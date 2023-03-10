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В результате перестрелки в Баку есть раненые
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В центре азербайджанской столицы в пятницу произошла перестрелка, два человека получили ранения, сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.
Перестрелка произошла на улице Самеда Вургуна в Баку, сообщило агентство АПА.
В Клиническом медицинском центре Баку указали, что состояние двух пострадавших – стабильное. Один из пострадавших – студент.
На данный момент на месте происшествия работает Генеральная прокуратура и МВД, задержан подозреваемый.
Россия решила обнародовать письма Дании, Швеции и Германии о «Северных потоках»
Полянский сообщил о намерении России обнародовать переписку с Данией, Швецией и Германией о «Северных потоках»
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Вскоре Москва опубликует переписку с Данией, Швецией и Германией по вопросу расследования диверсии на «Северных потоках», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский указал, что эти страны отказываются допускать Москву к расследованию, хотя Россия является затронутой стороной и должна в нем участвовать. России, по его словам, направляют «некие письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем это, не лезьте не в свое дело». Москва, желая быть транспарентной, собирается обнародовать «всю эту переписку» и «распространить ее среди членов Совета Безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Dive.
Кроме того, Полянский сообщил, что некоторые страны Запада не желают участвовать в работе по проекту российской резолюции, которая предлагает генсеку ООН организовать комиссию для расследования диверсии. Западные страны присылают экспертов, будучи «вынужденными» делать это, но эксперты заявляют: «Мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании».
Также Полянский прокомментировал возможность поставок боевых самолетов Киеву другими странами. Полянский отметил, что не знает, «насколько это реально», но подобный шаг «подразумевает много вещей», создавая угрозу прямого вовлечения стран НАТО «в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого».
«Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие», – сказал он.
Полянский считает, что Киев хотел бы втянуть НАТО в конфликт, потому что лишь так у «режима Зеленского» появится «шанс выжить». Комментируя призывы ряда западных политиков «послать армию», Полянский указал, что это означало бы начало третьей мировой войны. При этом он повторил тезис о том, что поставки танков Киеву ничего не изменят на поле боя.
Также Полянский указал на рост числа государств, которые сомневаются в подходе Запада к ситуации на Украине, видят, что Запад «раздувает конфликт». По словам дипломата, на Западе «заявляют, что Россия изолирована, но на самом деле они сами изолированы».
Напомним, западная пресса принялась продвигать версию о том, что за теракт на «Северных потоках» несет ответственность группа украинских заговорщиков, а не власти стран Запада.
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Телеведущего Шаца задержали на Бали
Российского шоумена Шаца задержали на Бали перед концертом
Российского шоумена Михаила Шаца (признан иностранным агентом) задержали на Бали перед концертом на 8 Марта, сообщают СМИ.
Шац мог нарушить миграционное законодательство Индонезии, после чего его задержали, передает RT со ссылкой на электронные СМИ.
Сам артист не рассказывает детали произошедшего, но обещает вернуть деньги, которые ему заплатили за билеты. Как сообщают в соцсетях живущие на Бали россияне, для проведения концертов на Бали необходима специальная виза, которой у Шаца, по всей видимости, не было.
В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.
Венгрия не исключила пересмотра отношений с Россией
Орбан не исключил пересмотра Венгрией внешней политики в отношении России
В будущем Венгрия может пересмотреть отношения с Россией в экономической и внешнеполитической сферах, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан заявил, что Венгрия может пойти на пересмотр отношений в связи с изменением геополитических реалий. Премьер заявил, что после завершения конфликта на Украине России и ЕС следует восстановить отношения, но «это далеко от реальности». В связи с такой ситуацией Венгрии нужно как следует «подумать», какие отношения поддерживать с Россией «в ближайшие 10–15 лет». Орбан заверил, что его страна хотела бы сохранить связи с Россией, в том числе из-за «энергетической зависимости», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Венгрия выступила против продолжения конфликта на Украине и высказалась за немедленные переговоры Украины и России.
В Берлине женщинам разрешили плавать в бассейнах топлес
В Берлине женщинам официально разрешили купаться в бассейнах топлес, заявило ведомство сената города по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией.
