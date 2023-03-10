Экс-посол США Макфол выразил опасения из-за успешных действий Путина на Украине

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10 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:32  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Какие мигранты из Средней Азии нужны России на украинском фронте

Выходцы из Туркестана принимают участие в СВО по обе стороны линии фронта Kay Nietfeld/dpa/REUTERS
Живущий в России выходец из Средней Азии задержан ФСБ и будет выдворен на родину после того, как в соцсетях незнакомый зазывала уговорил его перебраться на Украину и вступить в ряды ВСУ. В Госдуме такое отношение к мигрантам сочли «безумием». Сколько всего в зоне СВО находится выходцев из Средней Азии и с какой стороны линии фронта их больше? Подробности...
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Пентагон попал в ловушку собственных преступлений

В Пентагоне понимают, что любое сотрудничество с МУС чревато самыми негативными последствиями для самих США Touch Of Light/Wikipedia
Пентагон заблокировал обмен разведывательными данными США с Международным уголовным судом (МУС) о военных преступлениях на Украине. В Вашингтоне опасаются создания прецедента для последующих обвинений в адрес американских военных. Однако за сотрудничество с МУС выступают американские спецслужбы, Госдеп и Минюст. Последнее слово остается за президентом Джо Байденом. Как он поступит?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Трендом сезона станет «половинчатость танков» для ВСУ – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За несколько десятилетий близких отношений с Европой и США турецкая элита накопила изрядное количество злости в отношении своих западных союзников. А со стороны России Турция даже вызывает некоторое уважение, поскольку оказалась для нас непосильным орешком. Подробности...

Зачем Грузии очередная революция

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад не принуждает Грузию вступить в войну против России – он пытается не позволить Тбилиси сделать новые шаги по выходу из-под тотального американского контроля. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Что происходит в Грузии

Миссия Урсулы фон дер Ляйен

Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой оптимальный возраст для депутата?
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Экс-посол США Макфол выразил опасения из-за успешных действий Путина на Украине

    Экс-посол США Макфол заявил, что время работает не в пользу Украины

    10 марта 2023, 11:22

    Текст: Александра Юдина

    Успешная военная стратегия российского лидера Владимира Путина в украинском конфликте вызывают опасения, выразил мнение экс-посол США в Москве Майкл Макфол изданию Newsweek.

    По его словам, в данный момент ситуация фактически застряла на несколько месяцев, а это заставляет нервничать и вызывает сомнения в возможности украинцев держаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

    Макфол отметил, что Киев не заинтересован в затягивании конфликта, так как жители Украины сами понимают, что время не на их стороне – украинцы сомневаются, что смогут выдержать долгую войну.

    «Во-первых, у них закончатся солдаты, а во-вторых, закончится поддержка со стороны Запада», – подчеркнул Макфол.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявлял, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал, что действия НАТО являются агрессивными, а не оборонительными.

    Вооруженные силы России нанесли «массированный удар возмездия» за теракт в Брянской области
    		   
    9 марта 2023, 14:23
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные провели массированный удар возмездия по объектам украинской военной инфраструктуры в ответ на террористические атаки Киева в Брянской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного оружия, в том числе применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Повреждения получили ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, предприятия ОПК и обеспечивающие их объекты энергетики. Все назначенные цели поражены, подчеркнули в министерстве.

    Уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок поставляемого Западом оружия, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что происшествие в Брянской области было однозначно квалифицировано как теракт. Он отмечал, что применение натовского оружия в ходе нападения на регион говорит о вовлеченности НАТО в конфликт.

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    Россия решила обнародовать письма Дании, Швеции и Германии о «Северных потоках»
    Полянский сообщил о намерении России обнародовать переписку с Данией, Швецией и Германией о «Северных потоках»
    		   
    10 марта 2023, 06:59
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/
    Handout/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вскоре Москва опубликует переписку с Данией, Швецией и Германией по вопросу расследования диверсии на «Северных потоках», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский указал, что эти страны отказываются допускать Москву к расследованию, хотя Россия является затронутой стороной и должна в нем участвовать. России, по его словам, направляют «некие письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем это, не лезьте не в свое дело». Москва, желая быть транспарентной, собирается обнародовать «всю эту переписку» и «распространить ее среди членов Совета Безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Dive.

