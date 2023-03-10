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Захарова: У США не получится «не увидеть» гонения на УПЦ
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У американской администрации не получится не заметить гонения киевского режима на каноническую православную церковь в связи с выдворением монахов из Киево-Печерской лавры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Госдепартамент США «живо реагирует» на факты религиозных притеснений в других случаях, указала Захарова в своем Telegram-канале.
Обычно этим занимается соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства, добавила дипломат.
Сейчас «не увидеть» гонения на УПЦ у США не получится, заключила Захарова.
Напомним, монахов канонической УПЦ обязали покинуть здания монастыря Киево-Печерской лавры до 29 марта.
Россия решила обнародовать письма Дании, Швеции и Германии о «Северных потоках»
Полянский сообщил о намерении России обнародовать переписку с Данией, Швецией и Германией о «Северных потоках»
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Вскоре Москва опубликует переписку с Данией, Швецией и Германией по вопросу расследования диверсии на «Северных потоках», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский указал, что эти страны отказываются допускать Москву к расследованию, хотя Россия является затронутой стороной и должна в нем участвовать. России, по его словам, направляют «некие письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем это, не лезьте не в свое дело». Москва, желая быть транспарентной, собирается обнародовать «всю эту переписку» и «распространить ее среди членов Совета Безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Dive.
Кроме того, Полянский сообщил, что некоторые страны Запада не желают участвовать в работе по проекту российской резолюции, которая предлагает генсеку ООН организовать комиссию для расследования диверсии. Западные страны присылают экспертов, будучи «вынужденными» делать это, но эксперты заявляют: «Мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании».
Также Полянский прокомментировал возможность поставок боевых самолетов Киеву другими странами. Полянский отметил, что не знает, «насколько это реально», но подобный шаг «подразумевает много вещей», создавая угрозу прямого вовлечения стран НАТО «в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого».
«Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие», – сказал он.
Полянский считает, что Киев хотел бы втянуть НАТО в конфликт, потому что лишь так у «режима Зеленского» появится «шанс выжить». Комментируя призывы ряда западных политиков «послать армию», Полянский указал, что это означало бы начало третьей мировой войны. При этом он повторил тезис о том, что поставки танков Киеву ничего не изменят на поле боя.
Также Полянский указал на рост числа государств, которые сомневаются в подходе Запада к ситуации на Украине, видят, что Запад «раздувает конфликт». По словам дипломата, на Западе «заявляют, что Россия изолирована, но на самом деле они сами изолированы».
Напомним, западная пресса принялась продвигать версию о том, что за теракт на «Северных потоках» несет ответственность группа украинских заговорщиков, а не власти стран Запада.
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Венгрия не исключила пересмотра отношений с Россией
Орбан не исключил пересмотра Венгрией внешней политики в отношении России
В будущем Венгрия может пересмотреть отношения с Россией в экономической и внешнеполитической сферах, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан заявил, что Венгрия может пойти на пересмотр отношений в связи с изменением геополитических реалий. Премьер заявил, что после завершения конфликта на Украине России и ЕС следует восстановить отношения, но «это далеко от реальности». В связи с такой ситуацией Венгрии нужно как следует «подумать», какие отношения поддерживать с Россией «в ближайшие 10–15 лет». Орбан заверил, что его страна хотела бы сохранить связи с Россией, в том числе из-за «энергетической зависимости», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Венгрия выступила против продолжения конфликта на Украине и высказалась за немедленные переговоры Украины и России.
Военкор объяснил сложность взятия Авдеевки
Военкор Коц: Чтобы взять Авдеевку в клещи, нужно сначала установить контроль над Марьинкой
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Чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, активно уничтожать строения с неба невозможно, рассказал российский военный корреспондент Андрей Коц.
Коц в комментарии Ura.ru отметил, что Авдеевку необходимо брать, поскольку именно оттуда ведутся обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки. Чтобы взять Авдеевку в клещи, нужно установить контроль над Марьинкой, западная часть которой пока занята украинскими военными, пояснил военкор, уточнив, что противник «очень хорошо там закопался», сейчас там идут тяжелые бои.