В заявлении властей указывается, что плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью, передает РИА «Новости» в Telegram-канале.
Напомним, Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «женщина», теперь, согласно словарю, женщиной считаются взрослые, которые определили себя как женщин, даже если при рождении они были другого пола.
У центра «Свидетелей Иеговы» в Гамбурге произошло массовое убийство
Hamburger Morgenpost сообщила о «немыслимом кровопролитии» и жертвах в результате стрельбы в Гамбурге
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Не менее шести человек стали жертвами стрельбы у центра «Свидетелей Иеговы*» в Гамбурге, более 20 человек получили ранения, сообщают СМИ.
Стрельбу открыли около 21.00 по местному времени (23.00 мск) в районе Альстердорф, передает ТАСС со ссылкой на Hamburger Morgenpost.
Издание назвало случившееся «немыслимым кровопролитием», передает РИА «Новости».
Bild сообщает, что жертвами стрельбы стали семь человек, не менее восьми получили ранения. В свою очередь, Hamburger Morgenpost пишет, что «ситуация неясна». По данным Hamburger Morgenpost, «по меньшей мере шесть человек мертвы, семь получили тяжелые ранения и 17 – легкие».
Wetterauer Zeitung и Allgemeine Zeitung пишут, что стрельба произошла возле центра секты.
По информации DPA, полиция рассматривает случившееся как «массовое убийство на почве одержимости». RTL сообщает, что тело предполагаемого преступника обнаружено на верхних этажах здания.
Военкор объяснил сложность взятия Авдеевки
Военкор Коц: Чтобы взять Авдеевку в клещи, нужно сначала установить контроль над Марьинкой
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Чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, активно уничтожать строения с неба невозможно, рассказал российский военный корреспондент Андрей Коц.
Коц в комментарии Ura.ru отметил, что Авдеевку необходимо брать, поскольку именно оттуда ведутся обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки. Чтобы взять Авдеевку в клещи, нужно установить контроль над Марьинкой, западная часть которой пока занята украинскими военными, пояснил военкор, уточнив, что противник «очень хорошо там закопался», сейчас там идут тяжелые бои.
Военный корреспондент предположил, что Марьинку – Авдеевку до сих пор не взяли, поскольку Россия «ограниченно использует авиацию», а вражеская ПВО еще не подавлена. «Наша авиация не может применять бомбы, которыми укрепрайоны очень хорошо разбираются», – сказал он.
Коц назвал Марьинку городом в городе. «Там натурально под Марьинкой еще одна Марьинка выросла», – сказал военкор, пояснив, что подвалы в этом городе соединены ходами сообщения, там организованы бункеры и подземные лазареты, а также спальные кубрики для отдыха украинских военных в свободное время.
Ранее советник и. о. главы ДНР Ян Гагин заявил, что бои у Авдеевки, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, облегчают судьбу Донецка.
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В Крыму рассказали о строительстве оборонительной линии
Глава Крыма Аксенов рассказал о строительстве оборонительной линии
Строительство оборонительной линии в Крыму проходит по плану с учетом опыта боевых действий, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, строительство происходит нестандартно, однако невозможно максимально раскрыть детали для публичного доступа, передает РИА «Новости».
Аксенов добавил, что строительство линии идет «асимметрично», а планы, которые «были сто лет назад, условно отработаны». Глава региона отметил, что затрагиваются современные технологии.
Он также сообщил, что на строительстве объектов оборонительной линии работает большое количество людей.
«Хочешь мира – готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будут спать спокойно в этом отношении», – резюмировал Аксенов.
Ранее опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.
В Общественной палате предложили проверять возвращающихся в Россию релокантов
Член ОП Малькевич предложил ввести проверку на границе для возвращающихся в страну релокантов
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«Сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя образовавшуюся на грузинской границе километровую пробку в направлении России.
На границе Грузии на пропускном пункте Верхний Ларс образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, о чем стало известно исходя из данных сервиса «Яндекс. Карты». Длина затора перед российской границей со стороны Грузии превышает километр.
