке дня уже стоит отправка Киеву истребителей, что раньше «считалось табу».
Венгерская сторона выступала против продолжения конфликта на Украине и высказывалась за немедленные переговоры Москвы и Киева.
Лавров: Запад решил вести гибридную войну против России насмерть
Лавров заявил о решении Запада вести гибридную войну против России насмерть
Запад намерен вести гибридную войну против России не на жизнь, а насмерть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, в отношении России применяют агрессивные риторику, выражения и действия, которые проявляются в незаконных санкциях, передает ТАСС.
Лавров добавил, что Запад ожидал предлога, чтобы «вцепиться» в Россию из-за того, что Москва стала самостоятельным игроком на международной арене. Отношение стало негативным из-за того, что Москва имеет серьезные морально-политические позиции, а также выступает с позиции справедливости.
Ранее в ходе интервью Лавров пообещал, что Россия даст ответ на блокировку расследования взрыва на «Северных потоках».
Крушение банка SVB в США стало крупнейшим со времен финансового кризиса
Регулирующие органы американского штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank
Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что назначена внешним управляющим Silicon Valley Bank. SVB – самый крупный банк, рухнувший в США после финансового кризиса.
SVB работал со стартапами Кремниевой долины. Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций принял решение закрыть банк и назначить FDIC конкурсным управляющим. Создан Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, куда переместили застрахованные депозиты. FDIC заверила, что вкладчики получат полный доступ к застрахованным вкладам не позднее утра понедельника.
Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что не сомневается в способности регулирующих органов удержать ситуацию под контролем. По ее словам, американская банковская система остается устойчивой, передает РИА «Новости».
Напомним, гиганты Уолл-стрит: BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman – считают, что американская экономика столкнется с рецессией в 2023 году.
В Киеве назвали срок начала контрнаступления ВСУ
Подоляк: Контрнаступление ВСУ состоится примерно через два месяца
Вооруженные силы Украины сосредоточены на контрнаступлении, оно состоится примерно через два месяца, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью газете La Stampa заявил, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По его словам, ВСУ «не торопятся», силы будут реорганизованы в течение следующих двух месяцев, передает ТАСС.
В четверг газета Financial Times сообщила, что весомые потери в Артемовске могут снизить потенциал ВСУ по проведению весеннего контрнаступления.
Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что число снарядов для Украины на 1 млрд евро является «недостаточным». По его словам, Киев рассчитывает получить от ЕС миллион артиллерийских снарядов на 4 млрд евро.
В США захотели полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Американский сенатор Манчин заявил о желании полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Если российскую нефть «убрать с рынка», это окажется «благословением для демократии и свобод людей», заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин.
На международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне Манчин заявил, что США, по его мнению, в состоянии полностью заместить российские нефть и газ в Европе. Сенатор обвинил Россию в том, что она якобы использует нефть «как оружие».
Манчин признался, что хотел бы полностью лишить Россию возможности продавать энергоносители на мировых рынках. Однако, как заявил сенатор, государства сами должны принимать решения в данном вопросе, передает РИА «Новости».
Накануне стало известно, что американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть и не бояться сделок с нею, чтобы сохранить стабильность на рынке нефти.
Российские бойцы форсировали Бахмутку
«Российская газета»: Российские бойцы форсировали Бахмутку и прорываются к центру Артемовска
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Российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска (украинское название города – Бахмут), сообщают российские военные корреспонденты.
Кроме того, в северной части города бойцы смогли зайти на территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ). Здесь российские силы продвигаются вглубь промзоны, пишет «Российская газета».
На юге российские подразделения наступают со стороны лесопосадок и района Квадраты, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также, по их данным, восточнее Ивановского российские силы продвигаются вперед, намереваясь обойти поселок и выйти на трассу Т0504 (Покровск-Константиновка).
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины и руководство НАТО готовят операцию, собираясь предпринять попытку разблокировать Артемовск (Бахмут).
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В Грузию прибыли воевавшие на Украине сторонники Саакашвили
Воевавшие на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.
По его словам, группа молодежи из команды Левана Хабеишвили и приехавших с Украины сторонников Михаила Саакашвили готовится к тому, чтобы помешать развитию политических процессов и не снимать с повестки дня революционный сценарий, передает ТАСС.
Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.
Западные СМИ рассказали о телохранителе-«двойнике» Зеленского
Newsweek: Похожий на Зеленского телохранитель раньше работал у Коломойского
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Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец, которого приняли за его двойника, раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek.
Издание пишет, что Максим Донец, которого СМИ приняли за двойника Зеленского, работает главой службы безопасности Зеленского. По данным СМИ, он родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына, работал раньше телохранителем украинского олигарха Игоря Коломойского, передает РИА «Новости».
Газета напоминает, что именно Коломойский помог Зеленскому стать президентом, но при этом назначение Донца главой службы безопасности вызвало опасения на Украине из-за очевидной близости украинского лидера к олигарху.
Newsweek также сообщает, что Максим Донец участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров, например, во время визита Джонсона в Киев последний решил погулять по городу. Глава службы безопасности разрешил: «Пусть господин Джонсон гуляет».
Ранее блогеры приняли Максима Донца за двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
Стало известно о планах ВСУ провести контрнаступление у Артемовска
Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление у Артемовска
Украинская сторона намеревается организовать наступление в районе города Артемовска (Бахмут), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Вооруженные силы Украины действительно готовят контрнаступление, и российские войска делают все, чтобы этого не произошло, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сосредотачивают силы для контрнаступления.
Между тем военкоры сообщили, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления по линии соприкосновения, в южных кварталах Артемовска идут тяжелые бои.
Американский военный инструктор на Украине предупредил о «сюрпризах от русских»
Американский военный инструктор на Украине Эрик: Нельзя списывать русских со счетов
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Западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине, заявил американский инструктор, обучающий украинских пограничников.
В интервью журналу Newsweek инструктор, представившийся только по имени – Эрик, рассказал, что работает на Украине уже около 12 месяцев и занимается подготовкой военных к боевым действиям. У него 26-летний опыт службы в вооруженных силах США, сейчас он находится в отставке.
В настоящее время Эрик координирует группу из 20 инструкторов (не уточняется, все ли являются иностранными гражданами), которые обучают украинских пограничников, передает ТАСС.
«Никогда нельзя списывать русских со счетов. Я имею с ними дело с 1989 года», – заявил американский инструктор. По его словам, русские, если списать их со счетов, способны удивить. Эрик выразил уверенность, что у русских «есть еще много сюрпризов».
Ветеран ВС США отметил, что российские военные «думают и учатся», что отражается и в операциях российских Вооруженных сил. «Они постоянно ищут и ищут слабые места в обороне», – сказал он, призвав не игнорировать опыт, который приобрели российские военные за время спецоперации.
Ранее пленный боевик националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.
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Монахам УПЦ предписали покинуть Киево-Печерскую лавру
Монахам УПЦ установили срок, до которого они должны покинуть Киево-Печерскую лавру
Священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру. Соответствующее предупреждение поступило от и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» (подчиняется Минкультуры Украины).
Монахам надо покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды, в ходе приема-передачи зданий монастыря, им нужно освободить здания и сооружения, являющиеся госсобственностью, говорится в документе, передает ТАСС.
Рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского, отмечается в предупреждении.
В январе в Верховной раде предложили лишить УПЦ доступа во все храмы Киево-Печерской лавры.
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