Военный корреспондент предположил, что Марьинку – Авдеевку до сих пор не взяли, поскольку Россия «ограниченно использует авиацию», а вражеская ПВО еще не подавлена. «Наша авиация не может применять бомбы, которыми укрепрайоны очень хорошо разбираются», – сказал он.
Коц назвал Марьинку городом в городе. «Там натурально под Марьинкой еще одна Марьинка выросла», – сказал военкор, пояснив, что подвалы в этом городе соединены ходами сообщения, там организованы бункеры и подземные лазареты, а также спальные кубрики для отдыха украинских военных в свободное время.
Ранее советник и. о. главы ДНР Ян Гагин заявил, что бои у Авдеевки, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, облегчают судьбу Донецка.
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Военкоры сообщили о тяжелых боях в южных кварталах Артемовска
После взятия Дубово-Васильевки российскими силами ситуация на Артемовском направлении остается очень сложной, в городе идут тяжелейшие бои, сообщают военные корреспонденты.
Украинская сторона, по информации «Российской газеты», предпринимает попытки контратаковать вдоль всей линии соприкосновения, но безуспешно. В южных кварталах Артемовска сейчас самые тяжелые бои.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры «Русской весны», российская артиллерия взламывает крупный укрепрайон ВСУ на пересечении улиц Корсунского и Чайковского, также задействована российская авиация.
Напомним, село Дубово-Васильевка на северо-западе Артемовска перешло под контроль российских сил накануне.
9 марта сообщалось, что в боях на Артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца – не только стрелковое, но и гранатометы.
На Украине сообщили о первом применении американской «умной бомбы» в зоне СВО
«Страна.ua»: ВСУ впервые применили в зоне СВО американскую «умную бомбу»
Вооруженные силы Украины впервые применили в зоне конфликта американскую «умную бомбу» JDAM, сообщают украинские СМИ.
По данным украинского издания «Страна», это произошло под Артемовском (украинское название – Бахмут). Сообщается, что на опубликованных кадрах нанесения удара запечатлена местность в районе Курдюмовки, передает РИА «Новости».
В декабре, когда только появились сообщения о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. По его словам, процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM.
В Киеве сообщили о росте числа согласных на переговоры с Россией украинцев
В СНБО назвали опасной тенденцией рост согласных на переговоры с Россией украинцев
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что находится все больше желающих на Украине пойти на мирные переговоры с Москвой, это он назвал «опасной тенденцией».
По его словам, таких становится все больше, особенной опасностью он посчитал рост желающих идти на мирные переговоры даже среди граждан с западной части страны. Об этом Данилов заявил в эфире украинского ток-шоу «Говорит большой Львов», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о мирных переговорах с Москвой не идет. Позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что и не видно желания со стороны Киева идти на переговоры.
Daily Express заявила об «ударе» Польши по Зеленскому
Daily Express назвала решение Польши обязать беженцев с Украины платить за жилье «ударом» по Зеленскому
Вступившее в силу с 1 марта требование властей Польши к украинским беженцам оплачивать половину расходов на жилье стало «ударом» по президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишут британские СМИ.
Беженцы, которые остаются на польской территории дольше четырех месяцев, должны оплачивать половину стоимости проживания. При этом плата не должна превышать 40 злотых (около 700 рублей) за сутки.
С мая украинцам, которые находятся в Польше более 180 дней, нужно будет оплачивать 75% стоимости проживания (при максимуме в 60 злотых – около 1 тыс. рублей), передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.
Польша заявила, что не может продолжать платить за проживание 80 тысяч украинцев, полученных от ЕС 123 млн евро не хватило. Власти Польши сослались на мнение экспертов, которые полагают, что помощь беженцам не должна оказываться дольше года.
В Польше остаются 950 тыс. беженцев с Украины, всего в стране живет 2,3 млн украинцев.
Напомним, польские власти также собираются вернуть выплаченные украинским беженцам пособия на детей, которые признали необоснованными.
Сообщается, что некоторые украинцы с детьми прибывали в Польшу только за пособиями, после чего возвращались на Украину.
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В Киеве назвали срок начала контрнаступления ВСУ
Подоляк: Контрнаступление ВСУ состоится примерно через два месяца
Вооруженные силы Украины сосредоточены на контрнаступлении, оно состоится примерно через два месяца, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью газете La Stampa заявил, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По его словам, ВСУ «не торопятся», силы будут реорганизованы в течение следующих двух месяцев, передает ТАСС.
В четверг газета Financial Times сообщила, что весомые потери в Артемовске могут снизить потенциал ВСУ по проведению весеннего контрнаступления.
Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что число снарядов для Украины на 1 млрд евро является «недостаточным». По его словам, Киев рассчитывает получить от ЕС миллион артиллерийских снарядов на 4 млрд евро.
Западные СМИ рассказали о телохранителе-«двойнике» Зеленского
Newsweek: Похожий на Зеленского телохранитель раньше работал у Коломойского
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Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец, которого приняли за его двойника, раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek.
Издание пишет, что Максим Донец, которого СМИ приняли за двойника Зеленского, работает главой службы безопасности Зеленского. По данным СМИ, он родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына, работал раньше телохранителем украинского олигарха Игоря Коломойского, передает РИА «Новости».
Газета напоминает, что именно Коломойский помог Зеленскому стать президентом, но при этом назначение Донца главой службы безопасности вызвало опасения на Украине из-за очевидной близости украинского лидера к олигарху.
Newsweek также сообщает, что Максим Донец участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров, например, во время визита Джонсона в Киев последний решил погулять по городу. Глава службы безопасности разрешил: «Пусть господин Джонсон гуляет».
Ранее блогеры приняли Максима Донца за двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
США призвали трейдеров не бояться сделок с российской нефтью
Financial Times сообщила о призыве властей США к трейдерам продолжить сделки с российской нефтью
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Американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть, сообщили источники в отрасли.
По словам сотрудника компании, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами, Вашингтон «активно поощрял» нефтетрейдеров «к возобновлению перевозок», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Как сообщает FT, минфин США провел переговоры с представителями Trafigura и Gunvor, заверив их, что увеличение операций с российской сырой нефтью и нефтепродуктами с установленным ценовым потолком не приведет к нарушению санкций. По мнению FT, США стремятся сохранить стабильность на рынке нефти и лучше уяснить структуру российского экспорта.
Переговоры велись в последние недели. В частности, встречи были организованы в рамках энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне. FT пишет, что многие компании свели к минимуму операции с российской нефтью. По словам собеседников издания, они могут рассматривать риски как неоправданные.
В Белом доме заявили, что компании сами должны решать, как им действовать в данной ситуации. В администрации США отметили, что Белый дом стремится «донести информацию том, что разрешено в рамках системы ограничения цен».
Напомним, США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть. В свою очередь, Москва заявила, что не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки».
Украина получила первую систему ПРО Patriot
Украина получила одну из двух систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот»), обещанных ей США и Германией, но пока она не введена в строй, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, также ожидается поставка нескольких систем Patriot из Нидерландов, передает ТАСС.
Ранее в интервью американскому телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что системы Patriot не помогут ВСУ против российских крылатых ракет и дронов. По его словам, Patriot эффективны для перехвата баллистических ракет, передает РИА «Новости».
Напомним также, что глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что благодаря Польше Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot и первые танки Leopard.
СБУ задержала экс-главу компании «Антонов»
Экс-глава компании «Антонов» Бычков задержан на Украине из-за успеха российского броска на аэродром Гостомель
Бывший руководитель компании «Антонов» Сергей Бычков задержан Службой безопасности Украины за то, что в 2022 году не разрешил возвести оборонительные сооружения на территории аэропорта Гостомель, сообщают украинские СМИ.
