Просветительский марафон «17 мгновений» в честь юбилея Тихонова провело общество «Знание»

Просветительский марафон «17 мгновений» в честь юбилея Вячеслава Тихонова провело общество «Знание»

Марафон «17 мгновений» общества «Знание» приурочили к 95-летнему юбилею Народного артиста СССР Вячеслава Васильевича Тихонова, а также к 50-летию с момента выхода киноленты «Семнадцать мгновений весны», где актер сыграл главную роль разведчика Максима Максимовича Исаева (Штирлица).

В московской студии Российского общества «Знание» собрались члены семьи и друзья Вячеслава Тихонова, деятели культуры и искусства, представители государственной власти, силовых структур и ведомств, а также педагоги. Организатором марафона выступило Российское общество «Знание» при поддержке СВР.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль в приветственном слове отметил, что фильм повысил престиж службы во внешней разведке. По его словам, Тихонов был настолько достоверным, что в реальное существование Штирлица тогда поверили миллионы зрителей.

«И мы хотим, чтобы уважение к этой профессии, гордость за тех, кто служит в российской разведке, чувствовали как можно больше молодых людей. Поэтому сейчас идет работа над еще одним совместным проектом со Службой внешней разведки. Совсем скоро появится цикл фильмов «Немыслимое», в которых мы расскажем несколько историй о выдающихся подвигах наших разведчиков. Особенно ценно, что в этих фильмах будут использованы документальные архивные материалы, которые нам предоставила Служба внешней разведки», – приводятся слова Древаля на сайте общества «Знание».

Всего планируется запустить 12 фильмов по 26 минут. В фильмах используются архивы, иллюстрирующие деятельность разведчиков в разные исторические периоды: Великой Отечественной войны, холодной войны, периода 1990-х годов. Фильмы будут доступны на площадках Российского общества «Знание», а часть из них – в кинотеатрах и на фестивалях.

Дочь актера Анна Тихонова, президент Фонда патриотического воспитания имени В. В.Тихонова и президент международного кинофестиваля «17 мгновений» заявила, что в отце сочетались многие его герои.

«Я в нем постоянно видела в зависимости от ситуации то Ивана Ивановича из «Белого Бима», то закрытого Штирлица, когда он не хотел мне отвечать на какие-то вопросы, то бесшабашного и веселого Матвея Морозова со своим юмором. Конечно, удивительно, что остановились только на одном фильме про Штирлица. Это отличие нашего кинематографа. У нас другая методика в отличие от Голливуда. Мы ответственно подходим к кино. А не штампуем. На самом деле предложения о продолжении картины были. Но планка слишком высока. Все понимают, что-либо надо делать на уровне, либо не делать», – подчеркнула Анна Тихонова.

«Человек, находясь за рубежом, например, будучи на нелегальном положении, играя роль иностранца, зачастую очень хочет ощутить связь с Родиной. Когда он включает телевизор или Интернет и видит прекрасные кадры «Семнадцать мгновений весны», где рассказывается о его замечательной, но очень сложной профессии, поверьте, люди иногда роняют скупые слезы», – рассказал руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов.

Он особенно отметил, что любая страна живет только тогда, когда существует преемственность поколений. Именно поэтому важно передавать знания молодежи.

О том, как важно формировать правильные образы у молодежи, говорил депутат Госдумы РФ, координатор партийного проекта «Выбирай свое» от «Единой России» Сергей Морозов. Он затронул тему развития общественного суверенитета, в том числе через кинематограф.

Особенным событием марафона стало вручение семье золотого портрета Вячеслава Тихонова. Автор портрета – президент «Национальной портретной галереи» Александр Осипов. Портрет выполнен в уникальной технике полиграфического золота.

В марафоне также принял участие ветеран СВР, артист балета, заместитель художественного руководителя Большого театра СССР Семен Кауфман. Он рассказал о своем опыте в качестве разведчика – поделился тем, как оказывал содействие КГБ СССР по разведывательной и контрразведывательной деятельности.

Марафон стал одним из мероприятий в рамках Юбилейного года, основная роль которых состоит в укреплении духа патриотизма, преданности Родине, любви к ней и своему народу. Спикеры не только вспомнили жизнь и творческий путь великого актера, но и обсудили, какую роль играет искусство, в частности кинематограф, в патриотическом воспитании и формировании гармоничной личности.