    Кроме того, Полянский сообщил, что некоторые страны Запада не желают участвовать в работе по проекту российской резолюции, которая предлагает генсеку ООН организовать комиссию для расследования диверсии. Западные страны присылают экспертов, будучи «вынужденными» делать это, но эксперты заявляют: «Мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании».

    Также Полянский прокомментировал возможность поставок боевых самолетов Киеву другими странами. Полянский отметил, что не знает, «насколько это реально», но подобный шаг «подразумевает много вещей», создавая угрозу прямого вовлечения стран НАТО «в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого».

    «Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие», – сказал он.

    Полянский считает, что Киев хотел бы втянуть НАТО в конфликт, потому что лишь так у «режима Зеленского» появится «шанс выжить». Комментируя призывы ряда западных политиков «послать армию», Полянский указал, что это означало бы начало третьей мировой войны. При этом он повторил тезис о том, что поставки танков Киеву ничего не изменят на поле боя.

    Также Полянский указал на рост числа государств, которые сомневаются в подходе Запада к ситуации на Украине, видят, что Запад «раздувает конфликт». По словам дипломата, на Западе «заявляют, что Россия изолирована, но на самом деле они сами изолированы».

    Напомним, западная пресса принялась продвигать версию о том, что за теракт на «Северных потоках» несет ответственность группа украинских заговорщиков, а не власти стран Запада.

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    ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить российские ракеты «Кинжал»
    ВВС Украины заявили о безрезультатных попытках сбить гиперзвуковые российские ракеты
    		   
    9 марта 2023, 14:12
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Украинские средства противовоздушной обороны не смогли сбить ни одну гиперзвуковую российскую ракету, сообщил спикер украинских ВВС Юрий Игнат.

    Он заявил, что объекты в разных регионах Украины были атакованы ракетами «Кинжал», которые стали проблемой для сил ПВО, передает «Российская газета».

    «Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», – сказал Игнат.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.

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    Венгрия не исключила пересмотра отношений с Россией
    Орбан не исключил пересмотра Венгрией внешней политики в отношении России
    		   
    10 марта 2023, 04:20
    Фото: Benoit Doppagne/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В будущем Венгрия может пересмотреть отношения с Россией в экономической и внешнеполитической сферах, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что Венгрия может пойти на пересмотр отношений в связи с изменением геополитических реалий. Премьер заявил, что после завершения конфликта на Украине России и ЕС следует восстановить отношения, но «это далеко от реальности». В связи с такой ситуацией Венгрии нужно как следует «подумать», какие отношения поддерживать с Россией «в ближайшие 10–15 лет». Орбан заверил, что его страна хотела бы сохранить связи с Россией, в том числе из-за «энергетической зависимости», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, Венгрия выступила против продолжения конфликта на Украине и высказалась за немедленные переговоры Украины и России.

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    В Киеве сообщили о росте числа согласных на переговоры с Россией украинцев
    В СНБО назвали опасной тенденцией рост согласных на переговоры с Россией украинцев
    		   
    9 марта 2023, 21:29
    Фото: AP/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что находится все больше желающих на Украине пойти на мирные переговоры с Москвой, это он назвал «опасной тенденцией».

    По его словам, таких становится все больше, особенной опасностью он посчитал рост желающих идти на мирные переговоры даже среди граждан с западной части страны. Об этом Данилов заявил в эфире украинского ток-шоу «Говорит большой Львов», передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о мирных переговорах с Москвой не идет. Позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что и не видно желания со стороны Киева идти на переговоры.  

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    Эксперт назвал последствия подключения Украины к совместным закупкам газа в ЕС
    Эксперт Юшков: Киев заставит Европу платить за хранение газа в украинских подземных хранилищах
    		   
    9 марта 2023, 20:32
    Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Суть механизма совместных закупок газа для ЕС до конца не ясна. Однако для Киева самое главное – получить дополнительную возможность использовать ЕС в своих интересах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Евросоюз подключил Украину к механизму совместных закупок газа.

    «Речь идет о создании некоего единого закупщика, который от лица всего ЕС будет участвовать в тендерах на покупку энергоносителей. Евросоюз обсуждал эту схему довольно давно, еще до 2022 года. Тем самым они хотели создать инструмент для снижения цены на газ», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «С тех пор ситуация несколько изменилась, и от задачи снижения цены европейцы перешли к тому, что единый закупщик должен взять на себя обеспечение гарантированных объемов закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону», – отметил он.

    «Таким образом, они не отменяют все предыдущие контракты, рынок остается в прежнем виде, только на него приходит еще один игрок, который тоже начинает закупать газ. Все это может привести к обратному эффекту для цены на энергоресурс. На рынке сейчас и так дефицит газа, а в результате возникновения нового игрока появляется дополнительная конкуренция», – рассуждает собеседник.

    «В свою очередь Киев, как мне кажется, хочет заявить: раз он участник союза, то может на что-то влиять. После этого украинские власти попросят у европейцев отсрочку взносов на период военного конфликта и начнут продавливать хранение закупленного ЕС газа в своих подземных хранилищах, причем за арендную плату», – полагает Юшков.

    «Не исключаю, что стремление Киева в этот союз вызвано еще и убежденностью в том, что чем в больших аспектах они будут интегрированы с Евросоюзом, тем проще им будет аргументировать свою заявку на полноценное вступление в ЕС», – отметил он.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон сообщило, что Евросоюз подключит Украину к механизму совместных закупок газа. В материале отмечается, что страны ЕС планируют подписать свои первые контракты на совместную закупку газа к лету этого года.

    «Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью обеспечить дополнительно два млрд кубических метров», – сказала Симсон, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента.

    Напомним, Еврокомиссия прогнозирует рост цен и не исключает дефицита газа в ЕС зимой 2023-2024 годов. Так, из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии следует, что несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме.

    Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.

    Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой.

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    Зеленскому вновь отказали в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар»
    Variety: Зеленскому второй год подряд отказано в видеообращении на церемонии вручения премии «Оскар»
    		   
    9 марта 2023, 19:14
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в возможности выступить с видеообращением на церемонии вручения премии «Оскар», сообщил источник журнала Variety.

    Отмечается, что с запросом о предоставлении эфирного времени «комедийному актеру, ставшему политиком», к руководству американской киноакадемии обратился представитель американского агентства по работе с актерами WME Майк Симпсон, передает ТАСС.

    Журнал пишет, что Зеленскому отказано в связи со «снижением поддержки американцами выделения помощи Украине». В прошлом году Зеленский получил отказ из-за того, что по мнению продюсера церемонии Уильяма Пэкера, внимание Украине уделяется лишь из-за того, что конфликт «затрагивает белых людей».

    Ранее Зеленский обратился к участникам церемонии вручения наград голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» с обещанием, что «третьей мировой войны не будет».

    95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта.

    Коментарии (29)
    Захарова рассказала о «ползучем освоении» Польшей территории Украины
    		   
    9 марта 2023, 16:48
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Польская сторона проводит «ползучее освоение» украинских территорий, а строительство базы «Польского добровольческого легиона» может втянуть эту страну в военный конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Варшава пытается освоить территорию Украины по нескольким направлениям, польская компания «Любава», специализирующаяся на строительстве ангаров, займется строительством военно-полевого учебного центра в Волынской области, заявила Захарова.

    Запись выступления представителя МИД опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram.

    Центр якобы рассчитан на 600 военнослужащих ВСУ, территория под строительство объекта будет передана польскому посольству на Украине «со всеми вытекающими правовыми последствиями», указала она.

