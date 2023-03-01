Команда «Вконтакте» выяснила, что «лайки» важны людям любого возраста

Аналитики «Вконтакте» совместно с факультетом психологии МГУ им. Ломоносова исследовали социальные реакции в самой популярной российской соцсети и представили данные по «лайкам» за 2022 год.

На сайте компании указано, что в целом женщины реагировали на контент активнее и поставили 61% лайков против 39% со стороны мужчин. Самая лайкающая возрастная группа – 16-24 года, она поставила 34,5% реакций, почти 10% лайков пришлось на пользователей старше 55 лет.

Кроме того, почти половина реакций пришлась на пользователей 10 крупнейших российских городов. Больше всего лайков оставляли пользователи из Москвы – 14,2%, Санкт-Петербурга – 10%, Краснодара – 4,2%, Челябинска – 3,9%, Новосибирска – 3,8%, Екатеринбурга – 3,3%, Самары – 2,5%, Нижнего Новгорода – 2,2%, Казани – 2% и Перми – 1,9%.

Наибольшее количество лайков в среднем в месяц пользователи оставляли в пабликах про юмор – 351 млн, творчество – 122 млн, в городских сообществах – 98 млн, сообществах о фотографии – 79 млн, интернет-СМИ – 69 млн, пабликах про литературу – 57 млн и кино – 52 млн.

Как отметил завкафедрой психологической помощи и ресоциализации факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Мадрудин Магомед-Эминов, мотивация и одобрение важны для человека в любой среде – и реальной, и виртуальной.

«В интернете за это отвечают реакции – лайки. Они стали новой условной валютой цифрового человека. Благодаря ее активному использованию каждый может выполнять в Cети важнейшие с точки зрения социализации задачи – проявлять себя, вступать в диалог, выражать свое мнение. И все это максимально просто – всего одним кликом», – заключил он.