«Я думаю, что еще какое-то время вся эта публика будет действительно бегать из одной страны в другую в поисках лучшей жизни, что называется, до тех пор, пока не поймут, что везде есть свои, мягко говоря, нюансы», – говорит первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Алексндр Малькевич, полагая, что на грузинской границе стоят россияне, которые переехали в страну во время объявления частичной мобилизации в России. Убегают соотечественники, предположительно, из-за внутреннего конфликта в Грузии.
«Я считаю, что нам не хватает ресурса, который бы давал раскладку для недалеких вот таких вот бегунов, которые от страха дернули из России в Грузию. Это должна быть некая интерактивная карта стран мира с их проблемами, где, например, будет указано, что здесь ущемляют так, здесь ущемляют тех, эти воюют с теми, здесь запрещено то-то. И как только соберется какой-нибудь испугавшийся хипстер куда-то побежать, щелкнет по этой карте – и поймет, что бежать ему некуда», – рассуждает эксперт.
Что касается тех, кто возвращается в Россию, продолжает он, то страна рада всем своим гражданам. При этом он предлагает поставить у границы рядом специальные пункты, на которых будут проверять, кто является уклонистом, кто должником.
«Кажется, что сейчас очень много будет таких возвращенцев просто потому, что у большинства этих людей кончились деньги, никаких волшебных перспектив в странах, где мы не нужны, нет. Нигде, кроме как на Родине, их не ждут. Другое дело, что для Родины ты должен, безусловно, что-то сделать сейчас или в отдаленной перспективе. Потому что для того, чтобы Россия осталась такой же комфортной страной, приятной для жизни и работы, на этот комфорт нужно работать и, в общем, его надо заслужить», – заключил Малькевич.
Ранее в Тбилиси начались столкновения между протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах и силами специального назначения МВД Грузии.
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Военкоры сообщили о тяжелых боях в южных кварталах Артемовска
После взятия Дубово-Васильевки российскими силами ситуация на Артемовском направлении остается очень сложной, в городе идут тяжелейшие бои, сообщают военные корреспонденты.
Украинская сторона, по информации «Российской газеты», предпринимает попытки контратаковать вдоль всей линии соприкосновения, но безуспешно. В южных кварталах Артемовска сейчас самые тяжелые бои.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры «Русской весны», российская артиллерия взламывает крупный укрепрайон ВСУ на пересечении улиц Корсунского и Чайковского, также задействована российская авиация.
Напомним, село Дубово-Васильевка на северо-западе Артемовска перешло под контроль российских сил накануне.
9 марта сообщалось, что в боях на Артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца – не только стрелковое, но и гранатометы.
На Украине сообщили о первом применении американской «умной бомбы» в зоне СВО
«Страна.ua»: ВСУ впервые применили в зоне СВО американскую «умную бомбу»
Вооруженные силы Украины впервые применили в зоне конфликта американскую «умную бомбу» JDAM, сообщают украинские СМИ.
По данным украинского издания «Страна», это произошло под Артемовском (украинское название – Бахмут). Сообщается, что на опубликованных кадрах нанесения удара запечатлена местность в районе Курдюмовки, передает РИА «Новости».
В декабре, когда только появились сообщения о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. По его словам, процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM.
В Киеве сообщили о росте числа согласных на переговоры с Россией украинцев
В СНБО назвали опасной тенденцией рост согласных на переговоры с Россией украинцев
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что находится все больше желающих на Украине пойти на мирные переговоры с Москвой, это он назвал «опасной тенденцией».
По его словам, таких становится все больше, особенной опасностью он посчитал рост желающих идти на мирные переговоры даже среди граждан с западной части страны. Об этом Данилов заявил в эфире украинского ток-шоу «Говорит большой Львов», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о мирных переговорах с Москвой не идет. Позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что и не видно желания со стороны Киева идти на переговоры.
В МИД назвали два сценария продления зерновой сделки
В МИД России назвали два сценария продления зерновой сделки
Зерновая сделка может пойти по двум трекам, тогда прогноз на ее продление оптимистический, но если она пойдет только по одному треку, без участия Москвы, тогда прогноз будет пессимистичный, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что Россия делает все, чтобы гарантировать выполнение двух треков, двух направлений этой сделки, передает РИА «Новости».
Но, подчеркнула она, «если это будет бесконечно сваливаться в пике, в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз пессимистический».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что движение вперед по реализации зерновой сделки есть, но все еще остается много вопросов, Россия будет их ставить.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что действие зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта.