    Все это проводится с ведома Киева. В реальности Польша хочет развернуть свою военную инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как «Польский добровольческий легион».

    По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский уже давно не представляет интересов страны, об этом говорит и подобная инициатива.

    Этот «легион» создается для формирования комендантских подразделений для контроля над деятельностью органов власти и охраны правопорядка на территориях Западной Украины.

    Это чревато непосредственным вовлечением Польши в украинский конфликт, но это не волнует ни Варшаву, ни Киев.

    Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что польский корпус в составе ВСУ насчитывает до 2,5 тыс. бойцов.

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    Военкор объяснил сложность взятия Авдеевки
    Военкор Коц: Чтобы взять Авдеевку в клещи, нужно сначала установить контроль над Марьинкой
    		   
    10 марта 2023, 08:28
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, активно уничтожать строения с неба невозможно, рассказал российский военный корреспондент Андрей Коц.

    Коц в комментарии Ura.ru отметил, что Авдеевку необходимо брать, поскольку именно оттуда ведутся обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки. Чтобы взять Авдеевку в клещи, нужно установить контроль над Марьинкой, западная часть которой пока занята украинскими военными, пояснил военкор, уточнив, что противник «очень хорошо там закопался», сейчас там идут тяжелые бои.

    Военный корреспондент предположил, что Марьинку – Авдеевку до сих пор не взяли, поскольку Россия «ограниченно использует авиацию», а вражеская ПВО еще не подавлена. «Наша авиация не может применять бомбы, которыми укрепрайоны очень хорошо разбираются», – сказал он.

    Коц назвал Марьинку городом в городе. «Там натурально под Марьинкой еще одна Марьинка выросла», – сказал военкор, пояснив, что подвалы в этом городе соединены ходами сообщения, там организованы бункеры и подземные лазареты, а также спальные кубрики для отдыха украинских военных в свободное время.

    Ранее советник и. о. главы ДНР Ян Гагин заявил, что бои у Авдеевки, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, облегчают судьбу Донецка.

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    Авиация ВКС России в воздушном бою сбила украинский самолет МиГ-29

    9 марта 2023, 14:45

    Истребительной авиацией ВКС возле Вольнянска Запорожской области в воздушном бою сбит МиГ-29 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В районе населенного пункта Новогродовка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожены пять украинских беспилотников возле Никольского, Благодатного ДНР, Кременной ЛНР, Берестового Харьковской области и Червоного Маяка Херсонской области, сообщил Конашенков.

    Всего с начала СВО уничтожены 399 самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотников, 410 ЗРК, 8241 танк и другие бронемашины, 1055 боевых машин РСЗО, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (12)
    Власти Приднестровья намерены потребовать от Киева разъяснений по готовившемуся теракту в Тирасполе
    		   
    9 марта 2023, 12:41
    Фото: Hannah Wagner/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Приднестровье намерено обратиться к Украине за информацией касательно предотвращенного в ПМР теракта, сообщил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

    Также власти ПМР обратятся к участникам международного формата переговорного процесса про приднестровскому конфликту, формата «5+2», с призывом не допустить эскалацию напряженности и обеспечить все необходимое для гарантии безопасности и мира. Министр подчеркнул, что Украина является одним из участников переговорного процесса.

    Кроме того, ПМР может обратиться в Совет Безопасности ООН для привлечения внимания к готовившемуся покушению на главу Приднестровья в Тирасполе, передает РИА «Новости».

    По словам Игнатьева, материально-технические средства для совершения теракта были изготовлены на Украине или были с ней связаны. При этом речь идет не только о взрывчатке, но и о поражающих элементах. Министр также рассказал о признательных показаниях одного из непосредственных исполнителей.

    Министр указал, что сейчас активно разыскиваются другие участники готовившегося покушения. По его словам, картина уже более или менее ясна для правоохранителей. 

    Сейчас глава ПМР Вадим Красносельский находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности.

    Власти Приднестровья прорабатывают различные варианты ответа в случае нападения Украины на ПМР.

    Напомним, в Приднестровье предотвращено покушение на главу ПМР Вадима Красносельского. Подозреваемые задержаны, по данным прокуратуры, они планировали теракт в центре Тирасполя.

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    Daily Express заявила об «ударе» Польши по Зеленскому
    Daily Express назвала решение Польши обязать беженцев с Украины платить за жилье «ударом» по Зеленскому

    10 марта 2023, 04:56

    Текст: Антон Антонов

    Вступившее в силу с 1 марта требование властей Польши к украинским беженцам оплачивать половину расходов на жилье стало «ударом» по президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишут британские СМИ.

    Беженцы, которые остаются на польской территории дольше четырех месяцев, должны оплачивать половину стоимости проживания. При этом плата не должна превышать 40 злотых (около 700 рублей) за сутки.

    С мая украинцам, которые находятся в Польше более 180 дней, нужно будет оплачивать 75% стоимости проживания (при максимуме в 60 злотых – около 1 тыс. рублей), передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

    Польша заявила, что не может продолжать платить за проживание 80 тысяч украинцев, полученных от ЕС 123 млн евро не хватило. Власти Польши сослались на мнение экспертов, которые полагают, что помощь беженцам не должна оказываться дольше года.

    В Польше остаются 950 тыс. беженцев с Украины, всего в стране живет 2,3 млн украинцев.

    Напомним, польские власти также собираются вернуть выплаченные украинским беженцам пособия на детей, которые признали необоснованными.

    Сообщается, что некоторые украинцы с детьми прибывали в Польшу только за пособиями, после чего возвращались на Украину.

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    Следствие назвало число готовивших теракт в Приднестровье
    		  
    9 марта 2023, 17:27
    Фото: Hannah Wagner/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Теракт в Приднестровье готовили шесть человек, сообщает телеканал «Первый Приднестровский» со ссылкой на следствие.

    Отмечается, что пятеро из шести подозреваемых являются гражданами Украины. О гражданстве еще одного подозреваемого не говорится, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Приднестровье удалось предотвратить теракт, готовившийся против должностных лиц региона. Организаторы действовали по указанию Службы безопасности Украины. Позже Следственный комитет сообщил о задержании двоих человек.

    Теракт планировали совершить на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Для этого был подготовлен автомобиль, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.

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    СБУ задержала экс-главу компании «Антонов»
    Экс-глава компании «Антонов» Бычков задержан на Украине из-за успеха российского броска на аэродром Гостомель

    10 марта 2023, 05:28

    Текст: Антон Антонов

    Бывший руководитель компании «Антонов» Сергей Бычков задержан Службой безопасности Украины за то, что в 2022 году не разрешил возвести оборонительные сооружения на территории аэропорта Гостомель, сообщают украинские СМИ.

    Утверждается, что решение Бычкова позволило российским силам занять объект в феврале 2022 года. Также задержан глава службы безопасности компании Нетесов (имя не указано). Как сообщают украинские СМИ, Бычков и Нетесов несколько раз отвечали отказом на попытки Национальной гвардии Украины построить на территории аэропорта оборонительные укрепления. Бычков и Нетесов арестованы на два месяца, передает ТАСС.

    В марте Министерство обороны России опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль аэродрома Гостомель. В операции было задействовано более 200 вертолетов.

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    Украина получила первую систему ПРО Patriot
    		   
    10 марта 2023, 09:56
    Фото: Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украина получила одну из двух систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот»), обещанных ей США и Германией, но пока она не введена в строй, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, также ожидается поставка нескольких систем Patriot из Нидерландов, передает ТАСС.

    Ранее в интервью американскому телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что системы Patriot не помогут ВСУ против российских крылатых ракет и дронов. По его словам, Patriot эффективны для перехвата баллистических ракет, передает РИА «Новости».

    Напомним также, что глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что благодаря Польше Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot и первые танки Leopard.

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