Утверждается, что решение Бычкова позволило российским силам занять объект в феврале 2022 года. Также задержан глава службы безопасности компании Нетесов (имя не указано). Как сообщают украинские СМИ, Бычков и Нетесов несколько раз отвечали отказом на попытки Национальной гвардии Украины построить на территории аэропорта оборонительные укрепления. Бычков и Нетесов арестованы на два месяца, передает ТАСС.
В марте Министерство обороны России опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль аэродрома Гостомель. В операции было задействовано более 200 вертолетов.
В Сенате США предложили запретить импорт урана из России
Американские сенаторы представили законопроект об отказе США от импорта российского урана
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Ряд американских сенаторов заявил, что атомная промышленность США готова отказаться от российского урана, и представил соответствующий законопроект.
Законопроект о запрете импорта российского урана внесли на рассмотрение семеро сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, передает РИА «Новости».
Сенатор Джон Баррассо заявил, что США могут увеличить собственное производство урана – необходимые ресурсы, по его словам, есть в Вайоминге. Он считает необходимым удалить с рынка США «всю российскую энергетику, в том числе уран», передает ТАСС.
Баррассо сказал, что предложенный проект закона должен укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на специальную военную операцию на Украине. Сенатор Джо Манчин сказал, что предложение позволит обеспечить независимость энергетических компаний США от российского уранового топлива.
Напомним, министерство торговли США выступило против изменения режима поставок российской урановой продукции на американский рынок. Эксперты не исключают, что без российского урана США грозит остановка реакторов.
CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.
CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.
По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
Эксперт оценил планы США отказаться от российского урана
Эксперт Митрахович: Вашингтон готов рискнуть собственной атомной энергетикой ради давления на Москву
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Вашингтон вновь хочет экономически надавить на Москву. Но сколько бы США не накопили урана впрок, ресурс рано или поздно закончится. И тогда Белому дому придется снова восстанавливать сотрудничество с Россией. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя предложение американского Сената запретить импорт российского урана.
«Судя по всему, американцы на протяжении последнего полугода–года накапливали ресурсы, и сейчас готовы отказаться от поставок из России. Такая практика существует во многих странах, имеющих атомную энергетику. Но запасы урана рано или поздно будут израсходованы – и тогда Штатам придется придумывать варианты замещения российского сырья», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ
«Также не исключаю, что Вашингтон рассчитывает на альтернативные поставки, например из Казахстана. Но вся эта конструкция выглядит достаточно хлипкой. Американцам придется выдумывать обходные пути закупок, которые на практике, скорее всего, окажутся нерабочими. В итоге может остаться только один вариант – это возобновление торгового сотрудничества с Россией», – поясняет эксперт.
«Сегодня США всему миру заявляют о необходимости прекращения торговых отношений с Москвой, при этом сами продолжают в них участвовать. Причем это касается не только урана, но и, например, некоторых видов удобрений. Но в Европе многим не нравятся эти двойные стандарты, поэтому американцы действительно могут рискнуть собственной атомной энергетикой ради коллективного экономического давления на Москву», – резюмирует Митрахович.
В пятницу группа из семи американских сенаторов заявила, что атомная промышленность США готова отказаться от российского урана. Республиканцы и демократы представили соответствующий законопроект о запрете импорта сырья в страну. По их мнению, это поможет укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на спецоперацию. «К сожалению, у США нет мощностей для полного производства обогащенного урана, и это привело к небезопасной зависимости от России», – приводит слова сенатора-республиканца Джима Риша «Интерфакс».
Ранее источники Bloomberg сообщили, что план по замещению импорта российского урана может обойтись США в 4,3 млрд долларов. Фактически у США сейчас нет ни одного собственного завода по обогащению урана, сообщали «Ведомости». Однако сворачивание поставок обогащенного урана из России возможно не ранее 2026 года, считают эксперты. В декабре прошлого года Минторг США рекомендовал не изменять режим поставок российской урановой продукции на американский рынок на основании комментариев от американских компаний из сферы ядерной энергетики.
Напомним, американские эксперты предупреждали, что в случае отказа России поставлять обогащенный уран США могут испытать негативные последствия для работы реакторов. По мнению экспертов, это может привести даже к остановке реакторов.
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