Названа сумма вознаграждения организатору теракта в Приднестровье
Организатору теракта в Приднестровье обещали выплатить 2,5 тыс. долларов
Организатор теракта в Приднестровье должен был получить 2,5 тыс. долларов за выполненную работу, следует из сообщения телеканала «Первый приднестровский».
Так, организатор Вячеслав Кисничан должен был выполнить поручение СБУ и организовать теракт, за что ему обещали 2,5 тыс. долларов, передает ТАСС.
Организаторы планировали взорвать подготовленный автомобиль. Если бы план сработал, а злоумышленникам не помешали, то радиус поражения в Тирасполе составил бы 400 метров.
Напомним, в Приднестровье удалось предотвратить теракт, который готовили против должностных лиц региона. Позже стало известно о причастности к этому СБУ, следственный комитет сообщил о задержании двоих человек.
Эксперт назвал последствия подключения Украины к совместным закупкам газа в ЕС
Эксперт Юшков: Киев заставит Европу платить за хранение газа в украинских подземных хранилищах
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Суть механизма совместных закупок газа для ЕС до конца не ясна. Однако для Киева самое главное – получить дополнительную возможность использовать ЕС в своих интересах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Евросоюз подключил Украину к механизму совместных закупок газа.
«Речь идет о создании некоего единого закупщика, который от лица всего ЕС будет участвовать в тендерах на покупку энергоносителей. Евросоюз обсуждал эту схему довольно давно, еще до 2022 года. Тем самым они хотели создать инструмент для снижения цены на газ», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«С тех пор ситуация несколько изменилась, и от задачи снижения цены европейцы перешли к тому, что единый закупщик должен взять на себя обеспечение гарантированных объемов закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону», – отметил он.
«Таким образом, они не отменяют все предыдущие контракты, рынок остается в прежнем виде, только на него приходит еще один игрок, который тоже начинает закупать газ. Все это может привести к обратному эффекту для цены на энергоресурс. На рынке сейчас и так дефицит газа, а в результате возникновения нового игрока появляется дополнительная конкуренция», – рассуждает собеседник.
«В свою очередь Киев, как мне кажется, хочет заявить: раз он участник союза, то может на что-то влиять. После этого украинские власти попросят у европейцев отсрочку взносов на период военного конфликта и начнут продавливать хранение закупленного ЕС газа в своих подземных хранилищах, причем за арендную плату», – полагает Юшков.
«Не исключаю, что стремление Киева в этот союз вызвано еще и убежденностью в том, что чем в больших аспектах они будут интегрированы с Евросоюзом, тем проще им будет аргументировать свою заявку на полноценное вступление в ЕС», – отметил он.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон сообщило, что Евросоюз подключит Украину к механизму совместных закупок газа. В материале отмечается, что страны ЕС планируют подписать свои первые контракты на совместную закупку газа к лету этого года.
«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью обеспечить дополнительно два млрд кубических метров», – сказала Симсон, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента.
Напомним, Еврокомиссия прогнозирует рост цен и не исключает дефицита газа в ЕС зимой 2023-2024 годов. Так, из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии следует, что несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме.
Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.
Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой.
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Зеленскому вновь отказали в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар»
Variety: Зеленскому второй год подряд отказано в видеообращении на церемонии вручения премии «Оскар»
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в возможности выступить с видеообращением на церемонии вручения премии «Оскар», сообщил источник журнала Variety.
Отмечается, что с запросом о предоставлении эфирного времени «комедийному актеру, ставшему политиком», к руководству американской киноакадемии обратился представитель американского агентства по работе с актерами WME Майк Симпсон, передает ТАСС.
Журнал пишет, что Зеленскому отказано в связи со «снижением поддержки американцами выделения помощи Украине». В прошлом году Зеленский получил отказ из-за того, что по мнению продюсера церемонии Уильяма Пэкера, внимание Украине уделяется лишь из-за того, что конфликт «затрагивает белых людей».
Ранее Зеленский обратился к участникам церемонии вручения наград голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» с обещанием, что «третьей мировой войны не будет».
95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта.